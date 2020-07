Die linke Kultur­re­vo­lu­tion in der west­li­chen Welt geht – befeuert durch „Black Lives Matter“ und die gras­sie­rende Anti-Rassimus-Hysterie“ – unver­min­dert weiter. Nicht nur Denk­mäler, Statuen, Stra­ßen­namen und Geschichts­bü­cher werden poli­tisch korrekt „gesäu­bert“, auch scheinbar trivialen Dingen wie den Lebens­mit­teln geht es an den Kragen. Schwarze Werbe­fi­guren müssen ebenso verschwinden wie die Bezeich­nungen „Mohr“ oder „Zigeuner“. Jüngstes Opfer ist nun ein Eisher­steller und sein Eis „Eskimo“.

Konzerne agieren im voraus­ei­lendem Gehorsam

Vermut­lich in voraus­ei­lendem Gehorsam vor dem linken Denun­ziaten-Mob, hat der däni­sche Eisher­steller Hansens Is nun bekannt­ge­geben, seine Eissorte „Eskimo“ umzu­be­nennen. Konkret geht es um ein Eis am Stiel, welches diesen Namen trägt. Die Firma begründe den Schritt damit, dass das Wort „Eskimo“ ein „Relikt einer alten und unauf­ge­klärten Zeit“ sei.

Letzt­lich sei man sich nicht zu stolz, sich „aufklären“ (sprich umher­ziehen) zu lassen, so der Konzern. In Zukunft wird Hansens Is das Eis „O’Payo“ nennen, welches der Name der Scho­ko­la­den­sorte ist, mit der das Eis über­zogen ist.

Inspi­riert wurde der Name von der US-Eis-Firma Dreyer’s Grand Ice Cream, die eben­falls Ende Juni ange­kün­digt hat, den Namen zu ändern. „Man erkenne, dass der Begriff unan­ge­messen sei“, so die Konzern­lei­tung.

Eskimo-Eis in Öster­reich als nächstes dran?

Und weitere Länder dürften dem Beispiel folgen. In Finn­land über­legt man ebenso eine Umbe­nen­nung wie in Öster­reich, wo der Lebens­mit­tel­kon­zern Unilever seine Eispro­dukte unter der Marke „Eskimo“ vertreibt. In einer Stel­lung­nahme gegen­über dem Stern verlaut­barte man:

„Als ein Grün­dungs­partner der ‚Unste­reo­type Alli­ance‘ arbeiten wir intensiv daran, Werbung von Stereo­typen und Diskri­mi­nie­rung jegli­cher Art zu befreien. In diesem Zusam­men­hang verpflichten wir uns, die Sprache und Ikono­gra­phie von mehr als 400 Unilever-Marken zu über­prüfen, darunter auch Eskimo.“