Am Wochen­ende veran­stal­tete die AfD mit ihrem allseits bekannten und beliebten Mitglied Dubravko Mandic, der gerne auch Links­ex­tre­misten stellt, verjagt und in die Schranken weist, einen Wahl­kampf­stand in Weil am Rhein (Baden-Würt­tem­berg). Dort wurde die Veran­stal­tung von den übli­chen Verdäch­tigen gestört, doch mitunter mit verblüf­fenden Argumenten.

Rassisten bei der Antifa?

Während sich die anwe­sende Polizei wie gewohnt weigerte, gegen die störenden Links­ex­tre­misten der Antifa vorzu­gehen und diese gewähren ließ, pöbelten diese unaf­hör­lich in Rich­tung Mandic und seine Kollegen. Würde man die Maßstäbe der Gutmen­schen anwenden, wurden dabei von Seiten dieser durch­wegs rassis­ti­sche Aussagen getägtigt.

Ein sicht­lich aufge­regter Anhänger der Antifa brüllte Mandic immer wieder mit den Worten „Du bist nicht inte­griert! Du bist hier nicht erwünscht! Geh in dein Heimat­land!“ an.

Mandic beein­druckte dies frei­lich wenig, er betonte, dass man in Deutsch­land immer noch in einem freien Land lebe und sich daher nicht den Mund oder gar eine Wahl­kampf­ver­an­stal­tung verbieten lasse.