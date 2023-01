Es gibt ein Menschen­recht auf Frieden

Von ALFRED DE ZAYAS | Zumal immer mehr Poli­tiker und Wissen­schaftler welt­weit erkennen, dass der Ukraine-Krieg mili­tä­risch nicht zu lösen ist und dass es keine Gewinner, sondern nur Verlierer geben kann, müssen wir uns auf Scha­dens­be­gren­zung konzen­trieren, was einen sofor­tigen Waffen­still­stand bedeutet. Dies ist die einzig vernünf­tige Politik, die wir verfolgen können und auch von allen Orga­ni­sa­tionen der Vereinten Nationen voran­ge­trieben werden sollte, insbe­son­dere von der UN-Gene­ral­ver­samm­lung, dem UN-Hoch­kom­missar für Menschen­rechte, dem UN-Hoch­kom­missar für Flücht­linge, dem Entwick­lungs­pro­gramm der Vereinten Nationen, dem Umwelt­pro­gramm der Vereinten Nationen und der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion und anderen.

Es gibt in der Tat ein Menschen­recht auf Frieden, zu dessen Einhal­tung alle UN-Mitglied­staaten erga omnes – nach dem Abso­lut­heits­prinzip – verpflichtet sind. Für unser Über­leben wäre es von entschei­dender Bedeu­tung, dass die Regie­rungen das über­holte Para­digma der bedin­gungs­losen Kapi­tu­la­tion und „der Gewinner nimmt alles“ aufgeben sollten. Die aktu­elle Kriegs­trei­berei der Poli­tiker und die Kriegs­trom­meln der Main­stream-Medien sind alles andere als „patrio­tisch“. Im Atom­zeit­alter sollte viel­mehr alles getan werden, um Span­nungen abzu­bauen und Brücken für einen Dialog zu bauen.

Mein Plan für den Frieden ist einfach:

Ein Waffen­still­stand auf der Grund­lage der UN-Charta. Ein Verbot von Waffen­lie­fe­rungen an die Krieg führenden Parteien. Inter­na­tio­nale Hilfe von den Vereinten Nationen orga­ni­siert für alle Bevöl­ke­rungen, die unter Krieg mit Mangel an Energie, Nahrungs­mit­teln etc. leiden. Von den Vereinten Nationen orga­ni­sierte und über­wachte Refe­renden auf der Krim und im Donbass. Die Aufhe­bung aller Sank­tionen, welche die Vorteile der Globa­li­sie­rung zunichte machen, Liefer­ketten unter­bre­chen, den inter­na­tio­nalen Handel behin­dern und die Ernäh­rungs­si­cher­heit gefährden. Die Ausar­bei­tung einer neuen Sicher­heits­ar­chi­tektur für Europa und die Welt. Einrich­tung einer Wahr­heits- und Versöh­nungs­kom­mis­sion, um die Klagen aller Seiten zu wahrzunehmen. Bestra­fung für Kriegs­ver­bre­chen durch die jewei­ligen eigenen Regie­rungen, z.B. ukrai­ni­sche Verbre­chen würden von ukrai­ni­schen Rich­tern unter­sucht und verfolgt, russi­sche Verbre­chen würden von russi­schen Gerichten unter­sucht und bestraft.

Es steht zu viel auf dem Spiel: Das Über­leben des Planeten

Es gibt keine gültige Analyse bzw. eine Zweier-Eintei­lung der Welt in nur „Gute“ und „Böse“. Es gab schon immer Gutes im Schlechten und Schlechtes im Guten. Eine Schwarz-Weiss-Analyse ist nur möglich, wenn man sich weigert, die Meinungen aller Kriegs­par­teien und Beob­achter von außen, die diese Tragödie mit ansehen müssen, zu berück­sich­tigen. Die Kata­strophe, deren Zeugen wir sind, hat Grund­ur­sa­chen. Wollten wir ein trag­fä­higes Konzept für den Frieden vorlegen, so dürfen wir es nicht ausschließ­lich an der „west­li­chen“ Perspek­tive fest­ma­chen, sondern müssen auch die Sicht­weisen von 1,5 Milli­arden Chinesen, 1,5 Milli­arden Indern, 240 Millionen Paki­sta­nern, 170 Millionen Bangla­de­schern, 280 Millionen Indo­ne­siern, 220 Millionen Nige­ria­nern, 220 Millionen Brasi­lia­nern, 140 Millionen Mexi­ka­nern u.a. mitein­be­ziehen. Zu viel steht auf dem Spiel. Sowohl Ameri­kaner wie auch Euro­päer haben kein Recht, das Über­leben des Planeten wegen einer inner­eu­ro­päi­schen Querele aufs Spiel zu setzen. Für den durch­schnitt­li­chen Afri­kaner, Asiaten oder Latein­ame­ri­kaner ist es völlig uner­heb­lich, ob die Krim zu Russ­land oder zur Ukraine gehört. Darüber dürfte sich niemals ein Atom­krieg entfachen.

Entschei­dend ist, dass wir uns hier und heute auf einen Waffen­still­stand einigen und Vermittler wie Papst Fran­ziskus einschalten, um konkrete Vorschläge zu erhalten. Der ehema­lige US-Außen­mi­nister Henry Kissinger hat kürz­lich im Spec­tator ein Essay veröf­fent­li­chen lassen, in dem er auf ein Ende der Feind­se­lig­keiten durch Verhand­lungen drängt und zugleich vor der Gefahr eines Atom­kriegs warnt. Er erin­nert, dass die US-Regie­rung im Jahr 1916 einst die Gele­gen­heit hatte, den Ersten Welt­krieg auf diplo­ma­ti­schem Wege zu beenden, aber dass der viel­fach verehrte Woodrow Wilson diese Chance aus innen­po­li­ti­schen Gründen vermasselte.

Der „Krieg in der Ukraine, in dem zwei Atom­mächte um ein konven­tio­nell bewaff­netes Land kämpfen“, ist eindeutig ein Stell­ver­tre­ter­krieg, in dem NATO-Länder im vergeb­li­chen Bemühen einem Spiel­plan folgen, um Russ­land zu schwä­chen und einen Regime­wechsel herbei­zu­führen. USA und NATO haben nicht verstanden, dass Russen, sowie sie sich bedroht fühlen, zu Patrioten werden und zu kämpfen verstehen – ganz gleich wie die Chancen stehen. Welche Sank­tionen auch immer, diese werden die russi­sche Bevöl­ke­rung nicht bewegen, sich gegen Putin aufzu­lehnen und einen US-freund­li­chen Zar an seine Stelle zu setzen. Auch 62 Jahre drako­ni­scher Sank­tionen gegen Kuba vermochten nicht die kommu­nis­ti­sche Regie­rung in die Knie zu zwingen. Ebenso haben 40 Jahre Sank­tionen gegen Nica­ragua oder 23 Jahre Wirt­schafts­krieg gegen Vene­zuela die Regie­rungen unter Chavez bzw. Maduro nicht zu Fall bringen können. Im Gegen­teil, bis heute genießen diese links­ge­rich­teten Regie­rungen beträcht­liche Unter­stüt­zung in der Bevöl­ke­rung. Wie ich während meiner offi­zi­ellen UN-Mission in Vene­zuela erfahren konnte, macht die große Mehr­heit der Vene­zo­laner nicht Maduro, sondern die USA für ihre Probleme verantwortlich.

Die Vorschläge von Henry Kissinger

Natür­lich können wir nicht in die Welt vor dem 24. Februar 2022 einfach zurück­kehren. Zu viel Blut ist geflossen. Gemäß Henry Kissinger sollte jeder „Frie­dens­pro­zess“ die Ukraine „an die NATO binden, wie auch immer formu­liert“, indem er mitt­ler­weile die ukrai­ni­sche Neutra­lität nicht mehr als Option ansieht. Jene war noch im März 2022 die bevor­zugte Lösung, als die Türkei versuchte ein Frie­dens­ab­kommen zu vermit­teln, das von den USA und dem Verei­nigten König­reich torpe­diert wurde: Letz­tere bestanden darauf, den Krieg bis zum „Sieg“ über Russ­land fort­setzen zu lassen und die Ukrainer als Kano­nen­futter zu missbrauchen.

Kissinger schlägt vor, dass sich Russ­land auf die Linien vor dem 24. Februar 2022 zurück­zieht, während die Gebiete, die die Ukraine bean­sprucht – Donezk, Lugansk und die Krim – nach einem Waffen­still­stand Gegen­stand von Verhand­lungen würden. Ich hege dies­be­züg­lich meine Zweifel: Denn, nach dem Beschuss dieser Gebiete seit 2014 durch die Ukraine hat sich gehö­riger Hass gegen das ukrai­ni­sche Vorgehen aufge­staut, so dass eine Wieder­ein­glie­de­rung dieser Gebiete in die Ukraine undenkbar scheint. Es könnte so zu einem Bürger­krieg, ja sogar einem Gueril­la­krieg kommen. Im Grunde genommen obläge es den Bevöl­ke­rungen, nach ihrem nach­weis­lich geäu­ßerten Willen, diese Sache vor Ort zu entscheiden.

Das Selbst­be­stim­mungs­recht der Völker (Art. 1, 55, Kapitel XI und XII UN-Charta) wurde im Artikel 1 des Inter­na­tio­nalen Paktes über bürger­liche und poli­ti­sche Rechte fest­ge­legt und hat sowohl von der Ukraine als auch Russ­land respek­tiert zu werden. Natür­lich könnte die UNO auch Refe­renden zur Selbst­be­stim­mung orga­ni­sieren, die inter­na­tional zu über­wa­chen wären. Doch die UNO versagte schon im Jahr 1991 gegen­über Ukraine und Russ­land, indem sie keine Refe­renden in den von Russen bevöl­kerten Gebieten orga­ni­sierte, nachdem sich die Ukraine von der Sowjet­union einseitig abspaltet hatte sowie auch nach dem anti­rus­si­schen Staats­streich im Jahr 2014 im Zuge des Maidan, der den recht­mä­ßigen demo­kra­tisch gewählten Präsi­denten der Ukraine, Viktor Janu­ko­witsch, stürzte. Ein Refe­rendum im Jahr 2014 hätte die Tragödie, wie wir sie heute miter­leben, defi­nitiv verhin­dern können.

Inzwi­schen sollte jedem klar sein, dass die russi­schen Bevöl­ke­rungen der Krim, wie von Donezk und Lugansk gegen einen solchen Vorschlag rebel­lieren würden, wie auch die Koso­varen einer Wieder­ein­glie­de­rung in Serbien niemals zustimmen würden. Unklar ist, wie die Bevöl­ke­rungen von Gebieten, wie um Cherson oder Sapo­rischschja abstimmen würden, in denen eine russi­sche Mehr­heit weniger ausge­prägt scheint. Russ­land wird sich niemals auf die Linie vor dem 24. Februar 2022 zurück­ziehen, denn es ist mit gutem Grund der Ansicht, dass die Menschen dieser Gebiete sich in großer Gefahr befanden und ein Recht auf Schutz besitzen. Ich persön­lich halte nichts von der so genannten Doktrin der „Schutz­ver­ant­wor­tung“[1]. Doch, falls R2P (Recht zu Schützen) eine Legi­ti­ma­tion abhielte, könnten sich die Russen darauf berufen.

Eine neue globale Sicher­heits­struktur ist aufzubauen

Es sollte eine neue euro­päi­sche und globale Sicher­heits­ar­chi­tektur aufge­baut werden, die den legi­timen Sicher­heits­be­dürf­nissen aller in der Region lebenden Menschen Rech­nung trägt. Die Unab­hän­gig­keit der Ukraine muss garan­tiert werden, sowie natür­lich auch die Unab­hän­gig­keit Russlands.

Die vielen Hinder­nisse für einen Frieden in der Ukraine, sind vor allem auf die unnach­gie­bige Haltung der meisten NATO-Staaten zurück­zu­führen, die bis heute nicht aner­kennen, dass die NATO-Osterwei­te­rungen entgegen den getrof­fenen Verein­ba­rungen aus den Jahren 1989/91 von Russ­land als exis­ten­zi­elle Bedro­hung wahr­ge­nommen wurden und früher oder später Russ­land zur Reak­tion zwangen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Russ­land von 2014 bis 2022 an den Minsker Verein­ba­rungen mitwirkte bzw. an OSZE-Treffen und am Normandie-Format teil­nahm. Es muss aner­kannt werden, dass Russ­land im Einklang mit Artikel 2 Absatz 3 der UN-Charta gehan­delt bzw. acht Jahre lang versucht hatte, die durch den Putsch im Zuge des Maidan 2014 entstan­denen Probleme mit fried­li­chen Mitteln zu lösen. Leider war es die Ukraine, die unter­stützt von den USA und dem Verei­nigten König­reich, sich weigerte, die Minsker Verein­ba­rungen und das Selbst­be­stim­mungs­recht der russi­schen Bevöl­ke­rung in der Ukraine umzu­setzen. Die beiden unter­brei­teten Vertrags­vor­schläge von Außen­mi­nister Lawrow im Dezember 2021 waren moderat und boten eine gute Diskus­si­ons­grund­lage. Diese Verträge hätten Russ­land die natio­nalen Sicher­heits­ga­ran­tien, auf die es Anspruch hat, geben und einen nach­hal­tigen Frieden zwischen Russ­land und der Ukraine möglich machen können. Leider wurden diese Vorschläge vom NATO-Gene­ral­se­kretär Jens Stol­ten­berg auf arro­gante Weise zurückgewiesen.

Das Problem heute ist, dass sich viele Vertreter des Westens „ein durch Krieg ohnmächtig gemachtes Russ­land“ wünschen. Doch solche Leute kennen Russ­land, das russi­sche Volk und seine Geschichte nicht. Sie sind die Opfer anti­rus­si­scher Propa­ganda, die in den west­li­chen Medien omni­prä­sent ist und nur während der Gorbat­schow-Jahre Ende der 1980er bzw. Anfang der 1990er Jahre etwas abflaute, doch schnell wieder hoch­kochte, nachdem die NATO zu ihrer Exis­tenz­be­rech­ti­gung nach einem „Feind“ suchte. Es begann unter US-Präsi­dent Bill Clinton und wir erleben heute Auswüchse unge­zü­gelter Russo­phobie in Main­stream-Medien, Talk­shows und Holly­wood. Diese Art von Xeno­phobie ist zwar nach Artikel 20 des Inter­na­tio­nalen Pakts über bürger­liche und poli­ti­sche Rechte verboten, aber viele Menschen kennen die Exis­tenz dieses ICCPR-Pakts nicht. Ich erin­nere mich an die anti­rus­si­sche Hetze zur Zeit des geor­gi­schen Einmar­sches in Südos­se­tien, an die hass­erfüllten Artikel gegen russi­sche Sport­le­rinnen und Sportler während der Olym­pi­schen Winter­spiele in Sotchi Anfang 2014 kurz vor dem Coup d’Ètat im Zuge des Maidan. Es scheint, als ob die Medien die ameri­ka­ni­sche und euro­päi­sche Öffent­lich­keit bereits darauf vorbe­rei­teten, Russen zu hassen, um den Putsch und die anschlie­ßenden anti­rus­si­schen Maßnahmen des Coup d’Ètat-Parla­ments besser recht­fer­tigen zu können.

Als UN-Beamter hatte ich Gele­gen­heit, die russi­sche Sprache zu erlernen und mein Befä­hi­gungs-Zerti­fikat zu erwerben. Seitdem bin ich dankbar für die neu erwor­bene Fähig­keit, um Puschkin, Lermontow, Tolstoi, Dosto­jewski und Turgenjew im Original lesen zu können. So hatte die Gele­gen­heit, Russisch für das Büro des UN-Hoch­kom­mis­sars für Menschen­rechte bei zahl­rei­chen Missionen in balti­schen Staaten und Russ­land sowie 1994 bei zwei Missionen in der Ukraine zur Beob­ach­tung der Parla­ments- und Präsi­dent­schafts­wahlen zu verwenden. Ich freue mich, eine beträcht­liche Anzahl von Russen in Russ­land und der Diaspora sowie von Ukrai­nern in der Ukraine und der Diaspora zu kennen, von denen ich einige als Freunde betrachte. Als Histo­riker bemühe ich mich, die russi­sche Psyche zu verstehen und mich in deren Lage zu versetzen. Henry Kissinger erin­nert uns an die „histo­ri­sche Rolle“ Russ­lands für Europa und warnt davor, der Schi­märe einer „Demon­tage“ Russ­lands nach­zu­gehen, die sein riesiges Terri­to­rium in ein „umkämpftes Vakuum“ verwan­deln würde und endlose Kriege zwischen konkur­rie­renden Völkern nach sich ziehen würde. In Anbe­tracht tausender Atom­waffen in der Region wäre dies ein Rezept für die univer­selle Apokalypse.

Alle Seiten begingen Kriegsverbrechen

Die Main­stream-Medien im Westen gießen weiterhin Öl ins Feuer, indem sie Berichte über angeb­liche russi­sche Kriegs­ver­bre­chen – ob nach­prüfbar oder nicht – maxi­mieren. Es besteht kein Zweifel, dass russi­sche Soldaten in der Ukraine Gräu­el­taten begingen, so wie auch die NATO-Streit­kräfte in Afgha­ni­stan, im Irak, in Abu Ghraib, in Guan­ta­namo und anderswo. In meinem Buch The Wehr­macht War Crimes Bureau (Univer­sity of Nebraska Press, 1980[2]) habe ich Gräu­el­taten doku­men­tiert, die sowohl russi­sche als auch ukrai­ni­sche Soldaten während des Zweiten Welt­kriegs an Jugo­slawen, Polen, Ungarn und Deut­schen begangen hatten. Natür­lich haben auch Russen Verbre­chen begangen. Doch, alle Seiten begingen sie: Wir sollten uns jedoch nicht auf das Primat der Bestra­fung bzw. das der Kriegs­ver­bre­cher­pro­zesse fixieren, denn die Erfah­rung lehrt, dass Kriegs­ver­bre­cher­pro­zesse nur zu reali­sieren wären, nachdem eine bedin­gungs­lose Kapi­tu­la­tion der Besiegten statt­ge­funden hätte, wie beispiels­weise im Jahr 1945, nachdem Deutsch­land und Japan kapi­tu­liert hatten.

Russ­land würde auf einen nuklearen Präven­tiv­schlag reagieren

Das Szenario ist heute ein ganz anderes, denn es besteht keinerlei Chance, dass Russ­land jemals kapi­tu­lieren würde. Falls die Eska­la­tion der Span­nungen und die Propa­ganda weiter­gingen, wächst die Gefahr, dass irgend­je­mand von NATO einen „nuklearen Präven­tiv­schlag“ gegen Russ­land vorschlagen könnte. Falls sich Russ­land jedoch exis­ten­ziell bedroht fühlte, würde es sein riesiges Atom­waf­fen­ar­senal gegen den Westen einsetzen. Wir sollten nicht vergessen, dass die Ozeane voller NATO- und russi­scher U‑Boote sind und alle mit Atom­waffen bestückt. Wir dürfen daher keine nukleare Konfron­ta­tion provo­zieren, die sehr wohl alles mensch­liche und tieri­sche Leben auf unserem Planeten auslö­schen würde.

Der gesunde Menschen­ver­stand sagt, dass wir Span­nungen abbauen und versu­chen sollten, einen Kompro­miss – sprich einen Modus Vivendi – anzu­streben, auch wenn es viele Jahre dauern dürfte, bis die Bezie­hungen zwischen NATO-Staaten und Russ­land wieder zu einer respekt­vollen Koexis­tenz zurückkehrten.

Bei den Prozessen in Nürn­berg und Tokio 1945–48 waren die Besiegten den Siegern ausge­lie­fert (vae victis – wehe den Besiegten), und die Prozesse in Nürn­berg und Tokio wurden mit der Arro­ganz von Macht geführt. Sicher­lich hatten sich viele der Verur­teilten grau­samer Verbre­chen schuldig gemacht. Aber einem „Sieger­tri­bunal“ fehlt es oftmals an Legi­ti­mität: Um für „Gerech­tig­keit“ zu stehen, muss ein Tribunal alle bestrafen, die gegen Gesetze verstiessen: Es darf sich nicht nur auf die Besiegten konzen­trieren, doch die Sieger völlig unge­straft davon­kommen lassen. Wollte das Nürn­berger Tribunal Anspruch auf Glaub­wür­dig­keit legen, hätte es die Sowjets für ihre mehr­fa­chen Massaker an reli­giösen Minder­heiten und die Ermor­dung von 15.000 polni­schen Kriegs­ge­fan­genen in Katyn und anderen vor Gericht stellen müssen. Es hätte auch die USA und das Verei­nigte König­reich für ihre vorsätz­li­chen Terror­bom­bar­die­rungen von Bevöl­ke­rungs­zen­tren verur­teilen müssen, bei denen schät­zungs­weise 600.000 Menschen getötet wurden. „Bomber Harris“ wäre sicher­lich gehängt worden. Auch die „Sprenger der Stau­dämme“ hätten einen Platz auf der Ankla­ge­bank gefunden. Wollte das Tribunal von Tokio Anspruch auf histo­ri­sche Serio­sität erheben, hätte es die USA für ihre rück­sichts­lose Seekriegs­füh­rung und syste­ma­ti­sche Erschie­ßung japa­ni­scher Schiff­brü­chiger vor Gericht stellen (wie in UN-Mari­ne­be­richten fest­ge­halten), hätte es briti­sche Soldaten für die Ermor­dung japa­ni­scher Kriegs­ge­fan­gener in Südost­asien vor Gericht stellen (was in den briti­schen Parla­ments­de­batten ausführ­lich disku­tiert wurde) und es hätte auch die Besat­zung der Enola Gay, welche die erste Atom­bombe auf die unglück­liche Bevöl­ke­rung von Hiro­shima abwarf – histo­risch gesehen eines der größten Verbre­chen des 20. Jahr­hun­derts – vor Gericht stellen müssen.

Brau­chen wir ein inter­na­tio­nales Tribunal, um Putin, Selen­skyj, Stol­ten­berg, Mitglieder des Asow-Batail­lons, Söldner und andere rück­sichts­lose Kämpfer verur­teilen zu lassen? Nein: Ermitt­lungen und Prozesse sollten nur von den betrof­fenen Ländern selbst durch­ge­führt werden. Die Ukrainer haben ein Inter­esse an der Aufrecht­erhal­tung von Diszi­plin inner­halb ihrer Einheiten. Das Gleiche gilt für die Russen. Ein inter­na­tio­nales Tribunal würde die Ange­le­gen­heit nur poli­ti­sieren. Alle Staaten, welche den Genfer Rotkreuz-Konven­tionen von 1949 beigetreten sind, verpflich­teten sich dazu, ihre eigenen Täter vor Gericht zu bringen. Hierauf wäre der Fokus zu legen.

Mit Weis­heit und Gelas­sen­heit könnten wir es schaffen

Welche histo­ri­schen Präze­denz­fälle für große Kriege gibt es, die mit Amnes­tien [3] endeten? Zu viele, um sie aufzu­zählen. Lassen Sie mich mit dem Drei­ßig­jäh­rigen Krieg (1618–48) beginnen, der etwa 8 Millionen Euro­päer auslöschte. Inter­es­san­ter­weise wurden trotz der unge­heu­er­li­chen Gräu­el­taten keine Kriegs­ver­bre­cher­pro­zesse ange­strengt, und in den Verträgen von Münster und Osna­brück aus dem Jahr 1648 wurde keinerlei Straf­mass­nahmen fest­ge­legt. Im Gegen­teil, Artikel 2 der beiden Verträge sieht eine Gene­ral­am­nestie vor. Es war zu viel Blut geflossen – Europa brauchte eine Ruhe­pause und die „Bestra­fung“ wurde Gott über­lassen: „Es soll auf beiden Seiten eine ewige Verge­bung, Amnestie oder Begna­di­gung von allem, was begangen worden ist, geben … in der Weise, dass keine Körper­schaft … Feind­schaft üben, Feind­schaft unter­halten oder sich gegen­seitig Unan­nehm­lich­keiten bereiten soll.“ [4] Der West­fä­li­sche Friede von 1648 ist als Meilen­stein des Völker­rechts und vernünf­tiger Versuch, eine euro­päi­sche Sicher­heits­ar­chi­tektur zu schaffen, in die Geschichte einge­gangen [5].

Wir können auch auf Artikel 3 des Frie­dens­ver­trags von Rijs­wijk (1697) verweisen, der eine Amnestie für die Soldaten der fran­zö­si­schen und briti­schen Monar­chie vorsah.

Artikel XI der Schluss­akte des Wiener Kongresses (1815) sah eine Amnestie trotz all der Gräu­el­taten der napo­leo­ni­schen Kriege vor.

Kapitel II des Abkom­mens von Evian aus dem Jahr 1962, das den grau­samen alge­ri­schen Unab­hän­gig­keits­krieg been­dete, sah eben­falls eine Amnestie für beide Seiten vor.

Zuge­geben, die heutige Welt bevor­zugt das Konzept der „Amnestie“ nicht, doch scheint süchtig nach Rache. Das ist ziem­lich gefähr­lich und wir tanzen am Rande eines Vulkans.

Mit Weis­heit und Gelas­sen­heit könnten wir es schaffen zu über­leben, um eines Tages mit Vergil zu spre­chen: „forsan et haec olim memi­nisse iuvabit – daran werden wir uns einmal gerne erin­nern“. Vor allem, wenn unsere Poli­tiker Umsicht und Weis­heit walten liessen und es schafften, die Welt vor einem Arma­geddon zu bewahren. Sicher­lich klingt das wie ein Ausdruck von Stoi­zismus und Ästhe­ti­zismus, aber welche Möglich­keiten haben wir?

Quellen

[1] Siehe die Diskus­sion über R2P in para. 32 meines Berichts an den Menschen­rechtsrat 2018: undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F37%2F63&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False

Siehe die Debatte in der Gene­ral­ver­samm­lung vom 23. Juli 2009, die in meinem Bericht an die Versamm­lung 2012 (A/67/277) zusam­men­ge­fasst ist. Entgegen einiger Trends und Wahr­neh­mungen hat die Idee der Schutz­ver­ant­wor­tung, die in der Reso­lu­tion 60/1 der Gene­ral­ver­samm­lung (Ergebnis des Welt­gip­fels 2005) enthalten ist, das in der Charta veran­kerte Völker­recht der Nicht­ein­mi­schung in die inneren Ange­le­gen­heiten souve­räner Staaten nicht ersetzt. Bei der Schutz­ver­ant­wor­tung handelt es sich nicht um eine lex specialis, die von Artikel 2 Absätze 3, 4 und 7 oder einer anderen Bestim­mung der Charta abweicht. Der Grund­satz der Nicht­ein­mi­schung bleibt weiterhin gültig und wird in zahl­rei­chen Reso­lu­tionen der Versamm­lung und des Menschen­rechts­rates bestä­tigt. Daher kann die Schutz­ver­ant­wor­tung weder die Charta umgehen noch Säbel­ras­seln oder Propa­ganda für den Krieg betreiben. In der Plenar­de­batte über die Schutz­ver­ant­wor­tung nannte der Präsi­dent der Versamm­lung vier Leit­fragen, die darüber entscheiden sollten, ob und wann das System der kollek­tiven Sicher­heit die Schutz­ver­ant­wor­tung in Anspruch nehmen kann: (a) Gelten die Regeln grund­sätz­lich, und ist es wahr­schein­lich, dass sie in der Praxis auf alle Staaten glei­cher­maßen ange­wandt werden, oder liegt es in der Natur der Sache, dass das Prinzip nur von den Starken gegen die Schwa­chen ange­wandt wird? (b) Wird die Annahme des Prin­zips der Schutz­ver­ant­wor­tung in der Praxis der kollek­tiven Sicher­heit die Achtung des Völker­rechts eher stärken oder unter­graben? © Ist die Doktrin der Schutz­ver­ant­wor­tung notwendig und garan­tiert sie umge­kehrt, dass die Staaten eingreifen werden, um eine weitere Situa­tion wie die in Ruanda zu verhin­dern? (d) Ist die inter­na­tio­nale Gemein­schaft in der Lage, dieje­nigen zur Rechen­schaft zu ziehen, die dieses Recht miss­brau­chen könnten?

[2] Siehe wissen­schaft­liche Rezen­sionen auf meiner Website www.alfreddezayas.com/books.shtml

[3] Alfred de Zayas, „Amnes­tie­klausel“ in Rudolf Bern­hardt (Hrsg.) Ency­clo­pedia of Public Inter­na­tional Law, Bd. I, North Holland, Amsterdam, 1992, S. 148–151.

[4] avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp

[5] Alfred de Zayas, „West­phalia, Peace of“ in Bern­hardt, Ency­clo­pedia of Public Inter­na­tional Law, vol. IV, pp. 1465–1469, North Holland, Amsterdam,.2000.

Über­set­zung aus dem Engli­schen Unser Mitteleuropa