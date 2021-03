Die 1938 gegrün­dete Magyar Nemzet (dt. „Unga­ri­sche Nation“) ist die größte Tages­zei­tung Ungarns und steht der Regie­rung von Viktor Orbán nahe. Die 1938 gegrün­dete Magyar Nemzet (dt. „Unga­ri­sche Nation“) ist die größte Tages­zei­tung Ungarns und steht der Regie­rung von Viktor Orbán nahe.

Von Miklós Péter

Vor 75 Jahren, am 27. Februar 1946, unter­zeich­neten der unga­ri­sche Außen­mi­nister János Gyön­gyösi und der tsche­cho­slo­wa­ki­sche Außen­mi­nister Vladimír Clementis das tsche­cho­slo­wa­kisch-unga­ri­sche Bevöl­ke­rungs­aus­tausch­ab­kommen in Buda­pest. Das Wesent­liche des diplo­ma­ti­schen Abkom­mens war, dass viele Slowaken in Ungarn, die sich für die Tsche­cho­slo­wakei entschieden, sowie Ungarn, die in so vielen Gebieten unseres nörd­li­chen Nach­bar­landes lebten, umge­sie­delt werden konnten. Der größte Unter­schied bei der Umset­zung des Über­ein­kom­mens auf dem Terri­to­rium der beiden Staaten bestand darin, dass die Slowaken in Ungarn frei­willig einen Antrag stellen konnten, die Ungarn im Felvidék (dt. „Oberungarn“, dh die Slowakei) jedoch durch ein Macht­wort umge­sie­delt wurden.

Unter den Slowaken in Ungarn wurde parallel zum Abschluss des Abkom­mens mit Unter­stüt­zung der sowje­ti­schen Besatzer Propa­ganda gestartet, die – in der kurzen slowa­kisch­spra­chigen Sendung des unga­ri­schen Staats­ra­dios und in den Kolumnen der unga­risch-slowa­ki­schen Zeitung Sloboda betonte, dass es besser sei, in der Tsche­cho­slo­wakei zu leben. Die Tsche­cho­slo­wakei, die im Zweiten Welt­krieg auf der Seite der Sieger stand, sei ein wirt­schaft­lich stabi­lerer Staat (unter anderem dank der Vertrei­bung der dort lebenden Deut­schen), der im Gegen­satz zu Ungarn keine Kriegs­ent­schä­di­gungen zahlen müsse. Man versuchte auch, die pansla­wi­schen und slowa­ki­schen natio­nalen Gefühle zu beein­flussen, und ein Teil der Mittei­lung, die die Slowaken in Ungarn zum Umzug ermu­tigen sollte, war die, dass „Anyácska“, dh das „slowa­ki­sche Mutter­land“, auf sie wartete.