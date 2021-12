Bereits mehr­fach berich­tete UNSER MITTELEUROPA exklusiv über die Corona-Haft­lager in Austra­lien und ähnliche Pläne dazu in Europa. Wie der Alltag in diesen isolierten Anstalten aussieht, wurde nun erst­mals auf Video von einer Gefan­genen doku­men­tiert. Die Eindrücke sind in jedem Fall erschre­ckend und lassen nichts Gutes für die Zukunft erahnen, sollte es mit den Corona-Regimen unge­bro­chen weitergehen.



Kein Kontakt zu anderen Menschen und Valium zur Beruhigung

In dem Video ist zu sehen, wie mindes­tens drei in Hoch­si­cher­heits-Anzügen geklei­dete Aufsichts­per­sonen eine Inhaf­tierte maßre­geln, weil diese offenbar gegen die lager­in­ternen Regeln verstieß. Die Dame dürfe nämlich nur ihren Wohn­be­reich und den Balkon verlassen, um die Wäsche zu waschen. Kontakt zu anderen Menschen ist ebenso strikt verboten, wie andere Frei­zeit­be­schäf­ti­gung. Statt Bewe­gung werden der Frau Valium zur Beru­hi­gung ange­boten! Zudem wird mit einer Geld­strafe in der Höhe von 5.000 Dollar gedroht, wenn gegen die Lager­re­geln verstoßen wird. Hier das Video:

Here’s a peep at the massive Howard Springs quaran­tine camp that the Austra­lian army is now trans­por­ting people with + Covid cases to. pic.twitter.com/HycPz8EbzF

Statt Test­ergebnis kam Polizei

In einem Inter­view, dass die 26-Jährige nach ihrer zwei­wö­chigen Zwangs­haft gab, erläu­terte sie die Umstände ihrer Inter­nie­rung. Sie habe auf ihr Corona-Test­ergebnis gewartet, welches jedoch nie ankam. Statt­dessen erschien die Polizei und blockierte ihre Einfahrt („Flucht­ge­fahr“), um sie in das Corona-Inter­nier­unglager Howard Springs zu bringen und dort ihre Zwangs-Quaran­täne abzu­sitzen. Alter­nativ hätte sie einen Straf­be­scheid in Höhe von 5.000 Dollar erhalten. Auf ihren Protest und die Frage hin, warum sie ihre Quaran­täne nicht zuhause absitzen könne, antwor­teten die Beamten nur, dass sie „Anwei­sungen von Oben“ hätten und keine weitere Auskunft geben könnten.

Hayley Hodgson, 26, has just been released from a 14-day detention at the Howard Springs quaran­tine faci­lity in Australia.

On today’s UnHerdTV, she explains how police offi­cers came to her home and took her away. Don’t miss 👉 t.co/FK97QOkJ3E pic.twitter.com/Kf7MzRrc67

— UnHerd (@unherd) December 2, 2021