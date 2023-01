Er gilt als Held des Wider­standes gegen die Covid-Tyrannei und den Verbre­chen, die damit vor allem an den Kindern begangen wurden für die einen, für die anderen als Krimi­neller, der entspre­chend bestraf gehört. Die Rede ist Michael Kirk Moore, Jr, einem plas­ti­schen Chir­urgen aus dem US-Bundes­staat Utah.

„Verschwö­rung zum Betrug gegen Verei­nigte Staaten“

Der Chirurg aus Utah und seine Mitar­beiter sind mit einer Bundesan­klage konfron­tiert, in der ihnen vorge­worfen wird, COVID-19-Impfungen wegge­worfen zu haben, aber dennoch COVID-19-Impf­aus­weise an dieje­nigen auszu­hän­digen, die dafür bezahlt haben.

Michael Kirk Moore, Jr. und sein Unter­nehmen Plastic Surgery Insti­tute of Utah sowie Kari Dee Burgoyne, Kristin Jackson Andersen und Sanda Flores wurden am 11. Januar von einer Bundes­jury wegen Verschwö­rung zum Betrug an den Verei­nigten Staaten, Verschwö­rung zur Umwand­lung, zum Verkauf, zur Über­tra­gung und zur Veräu­ße­rung von Regie­rungs­ei­gentum sowie wegen Beihilfe zur Umwand­lung, zum Verkauf, zur Über­tra­gung und zur Veräu­ße­rung von Regie­rungs­ei­gentum ange­klagt. So die Anklageschrift.

Moore und sein Unter­nehmen „zerstörten Hunderte von Dosen der von der Regie­rung zur Verfü­gung gestellten COVID-19-Impf­stoffe. Im Austausch gegen direkte Barzah­lungen oder gefor­derte ‚Spenden‘ an eine bestimmte Wohl­tä­tig­keits­or­ga­ni­sa­tion verteilten die Ange­klagten COVID-19-Impf­aus­weise an Personen, ohne ihnen einen COVID-19-Impf­stoff zu verab­rei­chen“, heißt es in den Anklageunterlagen.

Außerdem verab­reichte das Unter­nehmen Kindern Koch­salz­spritzen, um sie glauben zu lassen, sie hätten einen Impf­stoff erhalten“, heißt es in der Anklageschrift.

Chirurg als Kämpfer gegen staat­liche Eingriffe

Das Plastic Surgery Insti­tute befindet sich in Midvale, 7535 Union Park Ave. Laut Staats­an­walt­schaft ist Moore ein zerti­fi­zierter plas­ti­scher Chirurg, der das Unter­nehmen besitzt und betreibt, aber er ist auch Mitglied einer Orga­ni­sa­tion, die in den Gerichts­do­ku­menten als „Orga­ni­sa­tion 1“ bezeichnet wird, einer privaten Orga­ni­sa­tion, die versucht, den medi­zi­ni­schen Beruf von Inter­es­sen­kon­flikten mit der Regie­rung und der Indus­trie zu „befreien“.

Vom 12. Mai 2021 bis zum 6. September 2022 bestellten Moore und sein Unter­nehmen „Hunderte von Dosen COVID-19-Impf­stoff von den Centers for Disease Control and Preven­tion“, die angeb­lich an Kunden verteilt werden sollten, heißt es in der Anklage. Am 15. Oktober 2021 begannen Moore und andere damit, den Leuten zu erzählen, sie könnten von ihnen einen Impf­aus­weis erhalten, ohne tatsäch­lich eine Impfung erhalten zu müssen, im Austausch für 50 Dollar, so die Staatsanwaltschaft.

Jede Person, die einen Impf­aus­weis bean­tragte, leis­tete dann eine „Spende“ in Höhe von 50 Dollar, die laut Staats­an­walt­schaft an eine „wohl­tä­tige Orga­ni­sa­tion“ über­wiesen wurde, die mit Orga­ni­sa­tion 1 in Verbin­dung steht. Die „Pati­enten“ mussten dann einen Termin mit dem Plastic Surgery Insti­tute of Utah verein­baren, um ihre Karten abzu­holen. Die Mitar­beiter füllten die Karten während der geplanten Termine aus und stem­pelten sie ab.

Über 1.900 Corona-Impf­dosen entsorgt

Die Staats­an­walt­schaft behauptet, dass zwischen dem 15. Oktober 2021 und dem 6. September 2022 1.937 Dosen des Impf­stoffs COVID-19 im Wert von etwas mehr als 28.000 Dollar an Pati­enten verab­reicht werden sollten, „obwohl sie in Wirk­lich­keit gar keine erhalten hatten“. Die Ange­klagten nahmen dann die echten Impf­stoff­dosen und entsorgten sie, indem sie sie mit einer Spritze in den Abfluss spritzten“, so der Vorwurf.

Im März verein­barte ein verdeckter Ermittler einen Termin mit dem Institut für plas­ti­sche Chir­urgie, um einen gefälschten Impf­aus­weis zu erhalten, indem er behaup­tete, er habe eine Über­wei­sung von einer Person, die dasselbe bereits getan hatte, so die Anklage. Als der Agent den Namen einer Person nennen konnte, die den Ausweis erhalten hatte, wurde ein Termin verein­bart. Ein zweiter verdeckter Ermittler tat im Mai dasselbe, wie aus den Gerichts­akten hervorgeht.

