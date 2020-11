Jelena Sesar, eine Expertin für den Balkan und die Euro­päi­sche Union, erklärte in einem Inter­view mit Amnesty Inter­na­tional, dass von fast 10.000 Migranten in Bosnien und Herze­go­wina mehr als 3.500 keine Unter­kunft in einem der Zentren haben und im Freien in verlas­senen Häusern und Fabriken schlafen müssen. Zudem seien in den letzten Monaten Wald­sied­lungen in der Nähe von Velika Kladuša und Bihać entstanden.

Sesar ist der Ansicht, dass die Errich­tung von Zäunen und Befes­ti­gungen an den Grenzen, wie dies in Bulga­rien oder Ungarn der Fall ist, oder Verschär­fung der Sicher­heits­maß­nahmen wie in Kroa­tien die Zahl der Einreisen zwar redu­zieren, die Migra­tion jedoch nicht stoppen werden.

Die derzei­tige Situa­tion in Bosnien und Herze­go­wina und insbe­son­dere im Kanton Una-Sana ist aufgrund der Zahl der Migranten alar­mie­rend und eine huma­ni­täre Krise wird unver­meid­lich sein, wenn für sie nicht bald ange­mes­sene Unter­künfte gefunden werden.

Quelle: usn.co.ba

Kommentar einer lokalen Webseite:

Botschaft an Amnesty Inter­na­tional: Wenn es den ille­galen Migranten in Bosnien zu kalt ist, schickt sie doch nach Hause nach Asien und Afrika – dort ist es warm!