Von ALFRED DE ZAYAS | Die Enthül­lungen von Seymour Hersh und Analyse seiner Beweise, die auf die Urhe­ber­schaft der USA an der Spren­gung der Nord­stream-Pipe­lines[1] hindeuten, klingen über­zeu­gend. Unter normalen Verhält­nissen würden solche Ergeb­nisse nicht nur eine Regie­rungs­krise nach sich ziehen, sondern vielmehr:

die Verur­tei­lung des Terror­an­schlags durch den US-Kongress

die Forde­rung einer internen Unter­su­chung ille­galer Akti­vi­täten von CIA und des Pentagons

eine inter­na­tio­nale Unter­su­chung unter Schirm­herr­schaft der Vereinten Nationen

eine umsich­tige Dekla­ra­tion des UN-Generalsekretärs

einen Protest durch das Amt für das Umwelt­pro­gramm der Vereinten Nationen

einen allge­meinen Medienaufruhr

sogar Rück­tritt der US-Admi­nis­tra­tion Biden, ange­sichts des Ausmaßes der groben Verlet­zung der UN-Charta und inter­na­tio­naler Verträge.

Es ist verblüf­fend: Der Staat, der von sich behauptet, das Völker­recht zu wahren, lässt sich auf eine dreiste Terror­ope­ra­tion ein, ausge­führt im Namen des ameri­ka­ni­schen Volkes, welches jedoch die Betei­li­gung der US-Regie­rung an Opera­tionen unter falscher Flagge samt offen­sicht­li­chen Staats­ter­ro­rismus ganz bestimmt nur ablehnen würde.

Selbst­ver­ständ­lich begann das Weiße Haus und Pentagon sofort jede Verant­wor­tung von sich zu weisen und Seymour Hersh zu verleumden. Ist das etwas Neues? Sogar die alten Römer sagten schon: „Hast Du‚s getan, so leugne es!“ – Si fecisti, nega!“

Hersh, ein ehema­liger Reporter der Asso­ciated Press und New York Times sowie lang­jäh­riger Mitar­beiter des New Yorker, kommen­tierte Aussagen, wonach das „falsch und frei erfunden“ wäre, wie durch die Spre­cherin des Weißen Hauses, Adri­enne Watson oder Verlaut­ba­rungen von Tammy Thorp für die CIA, wonach solche „Behaup­tungen komplett und völlig falsch“ seien, mit den Worten: „Es erin­nert mich an meine Kind­heit und Urteil meines Lehrers, welches sich mir einprägte und besagt, dass ein Verhalten nach dem Spruch: ‚Wirf den Stein, doch versteck Deine Hand! – tira la piedra y esconde la mano‘, unethisch,“ wäre.

Schon lange vor den Enthül­lungen durch Hersh, deuteten viele Indi­zien auf die Verei­nigten Staaten und ihre NATO-Verbün­deten hin. Schließ­lich hatten die USA alles getan, um die Fertig­stel­lung der Nord­stream-Pipe­line zu verhin­dern, ille­gale Sank­tionen zu verhängen gegen Unter­nehmen, die am Bau der Pipe­line betei­ligt waren und Bedro­hungen, Erpres­sungs­ver­su­chen und Schi­kanen der USA ausge­setzt waren. Im Übrigen war der Angriff ange­kün­digt. Am 7. Februar 2022, vor dem Einmarsch Russ­lands in die Ukraine, hatte Biden erklärt: „Wenn Russ­land einmar­schiert … wird es keine Nord Stream 2 mehr geben … Wir werden ihr ein Ende setzen.“ All dies hätte sich bestä­tigen lassen, wenn die schwe­di­sche Unter­su­chung trans­pa­rent verlaufen wäre[2] und die deut­schen und russi­schen Eigen­tümer von Nord­stream die Beweise hätten einsehen dürfen. Aber auch Schweden blockte.

Edward Snowden, der CIA-Analyst und Whist­le­b­lower, der das ameri­ka­ni­sche Volk und die Welt auf die verfas­sungs­wid­rigen Prak­tiken des Natio­nalen Sicher­heits­amts (NSA) aufmerksam machte, verriss die US-Dementis[3]. Am 8. Februar tweetete er:

„Fällt Ihnen ein Beispiel aus der Geschichte für eine geheime Opera­tion ein, für die das Weiße Haus sich verant­wort­lich zeigte, hingegen alles nur vehe­ment bestritt – abge­sehen vom kleinen Misch­masch im Zuge der „Massen­über­wa­chung?“

Er teilte auch einen Zeitungs­ar­tikel vom April des Jahres 1961, in dem US-Außen­mi­nister Dean Rusk die Rolle der USA bei der Inva­sion in der Schwei­ne­bucht leug­nete und dem ameri­ka­ni­schen Volk versi­cherte, dass die Inva­sion nicht „von ameri­ka­ni­schem Boden aus insze­niert“ worden sei. Rusk behaup­tete, dass „kuba­ni­sche Ange­le­gen­heiten von den Kuba­nern selbst gere­gelt“ würden, und beharrte darauf, dass die Inva­sion von Kuba­nern ohne jegliche US-Unter­stüt­zung abge­laufen wäre.

Aus der Warte mora­li­scher Überlegenheit

Es klingt surreal, dass der Westen behauptet, er wolle eine „auf Regeln basierte inter­na­tio­nale Ordnung“ und es im Krieg in der Ukraine darum ginge, eine solche Ordnung wieder­her­zu­stellen. Die USA und die NATO tun so, als ob sie Russ­land aus der Warte mora­li­scher Über­le­gen­heit bekämpften. Die Main­stream-Medien tendieren dazu, solch unhalt­bare Narra­tive nur weiter zu stützen.

Objektiv betrachtet, nimmt der Westen gegen­über Russ­land keine mora­lisch über­le­ge­nere Posi­tion ein: Die Bilanz west­li­chen Impe­ria­lismus und Kolo­nia­lismus im 19. und 20. Jahr­hun­dert sowie jüngste Aggres­sionen des Westens gegen die Völker Indo­chinas, Jugo­sla­wiens, Afgha­ni­stans und des Irak wiegen schwerer und mörde­ri­scher als die russi­sche Inva­sion in die Ukraine. Die Aktionen des Westens hatten Kriegs­ver­bre­chen und Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit zur Folge, die völlig unge­straft blieben, wodurch „Präze­denz­fälle für Zuläs­sig­keit“ geschaffen wurden, denen nun Russ­land und andere zu folgen scheinen.

Die Gehirn­wä­sche im Westen ist phäno­menal gelaufen

Das Problem ist, dass die meisten in den Verei­nigten Staaten, wie Briten im Verei­nigten König­reich oder auch Deut­sche letzten Endes unserer eigenen Propa­ganda aufsitzen. Das ist keine Frage der Heuchelei, sondern eine Frage der Naivität. Seit Kinder­tagen werden wir in dem Glauben indok­tri­niert, dass wir per Defi­ni­tion die Guten wären und die Aufgabe hätten, dem Rest der Welt Demo­kratie und Menschen­rechte beizu­bringen. Für einen Chinesen, Inder oder Afri­kaner mag dies bizarr klingen, doch die Gehirn­wä­sche an den ameri­ka­ni­schen und euro­päi­schen Bevöl­ke­rungen ist phäno­menal erfolg­reich verlaufen.

Aus diesem Grund werden die Enthül­lungen von Seymour Hersh in der ameri­ka­ni­schen Öffent­lich­keit voraus­sicht­lich keine große Wirkung zeigen. Sie prallen einfach ab. Die Menschen glauben, was sie glauben wollen, wie Julius Caesar im Über den Zivil­krieg [De bello civili] einst schrieb: „Was wir wollen, glauben wir gerne – quae volumus, ea credimus libenter.“ Oder noch schlimmer, wie der heilige Augus­tinus fest­hielt: „Die Welt will getäuscht werden – Mundus vult decipi.“ So werden Ameri­kaner weiterhin am Anspruch ihres „Exzep­tio­na­lismus“ und reli­giösen Eifers mit dem Recht allen anderen Unrecht zufügen zu können, fest­halten. Ich selbst habe das geglaubt und Jahr­zehnte gebraucht, um mich von diesem Bann zu lösen.

Es gibt einige, die hoffen, dass der Bericht von Seymour Hersh die Leute zu einer Neube­wer­tung des Ukraine-Krieg führen und einige seiner Teil­nehmer aus der west­li­chen Allianz dazu bewegen könnte, eine andere Posi­tion einzu­nehmen, um zu erkennen, dass der Krieg mili­tä­risch nicht zu gewinnen sei. Außer, wir wollten den Konflikt immer weiter eska­lieren und in einer nukleare Konfron­ta­tion enden.

Vermitt­lung scheint der einzige Ausweg: Doch, leider scheinen wir in unserem eigenen Netz poli­tisch oppor­tuner Lügen und kogni­tiver Disso­nanz gefangen. Selbst­ver­ständ­lich gibt es Poli­tiker und Akade­miker, die erkennen, wie inko­hä­rent das System und dysfunk­tional EU und NATO sich präsen­tiert. Aber, die Main­stream-Medien haben uns erfolg­reich darauf kondi­tio­niert, dass „Gleich­schritt“ unter den west­li­chen Staaten notwendig wäre. Aus diesem Grund wird ein Abweichler, wie der unga­ri­sche Präsi­dent Victor Orban[4] von NATO-Regie­rungen und Main­stream-Medien so massiv attackiert.

Der Würge­griff der Medien scheint überstark

Inzwi­schen hat auch der kroa­ti­sche Präsi­dent Zoran Mila­novic[5] seine Ableh­nung gegen­über der EU- und US-Führung zum Ausdruck gebracht und Frie­dens­ge­spräche zum Ukrai­ne­kon­flikt einge­mahnt. Mila­novic bezwei­felt, dass die Krim[6] jemals an die Ukraine zurück­kehren werde, da sie von vorn­herein nicht zur Ukraine hätte gehören dürfen, weil die große Mehr­heit der Krim­be­wohner keine Ukrainer werden wollen. In Deutsch­land sind es Sarah Wagen­knecht[7] von der Links­partei und Oskar Lafon­taine, die sich gegen den Krieg in der Ukraine stellen. In den Verei­nigten Staaten ist es der repu­bli­ka­ni­sche Kongress­ab­ge­ord­nete Matt Gaetz aus Pensa­cola, Florida, der keine weitere Mili­tär­hilfen an die Ukraine zulassen möchte. Die Profes­soren John Mears­heimer, Richard Falk, Jeffrey Sachs und andere sind sich einig, dass der Krieg in der Ukraine nicht zu gewinnen sei und ein trag­fä­higer Kompro­miss, ein quid pro quo [mit Gegen­leis­tungen], gefunden werden müsste, um die Kämpfe zu beenden, bevor sie zu einer atomaren Konfron­ta­tion eska­lierten. Dennoch, scheinen wir schlaf­wan­delnd auf eine Apoka­lypse zuzugehen.

Es ist merk­würdig, dass die US-Regie­rung einen solchen Krieg ohne Kriegs­er­klä­rung führen und hundert Milli­arden Dollar verschleu­dern darf, ohne das ameri­ka­ni­sche Volk demo­kra­tisch befragt zu haben, ob es das wirk­lich so will. Unge­achtet der Bedeu­tung der Enthül­lungen von Seymour Hersh und ihrer Auswir­kungen auf Insti­tu­tionen der Regie­rung wird sich wahr­schein­lich wenig ändern: Der Würge­griff der Main­stream-Medien scheint so stark, dass die Erkennt­nisse eines seriösen Enthül­lungs­jour­na­listen einfach beisei­te­ge­schoben werden können, wenn immer diese der gewünschten poli­ti­schen Linie entgegen stehen. In unserer dysfunk­tio­nalen Demo­kratie bleiben viele Fakten, bleiben viele Berichte, bleiben viele Bücher ohne Konse­quenzen: Der Zug fährt zu schnell und die Dynamik des Gesche­hens scheint zu verhin­dern, ihn noch stoppen zu können.

Den Krieg verlän­gern, solange es geht

Der 2014 begon­nene Ukraine-Konflikt hat sich zu einem Krieg ausge­weitet, der nun schon ein Jahr dauert, an die 200.000 Soldaten und Zivi­listen getötet und Milli­arden Dollar und Euro verschlungen hat. Kann es unbe­grenzte Zeit einfach so weitergehen?

Ich vermag nicht in eine Kris­tall­kugel zu blicken. Es gab mehrere ernst­zu­neh­mende Vermitt­lungs­ver­suche des türki­schen Präsi­denten Erdogan[8] und des israe­li­schen Premier­mi­nis­ters Bennett – beide wurden von Washington torpe­diert[9]. Es gab Vermitt­lungs­auf­rufe des Papstes Fran­ziskus, vom mexi­ka­ni­schen Präsi­denten Lopez Obrador und brasi­lia­ni­schen Präsi­denten Luiz Inácio Lula. Doch die Fakten deuten darauf in die Rich­tung, dass Washington den Krieg verlän­gern und noch den letzten Ukrainer gegen Russ­land verheizen möchte.

Solange der Proxy-Krieg die Einnahmen spru­deln lässt, wird es weiter­gehen: Der mili­tä­risch-indus­tri­elle Komplex hat bereits Milli­arden verdient, so wie auch die Gewinne der Ölin­dus­trie für 2022 astro­no­misch erscheinen.

Selbst wenn Putin in der Ukraine bedeu­tende mili­tä­ri­sche Erfolge errei­chen sollte, wird der Krieg nicht enden, weil die USA es nie zuließen, dass Selin­skyj einer Frie­dens­lö­sung nach­ginge. Der Krieg wird weiter eska­lieren, bis alle erschöpft sind oder eine mensch­liche Fehl­kal­ku­la­tion bzw. Compu­ter­panne zum Atom­krieg führt.

Ich würde mir eine Koali­tion der Präsi­denten für den Frieden wünschen, die im UN-Sicher­heitsrat und in der Gene­ral­ver­samm­lung darauf bestünden, dass der Krieg sofort beendet werden muss, weil die Gefahr der nuklearen Vernich­tung zu groß erscheint. Für den Rest der Welt ist es irrele­vant, ob die Krim zur Ukraine oder zu Russ­land gehörte. Die meisten Latein­ame­ri­kaner, Afri­kaner und Asiaten wissen gar nicht, wo die Krim liegt. Wir im Westen haben kein Recht, den Planeten wegen unserer rein amerikanisch/europäisch/russischen Querelen in den Abgrund zu stürzen.

Welches Land hat genug Einfluss, um sich einzu­schalten und zu versu­chen, trag­fä­hige Frie­dens­vor­schläge zu präsen­tieren? Viel­leicht sollten China und Indien eine inter­na­tio­nale Frie­dens­kon­fe­renz einbe­rufen, die alle Parteien auffor­dert, die Kämpfe einzu­stellen und das Über­leben des ganzen Planeten nicht länger aufs Spiel zu setzen. Die Konfe­renz sollte nicht nur die russi­sche Inva­sion in der Ukraine verur­teilen, sondern auch die Provo­ka­tionen der Verei­nigten Staaten und NATO, die als legi­times Vertei­di­gungs­bündnis begann, doch sich über die letzten 30 Jahren zu einer krimi­nellen Orga­ni­sa­tion im Sinne der Artikel 9 und 10 des Statuts des Inter­na­tio­nalen Mili­tär­ge­richts­hofs von Nürn­berg aus dem Jahr 1945 entwickelte.

Zum Autor: Alfred de Zayas ist Professor für Recht an der Genfer Hoch­schule für Diplo­matie und diente von 2012 – 2018 als unab­hän­giger UN-Experte für die inter­na­tio­nale Ordnung. Er ist der Autor von zahl­rei­chen Büchern, darunter seine letzte Neuerschei­nung: „Buil­ding a Just World Order“ (Clarity Press, 2021).

Über­set­zung aus dem Engli­schen UNSER MITTELEUROPA

