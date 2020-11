LAS PALMAS – Auf den kana­ri­schen Inseln im Atlantik vor West­afrika sind von Samstag bis Montag­morgen 2206 Migranten in insge­samt 58 Booten ange­kommen. Die zu Spanien gehö­rende Insel­gruppe hat sich jetzt neben dem Italie­ni­schen Lampe­dusa zur Top-Zwischen­des­ti­na­tion für Afri­kaner entwi­ckelt. Bereits seit Oktober erreichten Migranten aus dem nur 100 Kilo­meter entfernten Marokko in offenen Holz­boten die Kanaren.

Rekord­an­lan­dungen

So viele Afri­kaner wurden zuletzt während der Flücht­lings­krise 2006 regis­triert, berich­tete die Nach­rich­ten­agentur Europa Press. Seit Januar stieg die Anzahl der Migranten, die die Insel­gruppe über das Meer erreichten, auf etwa 13700. Das waren etwa sechs Mal (!) so viele wie im gesamten Vorjahr. Und es scheint erst richtig loszu­gehen. So landen jetzt nicht nur Boote aus dem nahe gele­genen Marokko an, sondern größere Boote stachen bereits aus im dem weiter südlich liegenden Maure­ta­nien oder dem 1600 Kilo­meter entfernten Senegal in See.

Auffang­lager völlig überlastet

Die meisten „Schutz­su­chenden“ landen auf Gran Canaria, aber auch auf Tene­riffa, Fuer­te­ven­tura und Lanza­rote kommen immer mehr Kähne an. Die provi­so­ri­schen Auffang­lager sind völlig über­füllt – so sehr, dass die Ankom­menden in Hotels, die wegen der Corona-Reise­krise leer stehen, unter­ge­bracht werden. Und das schon seit Wochen. Die Ankunft so vieler unge­be­tener Gäste auf den Urlaubs­in­seln führt dort bereits zu erheb­li­chen sozialen Span­nungen, inclu­sive „rassis­ti­scher Vorfälle“, wie Der Tages­spiegel bereits vor etwa einem Monat zu berichten wusste. Die Ankömm­linge hoffen demnach auf eine Über­stel­lung auf das spani­sche Fest­land. Von dort kann die Reise dann in mittel­eu­ro­päi­sche Sozi­al­pa­ra­diese weiter­gehen. Eine Reihe von Kommunen bei uns kann deren Ankunft hier kaum abwarten, ein Städ­te­bündnis Städ­te­bündnis „Sichere Häfen“ bedrängt in dieser Sache sogar Innen­mi­nister Horst Seehofer.