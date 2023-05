Alfred de Zayas zum Vorschlag die UN aus NY zu verlegen

Von ALFRED DE ZAYAS | Die Welt hat sich seit 1945 grund­le­gend verän­dert. Das Gleich­ge­wicht der Mächte, wie es nach dem Zweiten Welt­krieg bestand, hat sich zu einer multi­po­laren Welt­ord­nung verschoben, welche der Bedeu­tung neuer Macht­zen­tren in Rech­nung trägt.

Neue geopo­li­ti­sche Grup­pie­rungen wie BRICS1 – ursprüng­lich bestehend aus Brasi­lien, Russ­land, Indien, China und Südafrika – fordern die Hege­monie des G7-Blocks und der bisher führenden Volks­wirt­schaften heraus. Neun­zehn Länder haben ihr Inter­esse bekundet, BRICS beizu­treten2, darunter Alge­rien, Argen­ti­nien, Ägypten, Mexiko, Nigeria, Saudi-Arabien und die Verei­nigten Arabi­schen Emirate3. Eine der Entwick­lungen deutet auf die Heraus­bil­dung einer BRICS-Währung hin, welche die De-Dolla­ri­sie­rung des inter­na­tio­nalen Handels beschleu­nigen wird4.

Während sich die neue „globale Mehr­heit“ ihrer wirt­schaft­li­chen und poli­ti­schen Macht bewusst wird, muss ein neuer Modus vivendi mit dem „kollek­tiven Westen“ gefunden werden. Die Vereinten Nationen bieten das geeig­nete Forum, um eine fried­liche Koexis­tenz auf Grund­lage der Werte der UN-Charta und der Allge­meinen Erklä­rung der Menschen­rechte sicherzustellen.

Soll das UN-Haupt­quar­tier von New York weg verlegt werden?

Mitt­ler­weile werden Stimmen laut, die einen Verbleib des UN-Haupt­quar­tiers in New York in Frage stellen und es ange­bracht fänden eine Verle­gung in Betracht zu ziehen. Die meisten UN-Büros befinden sich immer noch in New York, darunter DESA, OCT, UNDEF, UNDT, UNODA, UNICEF und natür­lich der UN-Sicher­heitsrat, die Gene­ral­ver­samm­lung und der Gene­ral­se­kretär selbst.

Dazu gibt es zwei UN-Stand­orte in Europa mit Sitz in Genf und Wien. Die Schweiz beher­bergt derzeit Unter­or­gane und asso­zi­ierte Orga­ni­sa­tionen, darunter OHCHR, UNHCR, UNCTAD, ILO, ITU, WHO, WIPO und WTO, während in Öster­reich die IAEA, UNODC, UNIDO und IAEO domi­zi­liert sind. In Paris, Frank­reich befindet sich UNESCO und in Mont­real, Kanada die ICAO. In Latein­ame­rika rich­tete die UN ein Regio­nal­büro in Sant­iago de Chile ein. In Afrika wird in Nairobi, Kenia das Umwelt­pro­gramm der Vereinten Nationen (UNEP) beher­bergt. Die Vertei­lung der Stand­orte zeigt, dass die UN über­wie­gend US- und euro­pa­zen­triert ausge­richtet ist – ein Umstand, der sich auch auf die Politik und Unab­hän­gig­keit der UN auswirkt.

Mehr und mehr Länder bemän­geln die Art und Weise, in der die US-Admi­nis­tra­tion ihren Verpflich­tungen als Gast­geber der Orga­ni­sa­tion nach­kommt. Im Jahr 2020 musste sich der Sechste Ausschuss der Gene­ral­ver­samm­lung mit Beschwerden gegen die USA wegen Nicht­ein­hal­tung des Abkom­mens zum Haupt­sitz5 einlassen. In einem gemein­samen Schreiben aus dem Jahr 2021 protes­tierten stän­dige Vertreter von sechs Ländern gegen Washing­tons anhal­tende Verlet­zung jenes Abkom­mens und forderten, dass die Causa zur Beile­gung an ein Tribunal zu verweisen wäre6.

Gehäufte Verstöße gegen das Abkommen zum Haupt­sitz durch die US-Regie­rung und anhal­tende Span­nungen aufgrund der Hege­mo­ni­al­an­sprüche der USA gegen­über dem Rest der Welt, haben denje­nigen Auftrieb verliehen, die eine Verle­gung des UN-Haupt­quar­tiers auf neutralen Boden vertreten. Über die vergan­genen 77 Jahre haben die Verei­nigten Staaten nicht nur das Abkommen zum Haupt­sitz der UN, sondern auch das Wiener Über­ein­kommen zu diplo­ma­ti­schen Bezie­hungen (1991) wie auch das Wiener Abkommen zur Reprä­sen­tanz von Staaten und ihren Bezie­hungen zu inter­na­tio­nalen Orga­ni­sa­tionen univer­sellen Charak­ters verletzt: Das hat es für die UNO zuneh­mend schwierig gemacht, ihrer Arbeit unge­stört bzw. ohne Probleme logis­ti­scher Natur nach­zu­gehen, welche sich aus den Diktaten und der Will­kür­po­litik von Washington ergeben.

Die Verle­gung des UN-Haupt­quar­tiers wurde zum Thema, nachdem Äuße­rungen von Mitglie­dern des US-Kongress den Zielen der Vereinten Nationen unver­hohlen feind­lich gegen­über­stehen. So gelangten Vertreter einiger Mitglied­staaten zur Ansicht, dass ein Wechsel des Stand­ortes die Arbeit der Orga­ni­sa­tion künftig effi­zi­enter gestalten liesse: Viele Dele­ga­tionen beklagen Schwie­rig­keiten zur Visa­be­schaf­fung für die Einreise in die Verei­nigten Staaten7.

Ich erin­nere mich, als Yasser Arafat im November 1988 das Einrei­se­visum für die USA verwei­gert wurde8 und nachdem die Gene­ral­ver­samm­lung tatsäch­lich nach Genf umge­zogen war, dort Arafat mit Stan­ding Ovation empfangen wurde, als er am 13. Dezember 1988 das Podium betrat9. Als junger Mitar­beiter des UN-Zentrums für Menschen­rechte unter dem dama­ligen Direktor Jan Martenson habe ich das Ereignis persön­lich mitver­folgt und mit meinen Kollegen im Sekre­ta­riat zum Thema gemacht.

Die aktu­ellen Probleme von Sergej Lawrow und seiner Dele­ga­tion mit den beglei­tenden Medi­en­ver­tre­tern10 sind nicht neu: Kuba­ni­sche, irani­sche, nica­ra­gua­ni­sche, syri­sche und vene­zo­la­ni­sche Diplo­maten hatten viel früher schon eine solch diskri­mi­nie­rende „Büro­kratie“ unter von Washington ange­ord­neten Visa-Entzügen erfahren müssen.

Besagte Miss­stände wurden bekannt gemacht ohne sicht­liche Verbes­se­rungen nach sich zu ziehen. So wäre es hilf­reich, wenn Mitglieder des Sicher­heits­rates den Vorschlag zur Verle­gung ergreifen könnten, um eine gründ­liche Diskus­sion in der Gene­ral­ver­samm­lung anzu­stossen und eine Reso­lu­tion zu erwirken, die eine Kommis­sion zur Prüfung von Vor- und Nach­teilen des mögli­chen Umzugs einsetzt.

Lawrows Erklä­rungen vor dem Sicher­heitsrat am 25. April

Der russi­sche Außen­mi­nister Sergej Lawrow leitete am 25. April die Sitzung des Sicher­heits­rats und nutzte die Gele­gen­heit, um auf die Idee das UN-Haupt­quar­tier zu verlegen, einzu­gehen. Er sprach in diesem Zusam­men­hang eine ganze Reihe von Miss­ständen an:

„Im verzwei­felten Versuch, ihre Domi­nanz über Bestra­fung Nicht-Folg­samer auszu­üben, haben die USA versucht, die Globa­li­sie­rung zu zerstören, welche sie viele Jahre lang als größten Fort­schritt der Mensch­heit ange­priesen hatten.“

Lawrow kriti­sierte die Praxis der USA und ihrer Verbün­deten, jeden, der anderer Meinung sei, auf eine schwarze Liste zu setzen, um den Rest der Welt zu signa­li­sieren, dass alle, die nicht mit den USA mitliefen, gegen sie wären. Lawrow betonte, dass die „west­liche Minder­heit“ kein Recht hätte, für die ganze Welt zu spre­chen, wobei ihre soge­nannte „regel­ba­sierte Ordnung“ einer Ableh­nung der in der UN-Charta veran­kerten souve­ränen Gleich­be­rech­ti­gung aller Staaten gleich­komme. Er machte sich über die umstrit­tene Aussage von EU-Kommissar Josep Borrell lustig, der vom euro­päi­schen „Garten“ dem ein „Dschungel draussen“ gegen­über­stünde, sprach.

Auf derselben Sitzung im Sicher­heitsrat bemän­gelte Lawrow, dass der Westen den „dreisten Versuch “unter­nähme, die UNO zu unter­werfen, indem er deren Sekre­ta­riate und andere inter­na­tio­nale Insti­tu­tionen verein­nahme. Er bemän­gelte, dass Washington und seine Verbün­deten ihre Diplo­matie aufge­geben hätten, um ihr Schlacht­feld in die Hallen der UN zu verlegen, die jedoch dazu geschaffen worden war die Schre­cken des Krieges zu verhindern.

Lawrow argu­men­tierte, dass wahrer Multi­la­te­ra­lismus erfor­der­lich mache, dass sich die Vereinten Nationen an objek­tive Trends einer aufkom­menden Multi­po­la­rität in inter­na­tio­nalen Bezie­hungen anpassten. Dementspre­chend sollte der Sicher­heitsrat refor­miert werden, um die Vertre­tungen aus Afrika, Asien und Latein­ame­rika zu stärken, da die derzei­tige „exor­bi­tante Über­re­prä­sen­ta­tion“ des Westens „das Prinzip des Multi­la­te­ra­lismus unter­gräbt“11. Wie zu erwarten, wiesen die west­li­chen Diplo­maten Lawrows Äuße­rungen zurück12.

Das UN-Abkommen zum Haupt­sitz mit den USA

Das Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und den USA vom 26. Juni 194713 sieht in Artikel IX die Möglich­keit vor, das UN-Haupt­quar­tier an einen anderen Ort zu verlegen. Abschnitt 23 bestimmt:

„Der Sitz der Vereinten Nationen darf nicht aus dem Haupt­quar­tier entfernt werden, es sei denn, die Vereinten Nationen entscheiden dies.“

In Abschnitt 24 heißt es:

„Dieses Abkommen tritt außer Kraft, wenn der Sitz der Vereinten Nationen aus dem Hoheits­ge­biet der Verei­nigten Staaten verlegt wird, unter Ausnahme der Bestim­mungen, die im Zusam­men­hang mit der geord­neten Been­di­gung der Tätig­keit der Vereinten Nationen an seinem Sitz in den Verei­nigten Staaten und mit der Verfü­gung über sein Vermögen dort, anwendbar sind.“

Wie New York zum UN-Haupt­quar­tier wurde

Man darf nicht vergessen, dass die Idee, die Arbeit des Völker­bunds fort­zu­setzen, sehr stark den Gedanken von Präsi­dent Franklin Delano Roose­velt entsprach. Natür­lich sollte die neue Orga­ni­sa­tion die Kräf­te­ba­lance von 1945 wider­spie­geln und von der alten Welt in eine neue über­führen. Darüber hinaus sei erin­nert, dass die UN-Charta im Zuge einer Sitzung in San Fran­cisco im April-Juni 1945 ausge­ar­beitet worden war14. So war es keine Über­ra­schung, dass die Vereinten Nationen nach Ende des Zweiten Welt­kriegs und dem Aufstieg der Verei­nigten Staaten zum unan­ge­foch­tenen Hege­monen ihren Haupt­sitz in den USA aufschlagen sollte. Viele andere Städte bemühten sich um die Auszeich­nung, der UNO Stand­orte anzubieten.

Seit 1945 operierte die UNO von ihrem provi­so­ri­schen Haupt­quar­tier in Lake Success, New York15, während die Orga­ni­sa­tion noch zusätz­lich am alten Sitz des Völker­bundes in Genf und In Paris im Palais Chaillot tagte, wo die Gene­ral­ver­samm­lung am 9. Dezember 1948 die Völker­mord­kon­ven­tion und am 10. Dezember 1948 die Allge­meine Erklä­rung der Menschen­rechte verabschiedete.

Das Gebäude des UN-Sekre­ta­riats auf Manhattan Island wurde von 1946 bis 1951 am Ufer des East Rivers in New York errichtet: Es war ein im soge­nannten „inter­na­tio­nalen Stil“ entwor­fener Wolken­kratzer auf einem Grund­stück, das John D. Rocke­feller den Vereinten Nationen geschenkt hatte und für 8,5 Millionen Dollar erworben hatte. UN-Mitar­beiter begannen im August 1950 mit dem Einzug. Das Gebäude ist 154 m hoch mit insge­samt 39 Stock­werken. Obwohl sich das UN-Gebäude in den USA befindet, unter­liegt der Standort einer UN-Gerichts­bar­keit. Im Zuge ihrer Expan­sion erwarb die UNO viele weitere Objekte im Gross­raum New York.

Aufgrund des UN-US Head­quar­ters Agree­ment (11 UNTS 11) wurde der Haupt­sitz der UN in New York einge­richtet (A/RES/25(1)). Die Verein­ba­rung ist unbe­fristet und kann bei Bedarf geän­dert oder aufge­löst werden. In der Reso­lu­tion A/RES/22(I) B billigte die Gene­ral­ver­samm­lung die Konven­tion über Vorrechte und Immu­ni­täten der Vereinten Nationen. Reso­lu­tion 99(1) der Gene­ral­ver­samm­lung ermäch­tigte den Gene­ral­se­kretär zum Abschluss eines Haupt­sitz-Abkom­mens mit den USA auf Grund­lage von Reso­lu­tion A/67 und des darin enthal­tenen Entwurfs zusammen mit den abzu­schlies­senden Vorkeh­rungen für ein vorläu­figes Abkommen in Bezug auf die Vorrechte, Immu­ni­täten und Einrich­tungen des UN-Haupt­quar­tiers16.

Hinder­nisse für einen Umzug

Ein Umzug in bestehende UNO-Büros in Genf oder Wien wäre einfa­cher, da die Infra­struktur bereits vorhanden ist. Aller­dings würde es noch mindes­tens fünf Jahre dauern und hohe Kosten verur­sa­chen. Das UN-Budget befindet sich stets am Limit. Die Kehr­seite eines solchen Schrittes wäre, dass der Standort euro­zen­trisch bliebe und die Bestre­bungen einer „globalen Mehr­heit“ nicht ausrei­chend erfüllten, um die Vereinten Nationen der gesamten Mensch­heit zugu­te­kommen zu lassen.

Wie allseits bekannt, steht die Biden-Admi­nis­tra­tion der UNO feind­lich gegen­über, will sie jedoch in Verfol­gung ihrer geopo­li­ti­schen Agenda instru­men­ta­li­sieren. Doch schon im Jahr 2017, während der Regie­rung unter Donald Trump, verfolgten einige repu­bli­ka­ni­sche Mitglieder des US-Reprä­sen­tan­ten­hauses einen Geset­zes­ent­wurf, um die UN-Mitglied­schaft der USA wieder zurück­zu­nehmen und die UNO aufzu­for­dern, und ihren US-Standort zu räumen, obwohl die Orga­ni­sa­tion mit über 3,3 Milli­arden US-Dollar pro Jahr zu den Einnahmen von New York City beiträgt und einigen Tausend ameri­ka­ni­schen Bürgern lukra­tive Arbeits­plätze bietet.

Es exis­tiert kein „Proto­koll“ für eine Verle­gung des UN-Haupt­quar­tiers. Zunächst müsste es eine Diskus­sion in der Gene­ral­ver­samm­lung mit Erstel­lung von Berichten und „Folgen­ab­wä­gungen“ geben. Als Haupt­sache bleibt, eine Debatte anzu­stossen und sich auf die Medien zu verlassen, um die Haupt­gründe für einen solchen Schritt zur Diskus­sion zu stellen. Es gibt legi­time Miss­stände, die die USA syste­ma­tisch igno­rierten. Gege­be­nen­falls könnten die BRICS-Staaten ihre Kräfte bündeln, um die dafür notwen­digen Vorschläge einzubringen.

Wohin könnte der neue UN-Haupt­sitz verlegt werden?

Um der wach­senden Bedeu­tung einer aufstre­benden Welt­ge­mein­schaft Rech­nung zu tragen, böten sich verschie­dene Stand­orte an, die für einen neuen Haupt­sitz der Vereinten Nationen in Frage kämen: Man könnte an Mexiko und die Städte Puebla und Guad­a­la­jara denken, die über eine entwi­ckelte Infra­struktur verfügen. Sicher böte auch Brasi­lien – entweder Rio de Janeiro oder Sao Paulo – eine weitere Möglich­keit. Südafrika wäre ein glaub­wür­diger Kandidat mit Städten wie Kapstadt oder Durban als würdige Austragungsorte.

Indien, das bevöl­ke­rungs­reichste Staat der Welt, würde durch einer Präsenz der UN aufge­wertet – dazu kommt, dass Delhi und Banga­lore über grosse inter­na­tio­nale Erfah­rung verfügen.

Alfred de Zayas ist Professor für Recht an der Genfer Hoch­schule für Diplo­matie und diente von 2012 – 2018 als unab­hän­giger UN-Experte für die inter­na­tio­nale Ordnung.

