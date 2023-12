Die pro-paläs­ti­nen­si­sche Demons­tra­tion outete sich bald als anti­christ­liche Cancel Culture.

Laut „Magyar Nemzet“ kam es an Weih­nachten in New York zu Zusam­men­stößen zwischen pro-paläs­ti­nen­si­schen Demons­tranten und der Polizei. Die Behörden leiteten am Dienstag eine Unter­su­chung ein.

Am Montag waren Hunderte von pro-paläs­ti­nen­si­schen Demons­tranten zum Rocke­feller Center in der Innen­stadt unter­wegs, wo…

…„sie nicht nur den Aufstand gegen Israel und die Inti­fada laut­stark unter­stützten , sondern auch den Slogan ‚Weih­nachten absagen‘ „…

…skan­dierten.

In der Folge kam es an dann mehreren Stellen in der Innen­stadt zu Zusam­men­stößen, unter anderem in der Nähe der christ­li­chen Sent Patrick’s Cathe­dral und an der Grand Central Station, dem Haupt­bahnhof der Stadt. Mehrere Demons­tranten und Poli­zisten wurden verletzt.

Mehrere pro-paläs­ti­nen­si­sche Akti­visten wurden verhaftet.

This was Christmas Day in New York City! When are we going to put a stop this lawlessness???

Nume­rous Fights Between Pro-Pales­tine Protes­ters and Police at a Large Protest pic.twitter.com/M3CmvXja2J

— The Silent Majo­rity (@siIentmajority) December 26, 2023