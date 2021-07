Der Anti-Rassismus-Wahn der Linken hat seit einiger Zeit auch den Spit­zen­sport und hier beson­ders den Fuss­ball fest im Griff. Denn ganz in kommu­nis­ti­scher Manier, muss auch der Sport voll­kommen poli­tisch gemacht werden. Nicht nur müssen nun Kampf­be­griffe wie „Diver­sity“ und „Respect“ regel­mäßig zur Schau gestellt und erwähnt werden, auch sexu­elle Minder­heiten werden durch die „Regen­bogen-Propa­ganda“ mitt­ler­weile in den eigent­lich unpo­li­ti­schen Fuss­ball getragen. Trau­riger Höhe­punkt die kürz­lich zu Ende gegan­gene Euro­pa­meis­ter­schaft und das beherr­schende Thema der „Homo-Fahne“ und ihr Verbot dort.

Italiens Fuss­ball-Mann­schaft zu weiß

Doch auch der EM-Sieger Italien bekommt nun sein poli­tisch korrektes Fett weg. In der Wirt­schafts­zei­tung Econo­mist beschwert sich ein Autor über die poli­ti­schen und sozialen Signale, die der Sieg Italiens nun setzen würde. Immerhin sei die Mann­schaft eine „rein weiße“, keinen einzigen Schwarzen hätte es im 26-Mann starken EM-Kader gegeben:

„The most striking aspect of Italy’s 26-man squad before it took to the pitch was that, alone among the main cont­en­ders, it did not include a single player consi­dered as being of colour.“

Dass Italiens Mann­schaft (noch) nicht der eines afri­ka­ni­schen Staates zum Verwech­seln ähnlich sieht, was die Haut­farbe und Herkunft ihrer Spieler betrifft, scheint den linken Zeit­ge­nossen Sauer aufzu­stoßen. Anders als bei allen anderen teil­neh­menden euro­päi­schen Natio­nal­mann­schaften (!) und beson­ders etwa Frank­reich, Holland, Belgien oder England, wo mitt­ler­weile ein Groß­teil der Spieler aus Afrika stammt, setzt man in Italien (noch) auf Spieler aus dem eigenen Land.

Der Sieg Italiens bedeute aber auch einen Auftrieb für die rechten Strö­mungen und die Rechts­po­pu­listen im Allge­meinen in dem Land am Mittel­meer. Immerhin würde der Sieg jetzt im Sinne des Natio­na­lismus schamlos ausgeschlachtet…

Groß­bri­tan­nien geht gegen „Online-Rassisten“ vor

Wie immer ist man in Groß­bri­tan­nien bereits einen Schritt weiter, wenn es um die Entrech­tung der auto­ch­tonen Bürger zwecks poli­ti­scher Korrekt­heit und Multi­kul­tu­ra­lismus geht. Denn dort werden mitt­ler­weile Menschen (insge­samt vier) verhaftet, nur weil sie sich angeb­lich im Internet rassis­tisch geäu­ßert haben. Anlass­fall waren angeb­lich rassis­ti­sche Atta­cken gegen schwarze Natio­nal­spieler, nachdem diese im EM-Finale die entschei­denden Elfmeter verschossen.

Der briti­sche Premier Boris Johnson ging sogar noch einen Schritt weiter und kündigte an, dass „Online-Rassisten“ künftig keine Fuss­ball­spiele mehr in Groß­bri­tan­nien besu­chen werden dürfen.