Der Konflikt in Berg­ka­ra­bach zwischen dem christ­li­chen Arme­nien und seinen isla­mi­schen Nach­bar­staaten tobt erneut: ein „heiliger Krieg“ („bellum sacrum“)?

Die türki­sche „Antwort“ auf diesen Tweet ist bezeich­nend (und entlarvt zugleich die enge „Waffen­brü­der­schaft“ zwischen Aser­bai­dschan und der Türkei):

Arme­ni­sches Außen­mi­nis­te­rium auf Twitter: „Die Türkei, welche die Arme­nier in ihrer histo­ri­schen Heimat vernichtet hat und dieses Verbre­chen bis jetzt recht­fer­tigt, unter­stützt Aser­bai­dschan bei der Durch­füh­rung desselben Völker­mordes im Südkau­kasus. Diese geno­zi­dale türkisch-aser­bai­dscha­ni­sche Allianz ist eine ernst­hafte Bedro­hung für die Region.“

#Turkey, which anni­hi­l­ated #Arme­nians in their histo­rical home­land & up until now justi­fies that crime, supports #Azer­baijan to carry out same geno­cidal acts in #South­Cau­casus. This geno­cidal Turkish-Azer­bai­jani alli­ance is serious threat to the region.t.co/EegVe8bOO4 pic.twitter.com/7zNI7tXqls

— MFA of Armenia🇦🇲 (@MFAofArmenia) September 28, 2020