Von Dr. Harald W. Kotschy



Es ist ja wirk­lich absurd, mit welchen Bana­li­täten sich der Diszi­pli­narrat der UEFA herum­schlagen muss. Der ganze Schwach­sinn dieses krank­haften ideo­lo­gi­schen Wahns, hinter jeder Ecke Rassismus zu wittern, tritt in diesem Falle zutage.

Seit Jahr­hun­derten ist „jebem ti majku“ bei den südsla­wi­schen Völkern eine „liebe­volle“ Bezeich­nung für einen Menschen, der einen bis aufs Blut geär­gert hat. Und „Skipetar“ ist die jahr­hun­der­te­alte Selbst­be­zeich­nung der Albaner.

Marko Arnau­tovic ist wohl selbst alba­ni­scher Abstam­mung, wenn­gleich mitt­ler­weile mit sehr „verdünnten“ alba­ni­schen Blut in seinen Adern. Vor Genera­tionen wird der Ur-Ur-Ur-….Großvater aus dem Land der Skipe­taren nach Kern­ser­bien zuge­wan­dert sein – „Arnauten“ wurden früher die Bewohner des alba­ni­sches Sied­lungs­raumes genannt, also in der Regel Albaner. Und im Verlaufe der Zeit wurde eben der Fami­li­en­name durch das Suffix „-vic“ serbisiert.

Edzjan Alioski seiner­seits ist wiederum kein Albaner. Der Vorname ist zwar isla­misch, aber der Fami­li­en­name eindeutig Maze­do­nisch. Auch liegt sein Geburtsort Prilep (Zentral­ma­ze­do­nien) nicht im alba­ni­schen Sied­lungs­ge­biet. Somit wird er den „Torbeshi“ ange­hören. Diese ethnisch-maze­do­ni­sche Volks­gruppe, die in der Repu­blik Maze­do­nien und gering­fügig im Kosovo lebt, ist in der türki­schen Zeit zwar zum Islam über­ge­treten, hat aber die maze­do­ni­sche Kultur und Sprache beibehalten.

Dr. Harald W. Kotschy ist ehema­liger Öster­rei­chi­scher Botschafter in der Repu­blik Mazedonien