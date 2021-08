Ein drei­tä­giges Erin­ne­rungs­pro­gramm umfasst eine Krönungs­pa­rade, ein Ritter­tur­nier und kosten­lose Führungen.

Press­burg wird in den nächsten Tagen an die Zeit erin­nern, als es Krönungs­stadt des unga­ri­schen König­reichs war. Insge­samt 10 unga­ri­sche Könige, eine unga­ri­sche Königin und sieben könig­liche Ehefrauen wurden zwischen 1563 und 1830 in der Stadt gekrönt.

Die Krönungs­tage in Press­burg finden vom 13. bis 15. August 2021 statt und bieten den Besu­chern ein reich­hal­tiges Programm mit einem Krönungs­umzug, einem Ritter­tur­nier, einem Konzert im Martinsdom und kosten­losen Führungen in slowa­ki­scher, deut­scher, engli­scher und unga­ri­scher Sprache. Die Führungen finden am 13. und 14. August statt und umfassen die wich­tigsten Orte, die mit der Krönungs­ze­re­monie in Verbin­dung stehen, so der Press­burger Touris­mus­ver­band. Genauere Infor­ma­tionen finden Sie hier (nur in slowa­ki­scher und engli­scher Sprache).

Das Haupt­pro­gramm findet am Nach­mittag des 14. August statt. Die Krönungs­pa­rade beginnt um 15:00 Uhr an der Press­burger Burg und endet auf dem Haupt­platz. Es wird an vier unga­ri­sche Könige erin­nert, die im heutigen Press­burg gekrönt wurden: Ferdi­nand II., Maxi­mi­lian II., Rudolf II. und Matthias.

Die Ritter­du­elle beginnen um 17:30 Uhr, gefolgt von einem Ritter­tur­nier auf der Ufer­pro­me­nade (Tyršovo Nábrežie), das um 18:00 Uhr beginnt.

Am 15. August finden in der Kathe­drale St. Martin eine Messe und ein Konzert des Knaben­chors statt. Die Orga­ni­sa­toren werden auch den 280. Jahrestag der Krönung von Königin Maria Theresia am Sonntag ehrend begehen.

Quelle: Slovak Spec­tator