„Komisja ekspertów ds. przy­czyn ucie­czek“ przed­sta­wiła swój raport na feder­alnej konfe­rencji prasowej, który zawiera liczne propo­zycje działań dla obec­nego rządu, ale wyraźnie widać, że również dla przy­szłego rządu feder­al­nego. Głównym hasłem jest najwy­raź­niej zmnie­jszenie niele­galnej migracji do Niemiec poprzez jej legalizację.

(Tran­s­krypcja filmu:)

Feder­alny minister rozwoju Gerd Müller (CSU): „Kryzys ucho­dźczy jeszcze się nie skończył. Abso­lutnie wartościowy raport z jasnymi analizami i propo­zy­c­jami wyty­czenia kursu poli­ty­cz­nego na najb­liższe miesiące, ale przede wszystkim na następny rząd.“

Dr Gott­fried Curio: „Zawarte tam żądania i zale­cenia doty­c­zące działań można odczytać jako program lewi­cowej ekstre­mis­ty­cznej partii imigranckiej, a nawet prze­wyżs­zają one w swych żąda­niach program wyborczy Ziel­onych. Oto kilka punktów:

Po pierwsze, zaleca się, aby Niemcy przyj­mo­wały więcej ucho­dźców w drodze prze­siedleń. Propo­no­wany cel to zero punktów zero pięć procent jego własnej popu­lacji. Oznac­załoby to ponad 40.000 prze­siedleń do Niemiec rocznie. Obecnie jest ich pięć i pół tysiąca. Na konfe­rencji prasowej ta liczba zero zero pięć procent była wielok­rotnie wymi­e­niana, jak gdyby to było niewiele. W rzec­zy­wis­tości jest to ponad 5 procent kohorty urodze­niowej w Niemc­zech, a do tego doch­odzą wszystkie inne drogi imigracji, co powo­duje efekt kumulacji.

Gerda Hassel­feldt, prze­wod­nic­ząca Komisji Ekspertów: „I po czwarte, propo­nu­jemy międ­zy­na­r­odowy sojusz prze­sied­leńczy, aby w sposób upor­ząd­ko­wany i zgodny z prawem przyj­mować osoby wyma­ga­jące szcze­gólnej ochrony.“

Dr Gott­fried Curio: Państwa człon­kow­skie tego sojuszu mają co roku na stałe przyj­mować okreś­loną liczbę uznanych ucho­dźców. Wyraźnie nawią­zuje się do świa­to­wych poro­zu­mień w sprawie migracji lub ucho­dźców z 2018 r., których zobo­wią­zania byłyby niewyst­ar­c­za­jąco wypeł­nione. Proszę posłuchać i dać się zaskoczyć: te rzekomo niewiążące pakty są już wykor­zy­sty­wane jako kotwica argu­mentów w celu prze­for­so­wania w Europie sojuszu obco­kra­jowców. Uważa się, że 120 000 zobo­wiązań do prze­sied­lenia rocznie, skła­d­anych przez taką koalicję, jest możliwe do zrea­li­zowania w perspek­tywie śred­nio­ter­mi­nowej. Oczy­wiście, decyzja została podjęta na korzyść niemieckiej drogi spec­ja­lnej. We Francji, na przy­kład, według sondażu 58 procent zgadza się z zapal­c­zywym listem gene­r­ałów, ostrz­ega­jącym przed warunkami przy­po­mi­na­ją­cymi wojnę domową. Ale z pewnością Niemcy znów wkroczą za wszyst­kich niechętnych.

W badaniu kryty­kuje się również fakt, że w szcze­gól­ności osoby o niskich lub niefor­mal­nych kwali­fi­ka­c­jach nie mają prawie żadnych możli­wości legalnej migracji. Konie­czne byłoby stwor­zenie dodat­ko­wych możli­wości wejścia na rynek dla osób o niżs­zych kwali­fi­ka­c­jach. Dlac­zego Niemcy miałyby w ogóle pomagać tym ludziom w migracji, pozostaje zagadką. Za tą pozornie nier­ozsądną poli­tyką kryje się maksyma, że w zasadzie każdy czło­wiek na plan­ecie, który ma na to ochotę, powi­nien zostać spro­wad­zony do Niemiec i tu otoc­zony opieką. Najpierw konstruuje się moralne zobo­wią­zanie, aby potem móc je rozu­mieć jako żal, że jeszcze nie wszyscy mieszkańcy ziemi otrzy­mali możli­wość imigracji do Niemiec.

Powody gospod­arcze, na które zwykle powołują się poli­tycy – brak wykwa­li­fi­kowanych pracow­ników, starzenie się społec­zeństwa, problemy, które można rozwiązać przy pomocy zasobów wewnę­trz­nych – są najwy­raź­niej wykor­zy­sty­wane jako pretekst do prze­for­so­wania prawd­zi­wego celu – większej imigracji za wszelką cenę. A jak oni wszyscy tu przy­jadą? Cóż, raport mówi: Ponadto rząd feder­alny powi­nien rozs­zerzyć wyda­wanie wiz huma­ni­tar­nych, aby szybko pomagać ludziom w ostrych sytu­ac­jach kryzy­so­wych. Chodzi o to, aby moralnie szan­tażować obyw­ateli obrazami kata­strof. Jednak o wiele łatwiej jest zorga­ni­zować dotkliwą pomoc na miejscu niż zreor­ga­ni­zować niemiecki aparat społeczny i admi­nis­tra­cyjny, aby poradzić sobie ze skut­kami takich wiz helikopterowych.

I dalej. „Ponadto rząd feder­alny powi­nien zbadać opcje dla osób ubie­ga­ją­cych się o azyl w krajach trze­cich poza UE“. Motto tutaj: Jeśli gdzieś na świecie są pretensje, to Niemcy powinny natychmiast machnąć ręką na wizy i wziąć na siebie ciężar całego świata. W Erytrei jakiś dyktator cieszy się na wpływy dewi­zowe z prze­kazów pieniężnych z niemieckich świad­czeń socja­l­nych i oczy­wiście nie jest zain­te­re­so­wany poprawą sytu­acji huma­ni­tarnej na miejscu.

Gerd Müller: „Rząd feder­alny powi­nien zawrzeć istotne part­nerstwa migra­cyjne z odpo­wied­nimi krajami poch­odzenia, aby stworzyć również bezpie­czne szlaki migracyjne.“

Dr Gott­fried Curio: A więc rządy powinny być nagrad­zane również za poli­ty­czne złe admi­ni­stro­wanie i złe zarząd­zanie. Jaką korzyść mają Niemcy z takich rzeko­mych part­nerstw, których jedynym celem jest stwor­zenie jeszcze większej liczby kanałów wjazdu do Niemiec?

W raporcie czytamy dalej: „W obliczu rosnącej liczby osób poszu­ku­ją­cych ochrony na całym świecie rząd feder­alny powi­nien ponownie rozważyć swoje zastrzeżenia doty­c­zące zaan­gażo­wania gmin w przyj­mo­wanie ucho­dźców. We współ­pracy z ponad 220 niemieckimi gminami, które zaofe­ro­wały przy­jęcie ucho­dźców, powinna ona szukać spos­obów na uhono­ro­wanie i wykor­zy­stanie tego zobowiązania.“

Zamiast wych­walać tę ofertę, która jest daleka od państwa, jako zobo­wią­zanie wykrac­za­jące poza istnie­jące prawo doty­c­zące cudzo­ziemców, należy ją zdemas­kować za to, czym jest: jako lewi­cowe mydlenie oczu kosztem własnej ludności, samo­zado­wo­lenie lewi­co­wych prowin­c­jo­nal­nych książąt, którzy nie chcą się martwić o konse­kwencje, eksplo­du­jące czynsze, napięcia społeczne, kulturową utratę ojczyzny.

Dalej: „Rząd feder­alny powi­nien zaofe­rować osobom tole­ro­wanym, które nie mogą w prze­widy­walnej przy­szłości powrócić do swoich krajów, bezpie­czne perspek­tywy pobytu i w ten sposób zmnie­jszyć liczbę osób, które są zmus­zone do opuszczenia kraju. Kto przemia­nuje niele­galne – bo tole­ro­wane osoby nie mają prawa bytu – na legalne, być może obniża niele­gal­ność na papierze, by Unia mogła gderać o legal­ności i porządku. Ale to tylko reali­zacja planu zgodnie z zasadą „window dres­sing“: prawa nie ma, prawa złama­nego nie ma. Nie zmienia to w żaden sposób podsta­wo­wego problemu, a raczej go pogłębia, ponieważ możliwe jest nabycie prawa pobytu de facto. Jest to główny czynnik przy­cią­ga­jący niele­galną imigrację. To samo błędne rozu­mo­wanie, które stoi za tak zwaną zmianą pasa ruchu.

Gerd Müller: „Ale to za mało, jeśli Bruk­sela buduje tylko ochronę granic zewnę­trz­nych i – co uważam za fatalne – likwi­duje ratow­nictwo morskie, a my nie widzimy już, że Morze Śród­ziemne jest dziś nadal morzem śmierci.

Dr Gott­fried Curio: W tym konte­kście w spra­woz­daniu wzywa się Niemcy do opowiedzenia się za depena­li­zacją ratow­nictwa morskiego w całej Europie. Co istotne, niele­gal­ność nie jest widoczna po stronie hand­larzy i ich pomoc­ników. – To są najwy­raź­niej part­nerzy i sojusznicy rządu niemieckiego, a nie Frontex i państwa graniczne UE. W tym przy­padku, podobnie jak w Australii, liczba migrantów na łodziach szybko spadłaby do zera dzięki natychmi­as­towej repa­triacji, a prawo doty­c­zące ratow­nictwa morskiego naka­zuje po prostu trans­port do następ­nego bezpie­cz­nego portu.

Gerda Hassel­feldt: „Po trzecie, propo­nu­jemy wspier­anie krajów przyj­mu­ją­cych ucho­dźców i migrantów w dłuższej perspek­tywie i w sposób, który można zapla­nować w ramach nowych wielo­let­nich paktów, mając na celu, po pierwsze, zapo­bie­ganie dalszej migracji, a po drugie, zapew­nienie, że ucho­dźcy nie będą już potrze­bowali pomocy publi­cznej najpóź­niej po 10 latach.“

Dr Gott­fried Curio: Oznacza to, że Niemcy powinny przez 10 lat utrzymywać migrantów i tzw. ucho­dźców z całego świata i z całego świata, gdzie­kol­wiek się znaj­dują. To, że w przy­padku, gdy po upływie 10 lat nadal nie będą w stanie utrzymać się samod­zielnie, wsparcie socjalne będzie konty­nuo­wane, pozostaje oczy­wiście jasne.

A jakie są powody migracji do Niemiec?

Gerda Hassel­feldt: „Główne powody to wojna, prześ­la­do­wania, potrzeba, brak perspektyw. Ale coraz częściej poja­wiają się też konse­kwencje zmian klima­ty­cz­nych, niszczenia środo­wiska, ale też presji demo­gra­ficznej czy złego zarządzania.“

Dr Gott­fried Curio: A więc kiedy słyszy się tutaj ostatni powód – zły rząd – Niemcy mogą wkrótce zostać prze­nie­sieni gdzie indziej w ramach part­nerstwa na rzecz rozwoju? A Niemcy pod względem powier­z­chni mies­zczą się 85 razy w Afryce. Gęstość zalud­nienia jest pięcio­krotnie wyższa. Dlac­zego więc presja demo­gra­ficzna w Afryce miałaby się rozła­dować w Niemczech?

Gerd Müller: „I to jest Corona. Ta pandemia Corony wtrąciła 115 milionów ludzi z powrotem w absur­dalne ubóstwo.“

Dr Gott­fried Curio: Jest tu bardzo świą­tecznie i Müller chce wres­zcie rozdać prezenty dla Afry­kańc­zyków chęt­nych do migracji. Aby uczynić to zrozu­mi­ałym dla Niemców, szuka on, jak każdy dobry gospo­darz, punktu odnie­si­enia w codzi­ennym doświad­czeniu, aby zasu­ge­rować swojs­kość i wycią­gnąć z niej fałs­zywe konse­kwencje. W tym celu nie chce on czekać na prze­widy­walny koniec pandemii, ale stworzyć stałe drogi dostępu do sytu­acji tymcza­sowej. Motto: Jak najs­zyb­ciej pokonać Niemcy? Jaki jest uniwersalny powód, który mógłby przed­stawić prak­ty­cznie każdy? Corona. Tak więc każdy, kto myśli, że musi głosować na CDU lub FDP we wrześniu, aby uniknąć czer­wono-czer­wono-zielonej sytu­acji, czeka niemiłe prze­budzenie. Proszę pamiętać, że program ten był prezen­to­wany przez tak orygi­nalne postaci jak Gerd Müller i Gerda Hassel­feldt z rzekomo zagorzale konser­wa­tywnej części Unii – CSU. W rzec­zy­wis­tości już dawno zrów­nały się one ideo­lo­gicznie z Ziel­onymi i nie są już nawet gotowe do stawiania oporu na zwłokę, ale raczej oddają się konku­rencji, aby ich prześci­gnąć. Rzekomo niewiążący pakt migra­cyjny jest wdrażany punkt po punkcie z pedan­terią mode­lo­wego ucznia multi-kulti. Wyraźnie podkreśla się, że zale­cenie to powinno zostać uwzględ­nione w negoc­ja­c­jach w sprawie utwor­zenia rządu, tak aby można je było wdrożyć już w następnej kadencji. W negoc­ja­c­jach koali­cy­jnych Zieloni nie będą chcieli cofnąć się za ten stan dyskusji przed­sta­wiony przez samą Unię. Ci, którzy głosują na CDU-CSU, głosują na Lewicę Zielonych.