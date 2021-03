Professor Dr. iur. et phil. Alfred de Zayas im Inter­view: „…die Einfüh­rung einer welt­par­la­men­ta­ri­schen Versamm­lung ist eine Über­le­gung wert…“

Das neue Jahr­tau­send hat die Mensch­heit vor neue und große Heraus­for­de­rungen gestellt: Als die Vereinten Nationen 1945 gegründet wurden, belief sich die Welt­be­völ­ke­rung auf 2.5 Milli­arden Menschen, die sich poli­tisch auf nur zwei Macht­blöcke verteilte. 75 Jahre später wird die Erde wird von rund 7.8 Milli­arden Bewoh­nern bevöl­kert und die vorma­lige bi-polare Welt­ord­nung gehört der Vergan­gen­heit an. Neue Staaten und Kräfte sind zum Konzert der großen Mächte hinzu­ge­stoßen und ein Para­dig­men­wechsel scheint angesagt.

Alfred de Zayas ist Professor für Völker­recht an der Geneva School of Diplo­macy und war in hohen Funk­tionen für die die Vereinten Nationen im Sekre­ta­riat des Hohen Kommis­sars für Menschen­rechte tätig. Wir haben Professor Alfred de Zayas zur gegen­wär­tigen poli­ti­schen Lage, wünschens­werten Entwick­lungen und mögli­chen künf­tigen Szena­rien befragt:

Frage: Die Grün­dung der UN erfolgte nach Ende des 2. Welt­kriegs, wobei ihre Satzung das Kräf­te­ver­hältnis unter den Sieger­staaten der dama­ligen Zeit wider­spie­gelt: Ganze fünf (Welt­krieg II Sieger-)Staaten bilden bis heute die fünf stän­digen Mitglieder des 15 Staaten umfas­senden UN Sicher­heits­rates. Inter­na­tio­nale Orga­ni­sa­tionen sind künftig noch stärker gefragt und eine Reor­ga­ni­sa­tion der UNO scheint nach 75 Jahren ihres Bestehens über­fällig: Wo sehen Sie die größten Mängel bzw. welche Reformen schlagen Sie vor?

AdZ: Eine Reor­ga­ni­sa­tion der UNO und insbe­son­dere des Sicher­heits­rates ist über­fällig. Eine UNO Kommis­sion studiert die Optionen seit mehr als 10 Jahren. Gene­ral­se­kretär Kofi Annan hatte seiner­zeit eine Erwei­te­rung der Mitglied­schaft des Rates von 15 auf 25 vorge­schlagen, um eine bessere Betei­li­gung aller Regionen und Länder zu erwirken und Staaten wie Indien, Indo­ne­sien, Südafrika, Brasi­lien, Mexico sowie auch Japan und Deutsch­land mehr Einfluss und Reprä­sen­tanz zu verschaffen. In meinem Bericht an die Gene­ral­ver­samm­lung aus dem Jahr 2013 habe ich eine Reihe konstruk­tive Reform­vor­schläge5 einge­bracht und u.a. ausgeführt:

Im Jahr 2013 veröf­fent­lichte die Univer­sität der Vereinten Nationen ein Buch von Joseph Schwartz­berg mit dem Titel Trans­forming the United Nations System: Designs for a Workable World. Das Buch erör­tert die Notwen­dig­keit einer Wahl­re­form in der Gene­ral­ver­samm­lung, die Möglich­keit eines gewich­teten Wahl­sys­tems, Vorschläge für eine vom Volk gewählte Welt­par­la­men­ta­ri­sche Versamm­lung aus Vertre­tern der Zivil­ge­sell­schaft, Optionen für die Reform des Sicher­heits­rates, wie die Erhö­hung seiner Mitglie­der­zahl samt Abschaf­fung des Veto sowie eine Umwand­lung des Wirt­schafts- und Sozi­al­rates in eine neue Struktur regio­naler Versamm­lungen, ein gestärkter Menschen­rechtsrat, die Koor­di­nie­rung von Sonder­or­ga­ni­sa­tionen, Fonds und Kommis­sionen des Systems der Vereinten Nationen und weiter eine verstärkte Betei­li­gung von Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen und anderen nicht­staat­li­chen Akteuren.

Frage: Was muss bei diesen Reform­be­stre­bungen im Auge behalten werden?

AdZ: Die Prio­rität für die Vereinten Nationen und für die Welt ist der Frieden – darum muss der Frieden als Menschen­recht aner­kannt werden1. Bereits im November 1984 verab­schie­deten die Vereinten Nationen eine Reso­lu­tion zum Recht aller Völker in Frieden zu leben – Res. 39/112, aber sie ist seither nicht weiter gekommen: Seit dem zweiten Welt­krieg haben sich hunderte neue Kriege ereignet. UNESCO hat eine Dekla­ra­tion über die Kultur des Frie­dens3 verab­schiedet und ebenso das Konsul­tativ Komitee des Menschen­rechts­rates im Jahre 2014. Jedoch ist die letzte Reso­lu­tion des Menschen­rech­trates zum Recht auf Frieden schwä­cher als die alte Reso­lu­tion 39/11. Eine der wich­tigsten Ursa­chen der Kriege ist die ille­gi­time Verwei­ge­rung der Ausübung des Selbst­be­stim­mungs­rechtes. Die Vereinten Nationen hätten konse­quent sicher­zu­stellen, dass Mecha­nismen entwi­ckelt werden, um Refe­renda durch­zu­setzen, bevor Selbst­be­stim­mungs-Strei­tig­keiten in lokale, regio­nale oder inter­na­tio­nale Kriege umschlagen. Man muss endlich akzep­tieren, wie im Absatz 80 des Gutach­tens des Inter­na­tio­nalen Gerichts­hofs zum Kosovo ausge­führt, dass das Prinzip der terri­to­rialen Inte­grität die Ausübung des Selbst­be­stim­mungs­rechtes der Völker nicht aushe­beln kann4. Tatsäch­lich stellt die Durch­set­zung des Selbst­be­stim­mungs­rechtes der Völker, wie im Artikel I des UNO Paktes zu den bürger­li­chen und poli­ti­schen Rechte stipu­liert, eine eminent frie­dens­för­dernde Konflikt­ver­mei­dungs­stra­tegie dar.

Frage: Sollten über­fäl­lige Reform­schritte der UNO unrea­li­sierbar bleiben, könnte dies ggf. zu Grün­dungen von Paral­lel­or­ga­ni­sa­tionen führen?

AdZ: Leider ja, und bereits sind die Geschicke der Welt zu sehr vom Welt­wirt­schafts­forum, und andere Globa­listen beein­flusst. Besser und demo­kra­ti­scher wäre eine World Parlia­men­tary Assembly. In meinem Bericht aus dem Jahr 2013 an die Gene­ral­ver­samm­lung5 führte ich aus:

Unter anderen zivil­ge­sell­schaft­li­chen Initia­tiven ist die Einfüh­rung einer Welt­par­la­men­ta­ri­schen Versamm­lung6 bzw. einer Parla­men­ta­ri­schen Versamm­lung der Vereinten Nationen eine Über­le­gung wert. Der frühere Gene­ral­se­kretär Boutros Boutros-Ghali erklärte: „Eine parla­men­ta­ri­sche Versamm­lung der Vereinten Nationen – ein globales Gremium gewählter Vertreter – könnte unsere Insti­tu­tionen globaler Regie­rungs­füh­rung mit beispiel­loser demo­kra­ti­scher Legi­ti­mität, Trans­pa­renz und Rechen­schafts­pflicht ausfüllen.“ 7

Das erklärte Ziel wäre es, Demo­kra­tie­de­fi­zite zu besei­tigen, indem der globalen öffent­li­chen Meinung mit all ihren Bürgern bei globalen Entschei­dungen durch gewählte Amts­träger eine Stimme verliehen würde. Eine solche Versamm­lung könnte entweder durch eine Abstim­mung der Gene­ral­ver­samm­lung gemäß Artikel 22 der UN Charta oder auf der Grund­lage eines neuen inter­na­tio­nalen Vertrags zwischen den Regie­rungen einge­richtet werden, flan­kiert von einem Abkommen, das sie mit den Vereinten Nationen verbindet. Keiner der Mecha­nismen erfor­dert eine Ände­rung oder Reform der UN Charta. Beiträge von Bürgern mit ihrer Betei­li­gung an einer unab­hän­gigen Welt­ver­samm­lung oder parla­men­ta­ri­schen Versamm­lung der Vereinten Nationen in bera­tender Funk­tion, die sowohl Menschen als auch Staaten vertreten, würden globalen Entschei­dungen erhöhte Legi­ti­mität verschaffen.

Frage: Die Arbeiten des Polit­wis­sen­schaftler Arjun Chowd­hury ergaben, dass Zwei­drittel der Staaten dieser Welt ohne inter­na­tio­nale Hilfe nicht in der Lage wären, ihre Grund­ver­sor­gung sicher­zu­stellen bzw. ihrer Über­nahme oder Auflö­sung entge­gen­zu­wirken. Wie ließen sich die poten­ti­ellen Konflikt­po­ten­tiale jener Verhält­nisse am besten entschärfen oder kontrollieren?

AdZ: Inter­na­tio­nale Hilfe bedeutet nicht Almosen. Es geht darum, Entwick­lungs­län­dern zu helfen, sich selber zu ernähren. Bisher haben der Inter­na­tio­nale Währungs­fond und die Welt­bank weitest­ge­hend versagt.8 Präven­tion von Konflikten ist die dring­lichste Aufgabe der Vereinten Nationen. Sonder­kom­mis­sionen und Komi­tees gibt es genug. Was fehlt ist der poli­ti­sche Wille der reichen Staaten. Natür­lich kann unser Planet Erde alle Menschen ernähren, doch es gilt die rich­tigen Prio­ri­täten setzen. Die Welt verschwendet Milli­arden an krie­ge­ri­schen Ausein­an­der­set­zungen, im Rüstungs­wett­lauf oder bei der Herstel­lung noch tödli­cherer Waffen. In den Verei­nigten Staaten werden mindes­tens 40% des Haus­halts mit mili­tä­ri­schen Ausgaben verschwendet. Das muss ein Ende haben. Unser Mantra sollte heißen: Abrüs­tung zur Entwick­lung. Es gibt sehr wohl ein Menschen­recht auf Entwick­lung – wie nach Artikel 1 der UNO Charta sowie in der UNO Erklä­rung zum Recht auf Entwick­lung. Nun gilt es die SDG – Sustainable Deve­lo­p­ment Goals oder nach­hal­tigen Entwick­lungs­ziele – bis 2030 zu errei­chen. Dies ist durchaus möglich, doch wird konse­quente Arbeit erfordern.

Frage: Wäre ein Sicher­heitsrat globaler Alli­anzen mit unter­ein­ander ausge­wo­ge­neren Macht­ver­hält­nissen eine geeig­nete Alter­na­tive, um vorhan­dene Blockaden zu durchbrechen?

Ich sehe das skep­tisch. Jeden­falls sollte man China und Indien stärker einbinden. Es handelt sich um 2.7 Milli­arden Menschen, die man nicht igno­rieren kann. Beide Staaten sind verstärkt in Maßnahmen zur Frie­dens­si­che­rung einzu­be­ziehen. Frie­dens­si­che­rung durch die Verei­nigten Staaten und die NATO hat nicht funk­tio­niert. Dazu haben die Verei­nigten Staaten das größte Verbre­chen gegen den Frieden seit den Nürn­berger Prozessen begangen, nämlich die Inva­sion des Iraks im Jahr 2003, die Kofi Annan als “ille­galen Krieg” brand­markte. Schlimmer noch – die US hatte das System derart korrum­piert, dass eine “Koali­tion der Willigen” von insge­samt 43 Staaten entstanden ist, die in diese Revolte gegen die UNO Charta und das Völker­recht teil­nahmen. Dies sind alles UNO Mitglieds­staaten, die an die UNO Charta und insbe­son­dere Art. 2(4) gebunden sind. Eine groteske Verlet­zung des Völker­rechts und ein Mega­ver­bre­chen gegen den Frieden.

Ich möchte die Kompe­tenzen des UNO Gene­ral­se­kre­tärs erwei­tert sehen, sodass er über ein Initia­tiv­recht verfügte und z.B. juris­ti­sche Fragen direkt an den Inter­na­tio­nalen Gerichtshof zur Begut­ach­tung weiter­leiten könnte. Es gibt viele Mecha­nismen in der UNO, die viel zu wenig ausge­nützt werden. Die UNO könnte viel proak­tiver auftreten – viel­leicht geschieht dies in der Zeit der gegen­wär­tigen US Administration.

Frage: Die asia­ti­schen Staaten stehen inner­halb der Welt­bank und dem IWF nur im zweiten Glied, doch bestimmen das Welt­wirt­schafts­wachstum maßgeb­lich: Sehen Sie auch Reform­be­darf bei diesen inter­na­tio­nalen Orga­ni­sa­tionen, deren Statuten das Grün­dungs­jahr 1945 ebenso stark noch anzu­haften scheint?

AdZ: Die Bretton Woods Insti­tu­tionen müssten refor­miert oder abge­schafft werden. In Prinzip dienen sie vor allem den Inter­essen der Verei­nigten Staaten, aber nicht der Welt­ge­mein­schaft. Man kann andere multi­la­te­rale Verein­ba­rungen treffen. Leider handeln die Welt­bank wie auch der IWF zu oft nur gegen die UN Charta. Die Politik der soge­nannten ‚austerity measures‚ bzw. ‚Spar­maß­nahmen‚ im Sozi­al­be­reich wären endgültig einzu­stellen. Aller­dings hätte ‚austerity‚ in den mili­tä­ri­schen Bereich Einzug zu halten: Das hieße kein Wett­rüsten, keine ‚regime change coups‚ bzw.‚Regime Putsche‚, wie z.B. in der Ukraine 2014 oder Boli­vien 2019 und keine Kriege mehr. Zusätz­lich wären die Bedin­gungen der Kredit­ver­gaben durch den IWF radi­kalen Reformen zu unter­werfen9.

Frage: Die globalen Verhält­nisse heute spie­geln extreme Dispa­ri­täten wider. Die Agenda 21 – ein Akti­ons­plan der UN aus dem Jahr 1992 – sollte den drohenden Verwer­fungen entge­gen­wirken. Was konnte bisher erreicht werden? Was ist mit dem Plan schief gelaufen? Wo sehen Sie die heutigen Prio­ri­täten und wich­tigsten Handlungsbedarf?

AdZ: Die Agenda 21 war eine noble Idee. Sie entstand zur Zeit der Euphorie um Francis Fuku­yamas Idee vom “Ende der Geschichte” und nach der Implo­sion der Sowjet­union. Doch die Probleme bestehen weiter und sind noch viel größer geworden. Die Entwal­dung, wie wir sie aus Studien des WWF kennen, schreitet in Brasi­lien, Afrika und Asien stetig voran. Biden lässt die USA wieder an der Pariser Klima­ver­ein­ba­rung teil­nehmen und viel­leicht werden die Klima­wandel – und Biodi­ver­sität Konven­tionen gestärkt werden. Ferner muss man die bestehenden Mecha­nismen des UN Umwelt­pro­gramms (UNEP) noch besser durch­fi­nan­zieren. Doch leider werden zu viele Mittel mit Wett­rüsten und Kriegen verschwendet. Dazu exis­tiert mein Bericht an den Menschen­rechtsrat aus dem Jahr 201410.

Frage: In dem Report – “The Crises of Demo­cracy” – über die ‚Regier­bar­keit von Demo­kra­tien“ an die Trila­te­rale Kommis­sion (Quelle: Crozier, Michel/Huntington, Samuel P./Watanuki, Joji: The Crisis of Demo­cracy. Report on the Governa­bi­lity of Demo­cra­cies to the Trila­teral Commis­sion. New York: New York Univer­sity Press 1975) stellen die drei Autoren fest, dass der demo­kra­ti­sche Prozess in den USA nicht von externen Faktoren…, viel­mehr jedoch von der „internen Dynamik der Demo­kratie selbst, durch eine hoch­ge­bil­dete, mobile teil­ha­bende Gesell­schaft“ bedroht wäre. Stellt jene Empfeh­lung aus dem Jahr 1975 an die Auftrag­geber besagten Reports den Start­schuss bzw. die schrift­liche Kampf­an­sage trans­na­tio­naler Kreise an die lästige Konkur­renz ‚Mittel­stand‚ als die tragende Säule einer erfolg­rei­chen Indus­trie­ge­sell­schaft dar?

AdZ: Wir kennen keine Demo­kratie in den Verei­nigten Staaten – es ist eine leere Schale, eine Etikette, eine Farce. Eine Semide­mo­kratie genießen wir in der Schweiz, wo wir Schweizer Bürger Initia­tiv­recht besitzen und neue Gesetz­ge­bungen vorschlagen können. In der Schweiz üben wir das Refe­rendum-Recht konti­nu­ier­lich aus. In den Verei­nigten Staaten regieren Lobby­ismus, der mili­tä­risch-indus­tri­elle Komplex und natür­lich auch Wall Street. Zwar besteht die Möglich­keit alle zwei oder vier Jahre zur Urne zu schreiten, aber das Wahl­recht ist nicht demo­kra­tisch – es ist keine echte Wahl, nur eine zwischen Pest und Cholera. Ein progres­siver Kandidat hat absolut keine Chance – wie z.B. Kongress­frau Tulsi Gabbard, die von der Presse fertig gemacht wurde. Die Wahlen in den USA glei­chen Sport­ver­an­stal­tungen, um auf die Mann­schaft A oder B zu setzen. Zugleich versagt jene “Reprä­sen­ta­tive Demo­kratie”, weil ihre Reprä­sen­tanten nicht die Bürger, sondern nur Lobbys vertreten. Der Mittel­stand bleibt mehr oder weniger machtlos. Dazu kommt eine Lügen- und Lücken­presse, die die Massen einer tägli­chen Mani­pu­la­tion und Indok­tri­na­tion unterzieht.

Frage: In den Jahr­zehnten nach jener Kampf­an­sage aus dem Jahr 1975, wurde das Wachstum der Mittel­klasse west­li­cher Staaten tatsäch­lich umge­dreht. Die gegen­wär­tigen ‚Lock­downs‚ scheinen einmal mehr auf den Mittel­stand zu zielen. Wem nützt dieser Trend?

AdZ: Den trans­na­tio­nalen Groß­kon­zernen – sie wachsen und bedienen sich. Es war unver­froren, wie Banken, die in den Jahren 2007 und 2008 die große Wirt­schafts­krise verur­sachten, gerettet wurden, anstatt die verant­wort­li­chen ‚Banks­ters‚ vor Gericht zu stellen.

Frage: Vor den heißen Kriegen kommt es viel­fach zu soge­nannten „Sank­tionen“ – wie sehen Sie dieses Instru­ment eines Krieges mit anderen Mitteln?

AdZ: Für mich zählen Sank­tionen zu den Methoden Nicht-Ziel­ge­rich­teter-Waffen, indiscri­mi­nate weapons, die wahllos töten und als ‚kollek­tive Bestra­fung‚ gelten – beides ist nach Völker­recht bzw. inter­na­tio­nalem huma­ni­tären Völker­recht verboten. Die Wirt­schafts­sank­tionen, die von den USA gegen Cuba, Vene­zuela, Syrien und den Iran verhängt worden sind, stellen Verlet­zungen gegen die UN Menschen­rechts­ab­kommen und Genfer Konven­tionen durch die USA dar. Sie verletzen das Recht auf Leben unter den Ärmsten der Armen und haben aber­tau­senden Opfern das Leben gekostet, wie beispiels­weise 40.000 Tote allein in Vene­zuela im Jahr 201810 – die Opfer der nach­fol­genden Jahre noch gar nicht einge­rechnet. Solche Sank­tionen fallen unter den Tatbe­stand des Verbre­chens gegen die Mensch­lich­keit unter Verlet­zung von Artikel 7 des Römi­schen Statuts des Inter­na­tio­nalen Straf­ge­richts­hofs. Sie können auch als ‚Staats­ter­ro­rismus‚ bezeichnet werden, der unzäh­liges Leid und Willkür über die Menschen nur bringt.

Was Inter­ven­tionen anlangt, habe ich in zahl­rei­chen meiner Berichte an die UN Gene­ral­ver­samm­lung und den Menschen­rechtsrat klar fest­ge­stellt: Die verbre­che­ri­sche Doktrin R2P – Respon­si­bi­lity to Protect oder Pflicht zum Eingreifen – gemäß‚Orwell­schem Neusprech‚ ist ein reiner Schwindel, um das Gewalt­verbot nach Artikel 2(4) der UN Charta auszu­he­beln. Doch sie stellt ledig­lich eine Reso­lu­tion (Res. 60/1) aus dem Jahr 2015 dar, welche das ius cogens – das zwin­gende Recht – des über­ge­ord­neten Gewalt­ver­bots nach der UN Charta nicht zu schwä­chen vermag.

Eine Inter­ven­tion ohne Geneh­mi­gung des Sicher­heits­rates, wie z.B. im Jugo­sla­wien Konflikt 1999, Iraq 2003 oder in Berg­ka­ra­bach durch Aser­bai­dschan mit der Türkei im Jahr 2020, stellt darüber hinaus das Verbre­chen der Aggres­sion nach dem Statut von Rom dar, welches unter die Juris­dik­tion des Inter­na­tio­naler Straf­ge­richtshof in den Haag fällt, der Unter­su­chungen eröffnen und einen ordent­li­chen Prozess mit Verur­tei­lungen anstrengen kann.

Frage: Die Welt­be­völ­ke­rung sie wächst, wie auch die immensen Heraus­for­de­rungen aufgrund wach­sender globaler Probleme. Welche Rolle bzw. welchen Beitrag zur Lösung jener Situa­tion erwarten Sie von den Weltreligionen?

AdZ: Die Welt­re­li­gionen tragen eine Mitver­ant­wor­tung für die Misere, die wir erleben. Reli­gion ist nicht nur Ritus – nicht nur das Glauben an Jehova, Christus oder Allah. Reli­gion bedeutet Verpflich­tung, bedeutet nicht nur Anbe­tung sondern auch pro-aktive Nächs­ten­liebe. Ich selbst bin Katholik und bedauere, dass die katho­li­sche Kirche zu wenig unter­nommen hat, um den ‚disaster capi­ta­lism‚ – ‚Disaster-Kapi­ta­lismus‚ – nach Naomi Klein – stärker zu bekämpfen und als total inkom­pa­tibel mit dem Neuen Testa­ment zu erklären. Ich mache mir große Sorgen über die Radi­ka­li­sie­rung des Islams, eine Reli­gion die sehr reform­be­dürftig scheint. Es gibt natür­lich gute Priester, Bischöfe und Päpste. Es gibt gute protes­tan­ti­sche Pastoren, Rabbiner und gute Imans, aber ich glaube nicht, dass die Mehr­heit ihrer Verant­wor­tung gerecht wird. Ich habe Sorge, dass die Reli­gionen noch einmal dazu miss­braucht werden könnten nicht den Frieden zu fördern, sondern zu Kreuz­zügen oder Jihads gegen Anders­gläu­bige anzustiften.

Frage: Sind die Welt­re­li­gionen noch ausrei­chend einge­bunden oder werden sie von säku­laren und über­mäch­tigen poli­ti­schen Kräften aus dem Geschehen immer weiter hinausgedrängt?

AdZ: Die Welt­re­li­gionen sind längst hinaus­ge­drängt worden. Tatsäch­lich gibt es eine neue “Säkular-Reli­gion” bzw. “Ersatz-Reli­gion” und die heißt “Menschen­rechte”. Derar­tige Menschen­rechte werden dogma­tisch miss­braucht. Ich habe in meinen Berichten an die Gene­ral­ver­samm­lung und an den Menschen­rechtsrat oft von den “zur Waffe gemachten Menschen­rechten” gespro­chen und konnte es belegen. Der Gedanke an die “Menschen­würde” – die Quelle aller Menschen­rechte – scheint verloren gegangen zu sein. Man sieht wie Menschen­rechte selektiv einge­setzt werden: einmal so – einmal anders. Man sieht, wie menschen­ver­ach­tenden Hand­lungen, die von unseren “Alli­ierten” begangen werden, igno­riert oder tole­riert werden, und nur die Menschen­rechts­ver­let­zungen unserer “Feinde” bzw. geopo­li­ti­sche Heraus­for­derer ange­pran­gert werden. Ich nenne das “Menschen­rechte à la carte”. Überall ist zu beob­achten, wie gewisse Menschen­rechte miss­braucht werden, um wich­ti­gere Menschen­rechte zu margi­na­li­sieren oder abzu­schaffen. Im Westen gilt vor allem das Recht auf Privat­ei­gentum. Man kümmert sich herz­lich wenig um das Recht auf Nahrung, Wasser oder Unter­kunft. Es gibt auch die Zeit­geist-Menschen­rechte, die enorme ‚Popu­la­rität‚ genießen. Ich empfinde das ähnlich einem “Geschmack nach Zeit­geist”, wie z.B. die “neuen” LGBT-Rechte. Warum so etwas – sind wir nicht alle gleich? Haben wir nicht alle dieselben Rechte oder will man Spezi­al­rechte bzw. Privi­le­gien schaffen? Alle, die nicht vorbe­haltlos mitgehen, werden sofort in die Ecke gestellt. Was ist vom Recht auf die Meinungs­frei­heit heute geblieben? Müssen wir alle eine Einheits­mei­nung vertreten, um bei Zuwi­der­hand­lung soziale Diskri­mi­nie­rung bzw. eine soziale Ausgren­zung zu erleiden?

Frage: Noch vor der Epoche der großen Säku­la­ri­sie­rung, unter­stellte Jean-Jack Rous­seau dem Chris­tentum mit seinem Auto­ri­täts­an­spruch und seiner Jenseits­be­zo­gen­heit die staat­liche Geschlos­sen­heit zu unter­graben. In seinem Werk „Der Gesell­schafts­ver­trag (1760)“ mahnte Rous­seau eine ‚staat­lich repu­bli­ka­ni­sche Reli­gion‚ – eine ‚Zivil­re­li­gion‚ – ein, um vermeint­li­cher staat­li­cher Schwäche entge­gen­zu­wirken. Haben über­stark säkular-indus­tri­elle Entwick­lungen seither ggf. zu der umge­kehrten Problem­lage geführt?

AdZ: Genau – Chris­tentum ist die Berg­pre­digt (Matthäus V, 1–9). Chris­tentum sind die sieben Werke der Barm­her­zig­keit (Matthäus XXV, 36–37). Rous­seaus “sozialer Kontrakt” beruht auf einer gewissen Idea­li­sie­rung des Menschen, aber man erkennt durchaus eine Moral und Ethik. Rous­seau glaubte an die Menschen­würde, an das Gute im Menschen. Heute zollt man den Menschen­würden Lippen­be­kennt­nisse – mehr aber nicht. Es ist scho­ckie­rend, wie aus guten Ideen und Beweg­gründen schreck­liche Dysto­pien geworden sind. Man denke an “La Terreur” (Schre­ckens­herr­schaft unter der fran­zö­si­schen Revo­lu­tion) unter dem Comité de Salut Public (dem Wohl­fahrts­aus­schuss dort) oder den “Tugend-Meister” Maxi­mi­lien Fran­çois Marie Isidore de Robes­pierre. Man denke an Pol Pot in Kambo­dscha. Fana­tiker wird es leider immer wieder geben.

Frage: Im Jahr 2011 wies eine wissen­schaft­liche Studie der ETH Zürich nach: 147 super­ver­netzte trans­na­tio­nale Konzerne kontrol­lieren mehr als 40% der Welt­wirt­schaft. Versucht diese Minder­heit trans­na­tio­naler Mono­po­listen neben ihren wirt­schaft­li­chen Inter­essen ggf. eine ähnliche Kontrolle auch auf das poli­ti­sche Gebiet auszu­weiten?

AdZ: Das tun sie schon lange und mit Erfolg. Unglaub­lich wie sie gegen die Sozi­al­po­litik vieler Staaten vorgehen. Ich habe die infamen “Frei­han­dels­ver­träge” und die Kapitel zum Schutz der Inves­toren in zwei Berichten an den Menschen­rechtsrat und an die Gene­ral­ver­samm­lung analy­siert und horrende Fälle aufzeigen können. Die soge­nannten Investor-State-Dispute-Sett­le­ment Arbi­tra­tions – Schieds­ver­fahren zur Beile­gung von Strei­tig­keiten zwischen Inves­toren und Staaten – verstoßen contra bonos mores – gegen alle guten Sitten - und sind eine Aberra­tion. Diese Schieds­ge­richts­bar­keit hat viele Staaten davon abge­halten z.B. die Mindest­löhne zu erhöhen oder umwelt­ge­fähr­dende Indus­trie­be­triebe, wie z.B. gewisse Minen, zu schließen12.

Frage: Das Wissen­schafts­ma­gazin ‚New Scien­tist‚ bezeich­nete jene globalen Kartell­struk­turen als ‚kapi­ta­lis­ti­sches Netz­werk‚. Es fällt schwer von einer Sache zu spre­chen, die bisher nur verwa­schene Namen trägt. Hätten Sie für jene globalen Welten­herr­scher ggf. eine bessere Bezeich­nung anzubieten?

AdZ: Naomi Klein spricht in ihrem Buch ‚The Shock Doctrine‚ von ‚Desaster Kapi­ta­lismus‚. Ich würde dafür Begriffe wie Finanz­mafia oder Geier des Kapi­tals verwenden.

Sie verhalten sich ganz wie Racke­teers bzw. Gangster, Gauner oder Hals­ab­scheider. Man müsste gegen sie eine Anti-Kartell-Straf­ge­setz­ge­bung zur Anwen­dung bringen, denn sie betreiben Machen­schaften und Betrug, die gegen das Wohl des Volkes gerichtet sind. Ihr neuester Schwindel heißt ‚Great Reset‚ – ‚Die große Wende‚: Ein Anschlag epischen Ausmaßes.

Frage: Mit welchen Steue­rungs­ele­menten müssen sich jene Globa­listen auf Grund ihrer geringen Zahl bzw. ‚Perso­nal­knapp­heit‚ im Verhältnis zur Welt­be­völ­ke­rung behelfen?

AdZ: Die Anzahl der Akteure ist in der Tat begrenzt, aber sie haben ihre‚Secret Socie­ties‚, – de facto Geheim­ge­sell­schaften bzw. auch nicht so geheime Zirkel. Die nach außen sicht­baren Orga­ni­sa­tionen heißen, World Economic Forum, Atlantic Council, Council on Foreign Rela­tions, Club of Rome, “World Government Summit”, Trila­teral Commis­sion und natür­lich die Bilder­berger. Hinzu kommen noch ‚Stif­tungen‚, wie z.B. die Bertels­mann Stif­tung in Deutsch­land, der German Marshall Fund of the United States, das Aspen Insti­tute, die Heri­tage Foun­da­tion oder das American Enter­prise Insti­tute in den USA und andere.

Frage: Werden die verblie­benen sechs US Medi­en­kar­telle sowie noch drei (letzten) maßgeb­li­chen Pres­se­agen­turen von staat­li­chen oder über­staat­li­chen Kreisen kontrolliert?

AdZ: Die Medi­en­kar­telle sind Orwell­sche Konstruk­tionen, Feinde der Meinungs­frei­heit, Feinde des Plura­lismus, Feinde der Menschen­würde. Sie mani­pu­lieren uns alle. Man kann sich ihrer kaum entziehen, denn auch das Internet wird kontrol­liert und zensiert, wie der Umgang mit ‚Such­ma­schinen‚ von beispiels­weise Google, Bing oder Ecosia schnell zeigt: Poli­tisch-korrekte Ergeb­nisse werden vorrangig präsen­tiert. Es bedarf großer Hart­nä­ckig­keit, um ggf. die gesuchten Infor­ma­tionen auf den hinteren Seiten mit Glück zu finden. Die Algo­rithmen bilden die Waffen der Kura­toren des Inter­nets um Infor­ma­tionen hinter Daten­müll unver­fäng­lich zu verstecken.

Frage: Sehen Sie Inter­es­sens­kon­flikte in dem Umstand, dass 193+2 UN Mitglieds­staaten es zulassen, Teile ihrer Orga­ni­sa­tion von trans­na­tio­nalen Finanz­quellen alimen­tieren zu lassen?

AdZ: Die Vereinten Nationen brau­chen Geld: Es ist sehr schade, dass CERN – das Euro­pean Council for Nuclear Rese­arch - nach ihrer Entwick­lung des World-Wide-Webs, die enormen Einnah­me­mög­lich­keiten aus dieser Quelle der Welt nicht gratis gestiftet hatte. Hätte jeder Verwender des Inter­nets nur einen Cent für die UNO abgeben müssen, wäre die Finan­zie­rung der UNO über Jahr­zehnte hinaus gesi­chert gewesen und es hätte nicht anderer frag­wür­diger Quer­fi­nan­zie­rungen bedurft.

Frage: Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um die poli­ti­schen und mono­po­lis­ti­schen Ambi­tionen trans­na­tio­naler Grup­pie­rungen wirksam einzu­grenzen und zurückzudrängen?

AdZ: Man müsste bei der Ausbil­dung anfangen. Während drei Jahren meines Jura Studiums in Harvard habe ich das Wort ‚Ethik‚ niemals vernommen. Man wird kondi­tio­niert nur Geld zu verdienen und alle Mittel einzu­setzen, um nur Gewinner zu sein:‚The Winner takes it all‚ – ‚Der Sieger nimmt alles‚ – das ist die Menta­lität der meisten Anwälte und Wall­street Vertreter. Keiner sieht sich als Mitglied einer Gesell­schaft. Es geht um ‚Indi­vi­dua­lismus‚ – das soge­nannte ‚adversary system‚ – das ‚kontra­dik­to­ri­sche System‚ nach angli­ka­ni­schem Gewohn­heits­recht im Common Law. Nicht einmal die meisten Richter scheinen sich für die Idee der “Justiz” begeis­tern zu lassen. Es geht um den reinen “Posi­ti­vismus”, und die unge­rechten Gesetze so anzu­wenden, dass der status quo erhalten bleibt.

Natür­lich könnten Antik­ar­tell-Straf­ge­setze gegen Mono­pole dem Wirt­schafts­ver­bre­chertum gewisse Grenzen setzen. Neben Geld­strafen, sollten jedoch auch den Führungs­or­ganen, wie Vorständen im Fall einer Verur­tei­lung Gefängnis drohen. Das würden sie sich gut merken.

Frage: Was verstehen Sie unter der neuen Formel „The Great Reset / Der Große Wandel“?

AdZ: Ein großer Schwindel, um sicher­zu­stellen, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden. Wir brau­chen keine Wirt­schafts­ord­nung von oben nach unten, die nur den Vorstel­lungen selbst­er­nannter Eliten entspricht. Das Welt­wirt­schafts­forum gehörte aufge­löst. Diesem wäre das von unten nach oben orga­ni­sierte Welt­so­zi­al­forum vorzu­ziehen, welches mit den entspre­chenden Mitteln auszu­statten wäre. Es gilt gegen­über Korrup­tion aufgrund bekannter mensch­li­cher Schwäche und Natur wachsam zu bleiben sowie der Unter­mi­nie­rung der Menschen­rechte und wirt­schaft­li­chen Ausbeu­tung mit Krea­ti­vität entgegenzuwirken.

Frage: Herr Schwab vom WEF meinte: „Jetzt ist der histo­ri­sche Augen­blick nicht nur ums Über­leben des Systems, sondern um seine Umge­stal­tung zu kämpfen: Für die Post-Corona-Ära. Was könnte Herr Schwab ggf. unter „System“ verstanden haben?

AdZ: Jetzt ist tatsäch­lich die Gele­gen­heit, die Welt­wirt­schaft menschen­freund­li­cher zu gestalten, die Prio­ri­täten zu ändern und auf das Recht auf Bildung, Gesund­heit und bessere Arbeits­be­din­gungen, sowie auf die Menschen­rechte zu setzen. Dazu sind schöne Worte und Lippen­be­kennt­nisse im WEF gefallen. Aber ich bezweifle, dass Klaus Schwab tatsäch­lich ein System will, das es für die Eliten schwerer macht, alles an sich zu raffen. Ein System von Gesetzen, welches das Wohl des Volkes anstrebt, die Menschen über den Profit stellt, Steuer-Para­diese abschafft und Speku­la­tion begrenzen wollte – das möchte ich sehen!

Frage: Wer hat das exis­tie­rende „System“ geschaffen, welt­weit betrieben bzw. zeich­nete bisher dafür verantwortlich?

AdZ: Es sind die Banken und der mili­tä­risch-indus­tri­elle Komplex sowie trans­na­tio­nale Geschäfts­kon­struk­tionen, im Verbund mit den Consul­ting – und Buch­prü­fungs­firmen, wie z.B. Price Water­house Deloitte, Ernst & Young oder KPMG. Meine Berichte an die Gene­ral­ver­samm­lung und an den Menschen­rechtsrat unter­suchten die Rolle der großen Rechts­an­walts­kanz­leien, die zusammen mit Banken im Auftrag von Groß­kon­zernen, wie z.B. Google oder Apple ausge­klü­gelte juris­ti­sche Konstrukte schufen, die der Gesell­schaft schaden und diese betrügen.

In meinem Bericht aus dem Jahr 2016 an die Gene­ral­ver­samm­lung A/71/2865 schlug ich zum Thema Steuer- & Mili­tär­aus­gaben folgende Maßnahmen u.a. vor: … Ein Geset­zes­ent­wurf im Verei­nigten König­reich zielt darauf ab, das Recht des Einzelnen anzu­er­kennen, aus mora­li­schen Gründen aus dem Krieg auszu­steigen und keine Steuern für den Krieg zu zahlen, da sie durch Steuern das finan­zieren würden, was sie für unmo­ra­lisch halten. Wenn die Regie­rungen dieses Recht aner­kennen und die Steuern von Kriegs­dienst­ver­wei­ge­rern aus Gewis­sens­gründen für Maßnahmen zur Konflikt­ver­hü­tung verwenden würden, wäre dies ein bedeu­tender Schritt für die Zivi­li­sa­tion.13

Steu­er­um­ge­hung, Steu­er­hin­ter­zie­hung und Steu­er­oasen berauben die Länder der Einnahmen, die zur Erfül­lung der Verpflich­tungen aus Menschen­rechts­ver­trägen, zur Armuts­be­kämp­fung, zur Verbes­se­rung der Rechts­pflege, zur Gewähr­leis­tung von Rechts­hilfen für Opfer von Menschen­rechts­ver­let­zungen, zum Aufbau von Infra­struk­turen, zur Schaf­fung von Arbeits­plätzen und zur Bereit­stel­lung von Arbeits­plätzen erfor­der­lich sind samt soziale Sicher­heit, hoch­wer­tige Gesund­heits­dienste und kosten­lose Bildung…

Dazu bemerkte Dwight D. Eisen­hower tref­fend13: „Jede Waffe, die herge­stellt wird, jedes Kriegs­schiff, jede abge­feu­erte Rakete bedeutet letzten Endes einen Dieb­stahl an all jenen, die hungern und nicht versorgt werden, denen kalt ist und keine Beklei­dung zur Verfü­gung steht. Diese Welt in Waffen braucht nicht nur Geld. Sie verbraucht auch den Schweiß seiner Arbeiter, das Genie seiner Wissen­schaftler und die Hoff­nungen seiner Kinder.“

Frage: Der Exeku­tiv­di­rektor des WFP, D. Beasley, hat vor der schlimmsten huma­ni­tären Krise seit 75 Jahren gewarnt, mit der die Welt 2021 konfron­tiert werden könnte: Aufgrund mili­tä­ri­scher Konflikte befänden sich schon 135 Millionen Menschen am Rande des Hunger­todes – doch wegen Covid-19 würde sich die Zahl der Opfer auf 270 Millionen verdop­peln. Recht­fer­tigt diese ‚goldene Gele­gen­heit‚ (Prince Charles) oder ‚große Chance‚ (K. Geogiewa – Vorsit­zende IWF) zum soge­nannten Großen Reset 135 Millionen Hungertote?

AdZ: Nicht zum Großen Reset – aber zu einem neuen Social Contract – Gesell­schafts­ver­trag, wie ich in einem Artikel für das South-Centre14 u.a. jüngst schrieb:

Die Welt nach Covid erfor­dert einen neuen Gesell­schafts­ver­trag. Der Gene­ral­se­kretär der Vereinten Nationen sollte eine Welt­kon­fe­renz einbe­rufen, die auf Multi­la­te­ra­lismus und inter­na­tio­naler Soli­da­rität beruht. Dies brächte einen Para­dig­men­wechsel für die vorherr­schenden Wirtschafts‑, Handels- und Sozi­al­mo­delle mit sich. Die Regie­rungen tragen die Verant­wor­tung für nicht ausge­wo­gene Mittel­zu­wei­sungen, wenn immer Mili­tär­aus­gaben Vorrang vor Inves­ti­tionen in Gesund­heit, Bildung und perso­nen­be­zo­gene Infra­struk­turen haben. Ein neues funk­tio­nales Para­digma für Menschen­rechte sollte bishe­rige Verwer­fungen adres­sieren und neue Kate­go­rien von Ermäch­ti­gungs­rechten, inhä­renten Rechten, Verfah­rens­rechten und Endrechten in Kraft setzen, um die Menschen­würde und Entwick­lung für alle zu gewähr­leisten.15

Frage: Wäre es sinn­voll zur welt­weiten Armuts­be­kämp­fung auch eine nach­hal­tige Indus­tria­li­sie­rung bisher vernach­läs­sigter Regionen im Inneren der Konti­nente gemäß der Belt & Road Initia­tive im Zuge des Ausbaus der Neuen Seiden­straße gemeinsam mit China voranzutreiben?

AdZ: Ich halte dies durchaus für sinn­voll und nötig. Aber dafür bräuchte es geeig­ne­tere Meinungs­führer bei den Massen­me­dien, doch diese stehen über­wie­gend auf der Seite der Ausbeuter.

Frage: Stellen die staat­liche Eingriffe in das private und fami­liäre Leben im Zuge der Covid-19 Lock­downs, Verstöße gegen Artikel 8(2) der ECHR – Euro­pean Conven­tion of Human Rights – dar?

AdZ: Das Prinzip der Verhält­nis­mä­ßig­keit muss stets gewahrt bleiben. Eingriffe in das private und fami­liäre Leben sind nur unter sehr bestimmten Bedin­gungen zulässig. Diese Bedin­gungen sind heute nicht gegeben. Darum entstehen Verlet­zungen nach Artikel 17 und 23 des UNO Paktes zu den bürger­li­chen und poli­ti­schen Rechten, die auch einen Verstoß gegen Artikel 8(2) der ECHR darstellen.

Frage: Höchst­stände staat­li­cher Verschul­dung sowie die Dring­lich­keit der anste­henden globalen Heraus­for­de­rungen empfehlen die Ausgaben für den mili­tä­risch-indus­tri­ellen Komplex zugunsten ziviler Entwick­lungs­pro­jekte welt­weit dras­tisch zu senken bzw. zu begrenzen. Welche Hürden stehen einer globalen Abrüs­tungs­in­itiativ dabei im Wege?

AdZ: Der mili­tä­risch-indus­tri­elle-finan­zi­elle Komplex wird alles tun, um die Senkung der Mili­tär­aus­gaben zu verhin­dern. Das Verhalten von Rüstungs­firmen wie z.B. Lock­heed Martin oder Boeing sollte unter den Rechts­be­griff ‚hostis humani generis‚fallen, welcher sich aus altem Seerecht herleitet und einst Piraten und Skla­ven­halter zu ‚Feinden der Mensch­heit ‚ stem­pelte bzw. zu Geäch­teten oder Vogel­freien erklärte.

Mein 2014 Bericht an den UN Menschen­rechtsrat beinhaltet spezi­fi­sche Vorschläge14 an die verschie­denen Ziel­gruppen, wie Staaten, Parla­mente, Zivil­ge­sell­schaft und den UN Menschen­rechtsrat, um die Lage zu ändern. Meine Empfeh­lungen an die Staa­ten­ge­mein­schaft beinhalten u.a. folgende Reformvorschläge:

Die Staaten sollten dem Menschen­rechtsrat regel­mäßig Auskunft über ihre Mili­tär­aus­gaben erteilen und jenen die Ausgaben für Bildung, Gesund­heits­ver­sor­gung, Justiz­ver­wal­tung usw. gegen­über­stellen. Die Staaten hätten sicher­zu­stellen, dass ihre Angaben den Vorgaben des Menschen­rechts­rates entspre­chen und seinem regel­mä­ßigen Über­prü­fungs­me­cha­nismus stand­halten. Regie­rungen wären zu über­zeugen einen größeren Prozent­satz ihres Budgets für die Förde­rung der bürger­li­chen, kultu­rellen, wirt­schaft­li­chen, poli­ti­schen und sozialen Rechte aufzu­wenden und konkrete Vorschläge für die Umstel­lung vom mili­tä­ri­schen auf den zivilen Bereich zu unter­breiten. Die Mili­tär­aus­gaben von Staaten in Konflikt­zonen und inter­na­tional umstrit­tenen Gebieten, die zu Beset­zung, Kolo­nia­li­sie­rung und Ausbeu­tung führten, wären eben­falls einer regel­mä­ßigen Über­prü­fung zu unter­ziehen.

Nach­hal­tige Lösungen in Bezug auf inter­na­tio­nale Finanz­krisen wie auch dislo­zierte Volks­wirt­schaften folgen der Einsicht, dass über­zo­gene Mili­tär­bud­gets und Armeen sowie nukleare Arse­nale nur Anachro­nismen darstellen. Die Zivil­ge­sell­schaft fordert Trans­pa­renz, Rechen­schafts­pflicht und vor allem das Recht auf wirk­same Betei­li­gung an der Fest­le­gung von Haus­haltsprio­ri­täten, die nicht in den Händen von Rüstungs­un­ter­nehmen und deren Lobby­isten verbleiben dürfen.

Frage: Die der Höhe der Rüstungs­aus­gaben einzelner Staaten scheint welt­weit aller­größten Verwer­fungen zu unter­liegen: Die dies­be­züg­li­chen Ausgaben der USA über­steigen die kumu­lierten Mili­tär­bud­gets der jähr­li­chen Mili­tär­aus­gaben der in der Rang­folge den USA nach­fol­genden zehn nächsten Staaten. Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um globale Abrüs­tungs­in­itia­tiven lang­fristig wirk­samer durchzusetzen?

AdZ: Es wäre Aufgabe der Medien, dies den Bevöl­ke­rungen klar zu machen. Doch dies setzt voraus, dass Massen­me­dien nicht dem mili­tä­risch-indus­tri­ellen-finan­zi­ellen Komplex unter­stünden. Eine Nicht-Regie­rungs­or­ga­ni­sa­tion wie das Inter­na­tional Peace Bureau versuchte ihr Bestes, doch musste z.B. ihr Büro in Genf mangels Geldes vor drei Jahren schließen. Die UNO könnte und sollte in dieser Hinsicht noch stärker proaktiv tätig werden.

Frage: Bedarf es dazu der Grün­dung mögli­cher neuer inter­na­tio­naler Gremien oder Orga­ni­sa­tionen? Falls ja und unter Berück­sich­ti­gung nütz­li­cher Lehren aus Ihren bishe­rigen Erfah­rungen mit und inner­halb der UN, wie wären diese am besten zu organisieren?

AdZ: Der Stär­kung bestehender Mecha­nismen ist Vorzug einzu­räumen. Dazu gilt es, die Vereinten Nationen besser zu finan­zieren und die Disar­ma­ment Confe­rence – die Abrüs­tungs­kon­fe­renz – in Genf zu beleben. Keines­falls darf man aufgeben – gutta cavat lapidem – der stete Tropfen höht den Stein - es geht um die Vermitt­lung der rechten Infor­ma­tionen: Wenn die Bevöl­ke­rung wüsste, was wir wissen, würde sie andere Poli­tiker wählen und eine andere Haus­halts­po­litik durchsetzen.

Unser Mittel­eu­ropa: Professor de Zayas – wir danken Ihnen für das Gespräch!

Das Inter­view führte das CC/HK.

