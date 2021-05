Von Elmar Forster

2000 Teil­nehmer bei Anti-Israel-Demo – Sicher­heits­war­nung für Juden in Wien

Hunderte Menschen demons­trierten dort mit israel-feind­li­chen Parolen für die Frei­heit Palästinas.Aufgrund einer anti­se­mi­ti­schen Hass-Demo, am Mitt­woch, 12.5.2021 auf der Wiener Maria­hil­fer­straße, sah sich die israe­li­ti­sche Kultus­ge­meinde zu folgender Sicher­heits­war­nung genötigt:

„Einige der Veran­stalter sind in der Vergan­gen­heit durch anti­se­mi­ti­sche Agita­tion aufge­fallen… Bitte meiden Sie ab dem späten Nach­mittag den Bereich Maria­hilfer Straße.“ (oe24)

Solche Demons­tra­tionen sind nur möglich durch linke Welcome-Parteien, in erster Linie Sozi­al­de­mo­kraten und Grüne. Denn erst durch deren naive und gewollte Welcome-Politik tummeln sich jetzt arabisch-stäm­mige Juden­hasser auf den Wiener Straßen und schreien „Allahu akbar!“:

Heuchelei der linken Main­stream-Medien bei anti­se­mi­ti­schen Vorfällen

Gerade öster­rei­chi­sche Main­stream­m­edien wie der ORF verste­cken solche Vorfälle gerne in Unter­ru­briken – wie jene anti­se­mi­ti­sche Messer­at­tacke auf einen jüdi­schen Geist­li­chen in Wien, am 27.11.2020 (PP)

Im Vergleich: „Ungarn ist sicherster Ort für Juden“ (Buda­pester Oberrabiner)

Diese Aussage stammt vom unga­ri­schen Ober­rab­biner S. Köves (Ungarn­Heute): 2019 gab es in Ungarn relativ wenige anti­se­mi­ti­sche Vorfälle, nämlich 35 (also 3,5 Fälle pro Million Einwohner), in Deutsch­land waren es hingegen 824 Fälle (Ungarn­Heute) und in Öster­reich haben sich diese seit der Flücht­lings­krise 2015 auf 550 verdop­pelt. Quelle: fisch+fleisch