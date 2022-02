Unser Mittel­eu­ropa (UME) hatte Gele­gen­heit zu einem Inter­view mit einem Vertreter der bisher noch wenig bekannten Wissen­schaft der Kosmo­pi­de­mieologie. Der Experte, der lieber unge­nannt bleiben möchte, den wir hier aus Gründen des Persön­lich­keits­schutzes nur „E“ (für Expertende/r – m,w,d.) nennen wollen, hat unsere Fragen zu einer knapp bevor­ste­henden Kata­strophe beant­wortet. Einer Kosmo­pi­demie, die die Corona-Pandemie um eine Zehner­po­tenz über­steigen könnte, wie unser Gesprächs­partner betonte.

UME: Herr Rüdiger .…

R.: Stopp! Bitte keine Namen und auch kein Geschlecht nennen, noch habe ich mich geschlecht­lich nicht entschieden und ich möchte auch keinen Shit­s­torm der Aste­ro­iden­leugner über mich ergehen lassen, wenn ich vor einem kosmi­schen Kollaps warne.

UME: OK, aber Rüdiger / R. war doch auch nur ein Pseudonym

R. = E.: Ja, das war nötig, da ich mit meinem rich­tigen Namen bisher als Viro­loge aufge­treten bin, jetzt habe ich das Fach­ge­biet gewechselt.

UME: Sie warnen also vor einem epidemischen …

E.: Wieder falsch. Es ist nicht so eine „nied­liche Epidemie“ wie früher einmal die Grippe oder etwas nur wenig mehr Gefähr­li­cheres wie die gegen­wär­tige Corona Pandemie, die ich bisher propa­giert habe. Ich warne hier vor einer kosmi­schen Kata­strophe – einer Kosmo­pi­demie. Das ist eine ganz neue Dimen­sion von Gefähr­dung die auf die Welt zukommt. Und ich sage es nicht gerne – aber dafür sind wir über­haupt noch nicht gerüstet.

UME: Wie groß ist diese Gefahr?

E.: Man kann sie gar nicht groß genug einschätzen. Wir hatten in der letzten Zeit nur unge­heures Glück, dass wir an einer Kata­strophe nur um Haares­breite vorbei­ge­schrammt sind, aber das wird nicht immer so bleiben. Die Frage ist ja nicht ob, sondern wann wir mit der Kosmo­pi­demie konfron­tiert werden. Meteore, Meteo­riten, Aste­ro­iden, Kometen, Sonnen, Rote Riesen, Weiße Zwerge, Schwarze Löcher, Planeten und deren Monde, … all das ist rund um uns herum und bedroht uns Tag für Tag und sogar in der Nacht, wenn wir von den Nacht für Nacht sicht­baren Stern­schnuppen reden.

UME: Ist es nicht über­trieben die Wahr­schein­lich­keit von einem Aste­ro­iden getroffen zu werden …

E.: Über­trieben? Sie denken das sei übertrieben?

UME: … haben wir nicht täglich Stern­schnuppen und jedes Jahr einen Mete­or­strom der Perseiden die uns aber keine signi­fi­kante Übersterb­lich­keit bescheren.

E.: Stern­schnup­pern sind nicht mit einer Kosmo­pi­demie zu verglei­chen. Die Perseiden sind so etwas wie die jähr­liche Grip­pe­welle, und auch Ereig­nisse wie Tunguska von 1908 oder der Meteor von Tschel­ja­binsk 2013 sind nicht viel mehr als eine kleine Schwei­ne­grippe-Epidemie im Vergleich dazu, was uns erwarten wird.

UME.: Aber Chelya­binsk verur­sachte binnen nur weniger Sekunden große Schäden, 1500 Personen wurden dabei verletzt und es mussten 43 Personen hospi­ta­li­siert werden. Das würde hoch­ge­rechnet einer 7‑Tage Inzi­denz von mehreren Millionen entsprechen.

E.: Wir hatten dabei Glück, dass diese Ereig­nisse in relativ dünn besie­deltem Gebiet geschahen und die Inten­siv­sta­tionen dadurch nicht sofort über­lastet wurden.

UME: Also ist das vergleichbar mit dem Ausbruch einer Virus­er­kran­kung irgendwo in Sibi­rien? Muss man sich darüber Gedanken machen oder recht­fer­tigt das dras­ti­sche Maßnahmen?

R.: Nein. Ich rede hier nicht vor einem lokal begrenzten Ereignis, sondern von etwas viel Größerem. Und natür­lich muss man sich darüber Gedanken machen und radi­kale Maßnahmen ergreifen. Sie haben hier schon zwei Beispiele ange­führt, die uns zu denken geben sollten. Nicht uner­wähnt bleiben sollte auch, dass diese Aste­ro­iden verdammt schnell sind. Dagegen ist eine ausge­hus­tete Corona-Bazille eine lahme Ente.

UME: Was schlagen sie vor?

E.: Nun, zual­ler­erst müssen wir die drohende Gefahr allge­gen­wärtig machen, sie im Bewusst­sein der Mensch­heit veran­kern. Die Menschen müssen Angst – besser noch regel­rechte Panik – bekommen und wir dürfen nicht locker lassen diese Panik ständig aufrecht zu halten und sie täglich neu zu schüren.

UME: Wie soll das gehen?

E.: Die Medien müssen endlich jeden Tag die Zahl der Stern­schnuppen veröf­fent­li­chen, die Kometen aufzählen, die sich auf die Erde zube­wegen, die Gefähr­dung deut­lich machen indem sie die Bedro­hung beim Namen nennen, den Aste­ro­iden­wellen bedroh­liche Bezeich­nungen geben – nicht so etwas harm­loses wie die „Tränen des Lauren­tius“ sondern wirk­lich tödliche Namen (wie z.B. den „Inva­siven Merkel­stein“, „Schwarzer Töter­ling“, „Grüner Kaputnik“, „Roter Schaden“, ..) – und phan­ta­sie­volle „Inzi­denzen“ aus Annä­he­rungs­werten, wobei wir Licht­jahre (mit künst­le­ri­scher Frei­heit) auf Kilo­meter verkürzen sollten, und all den Para­me­tern die unser Leben bedrohen, errechnen. Wenn den Menschen erst einmal diese drama­ti­schen Zahlen – und sie werden drama­tisch sein! – täglich ins Gedächtnis gerufen werden, können wir gemeinsam mit den Poli­ti­kern und uns – als den Experten – daran­gehen, die Stra­te­gien dafür umzusetzen.

UME.: Stra­te­gien dafür…?

E.: Dagegen natürlich …

UME: Wie sollen diese Maßnahmen konkret aussehen.

E.: Zuerst müssen wir testen, testen und noch­mals testen. Zählen, zählen und noch­mals zählen. Zahlen eignen sich hervor­ragen um zu verwirren und Konfu­sion zu stiften, da man die Zusam­men­hänge damit gut verschleiern und umin­ter­pre­tieren kann. Viele verstehen Zahlen an sich auch gar nicht, … oder wer hat in der Schule schon in Mathe aufge­passt? Nicht nur dass wir die Zahlen der Aste­ro­iden, die sich irgendwo im All befinden, täglich erfassen und publi­zieren sollten (das sind alleine schon gefähr­lich riesige Summen), wir müssen auch (angeb­lich) verläss­lich wissen, wie viele Meteo­riten sich schon auf der Erde befinden. Dazu müssen die Menschen aufge­for­dert werden alle Steine in ihrem Umkreis zu zählen und sie in weiterer Folge auch täglich testen zu lassen …

UME.: Steine? Weshalb sollen sie Steine zählen und testen lassen?

E.: Erstens verwirrt und verstört es die Bevöl­ke­rung, wie man an ihrer Frage merkt. Und zwei­tens: Der Laie kann nicht erkennen ob es ein einfa­cher Stein ist oder ein Meteorit, der ihn, sein Haus oder seine Liebsten nicht haar­scharf verfehlt hat. Und hier spreche ich in kosmi­schen Dimen­sionen, wobei ein Verfehlen um 100.000 Jahre und 10.000 Kilo­meter einer Beinahe-Kolli­sion gleich­kommt. Außerdem müssen diese Steine auf ihre Herkunft getestet werden. Ein gefähr­li­cher Meteor von einer Beinahe-Kolli­sion kann für den Laien wie ein gewöhn­li­cher Kiesel­stein oder ein Sand­korn aussehen. Gewiss­heit bekommen wir nur, wenn wir diese vermeint­lich harm­losen Teil­chen im Labor durch Experten unter­su­chen und deren Gefähr­lich­keit offenlegen.

UME.: Wer soll denn all diese Steine und Sand­körner untersuchen?

E.: Diese Frage zeugt von einer fach­li­chen Unwis­sen­heit und heiteren Unbe­darft­heit, aber gut, ich will sie gerne beant­worten. Wir haben hier viele ausge­wie­sene und unaus­ge­las­tete Geologen, Kosmo­logen und Astro­nomen und wir werden in der Lage sein ebenso schnell ebenso viele Experten auf diesem oder einem ähnli­chen Gebiet aufzu­spüren, wie es gelungen ist, Experten auf dem Gebiet der Viro­logie, Epide­mio­logie und ähnli­chen zuvor nur neben­säch­li­chen Wissen­schafts­ge­bieten aus dem Boden zu stampfen. Viele dieser Corona Experten können – wenn sie nicht mehr für das Virus benö­tigt werden – auch schnell umge­schult werden (ich bin ein gutes Beispiel dafür) und sie werden in der Lage sein aus den einge­schickten Stein- und Sand­proben ebenso genaue Vorher­sagen zur Meteo­ri­ten­häu­fig­keit und Hospi­ta­li­sie­rung von durch Meteore Verletzte, zu treffen, wie sie es auch im Zusam­men­hang mit Corona konnten.

UME.: Welche Test­me­thoden sollen dabei zum Einsatz kommen?

E.: Dazu werden wir ebenso genaue PCR-Tests wie für COVID entwi­ckeln. Wir können dadurch kleinste Sand­körner verviel­fäl­tigen, analy­sieren und sie nicht nur auf extra­ter­res­tri­sche Herkunft bestimmen sondern auch – durch die C14 Radio­kar­bon­me­thode und andere Verfahren – unter­schied­li­chen Mete­or­wellen zuordnen. Daraus lassen sich dann sehr exakte Compu­ter­mo­delle erstellen, die mit mathe­ma­ti­scher Genau­ig­keit Wahr­schein­lich­keiten errechnen, Risi­ko­gruppen analy­sieren und Gebiete bestimmen in denen sich Mete­or­ein­schlags-Cluster abzeichnen.

UME.: Ist das nicht sehr aufwendig und kostspielig?

E.: Es kann nicht teuer genug sein, wenn es um solche elemen­taren Erkennt­nisse geht, aber um es sprich­wört­lich zu sagen „Was kostet die Welt?“ – Nun, und wenn wir alle Steine erst einmal gezählt und analy­siert haben werden wir das sogar ganz genau bezif­fern können. Allein das sollte es wert sein, koste es was es wolle, nicht?

UME.: Gibt es dazu schon Erfahrungswerte?

E.: Wir haben im Auftrag verschie­dener Regie­rungs­par­teien und Lobby­isten bereits unter­schied­liche Modelle erstellt, wie z.B. ein Vorher­sa­ge­mo­dell zu der Auslas­tung von Ausnüch­te­rungs­zellen, Rettungs­ein­sätze und Hospi­ta­li­sie­rung im Zusam­men­hang mit Alko­hol­ver­gif­tungen anhand der in einem Gebiet vorhan­denen Anzahl von alko­ho­li­schen Getränken. Das kann man nicht nur für räum­lich und zeit­lich begrenzte Ereig­nisse, wie z.B. das Okto­ber­fest oder Faschings­ver­an­stal­tungen nutzen, man könnte es auch für tägliche Voraus­sagen heran­ziehen, wenn wir dazu die entspre­chenden Daten gelie­fert bekommen – damit ist gemeint die tägli­chen Verkaufs­zif­fern von Bier, Wein und Spiri­tuosen und die Zahlen der in jedem Haus­halt aktuell vorrä­tigen Alko­hol­mengen sowie den jewei­ligen Alko­hol­ge­halt der erho­benen Gebinde. Dazu muss man einfach nur ständig testen und zählen, testen und zählen, testen und zählen,… um zuver­läs­sige Vorher­sagen zu treffen. Das Einlie­fern solcher Daten von jedem Einzelnen wäre nur ein kleiner Aufwand der uns dafür nicht zu groß sein darf. Das könnte z.B. auch in dem Impf­pass vermerkt und stich­pro­ben­artig kontrol­liert werden. Damit wäre es fälschungs­si­cher und es wäre der Anreiz gegeben, die Daten auch wirk­lich anzu­geben, wenn der Impf­pass nur in Zusam­men­hang mit weiteren Daten gültig wäre (Anm.: Gespräche dazu laufen angeb­lich bereits).

UME.: Also hätten die Alko­hol­mengen einen Einfluss auf die Wahr­schein­lich­keit von einem Meteo­riten getroffen zu werden?

E.: Nicht direkt, aber es hätte einen gewissen Einfluss auf die Nieren­steine und damit wieder auf die Tests der einge­reichten Steine insge­samt. Aller­dings ist dieser Einfluss nicht so signi­fi­kant als dass die Anzahl der Bier­fla­schen zwin­gend gleich­zeitig mit der einge­reichten Probe der Sand­körner und Kiesel­steine verar­beitet werden muss. Das kann man durchaus auch getrennt erheben und zuletzt kosten­spa­rend poolen, das sind tech­ni­sche Details. Wir sollten uns aber schwer­punkt­mäßig jetzt auf das Gestein und die mögli­chen Meteo­ri­ten­teil­chen konzen­trieren. Denn hier lauert ja die größte Gefahr.

UME.: Und welche Vorkeh­rungen wären dann zu treffen?

E.: Gene­rell sollte die FFP2-Masken­pflicht beibe­halten werden. Daran sind die Menschen jetzt schon gewöhnt und bei einem Meteo­ri­ten­ein­schlag wird Staub aufge­wir­belt, gegen den uns die Masken schützen. Das ist erwiesen, auch wenn manche Staub­lun­gen­leugner viel­leicht nicht daran glauben wollen.

UME.: Wo und wann sollen diese Masken getragen werden.

E.: Immer und überall selbst­ver­ständ­lich. Meteo­riten können auch immer und überall herun­ter­kommen und der aufge­wir­belte Staub hält sich nicht an bestimmte Zeiten oder Orte – egal ob daheim, im Einzel­handel, Gastro­nomie oder im Theater, die Gefahr einer Staub­lunge durch Meteo­ri­ten­ein­schläge besteht überall. Auch wenn Staub klein ist, die Viren sind noch kleiner und sind trotzdem bedroh­lich. Noch viel bedroh­li­cher weil viel größer als Viren sind Meteore. Und wie schon gesagt, die sind auch viel schneller als ein Virus.

Außerdem sollte natür­lich die gene­relle Helm­pflicht einge­führt werden, da ja Staub nur das kleinste Problem bei einem Meteo­ri­ten­ein­schlags darstellt. Vor größeren Teilen kann einem nur ein Helm schützen. Auch den Helm sollte man rund um die Uhr überall tragen. Viele haben sowieso schon einen Helm vom Schi­fahren oder Motor­rad­fahren daheim, es ist also eine leicht umsetz­bare Maßnahme.

UME: Gegen welche Meteo­riten soll ein Fahr­rad­helm schützen?

E.: Gute Frage – nächste Frage.

UME: Schützt ein Helm gegen einen Meteor wie den von Tunguska?

E.: Natür­lich … nicht. Aber er schützt vor Neben­wir­kungen wenn man nicht direkt von einem (außer­ir­di­schen) Fels­bro­cken getroffen wird. Welchen Helm man in welcher Risi­ko­zone tragen muss wäre von der Exper­ten­kom­mis­sion anhand der Auswer­tung der Gesteins­proben jeweils aktuell zu bestimmen.

Eine weitere anzu­ord­nende Vorsichts­maß­nahme wäre das Tragen von Schutz­westen und Stahl­schilden, wenn man sich in Gebieten mit einem beson­ders hohem Inzi­denz­wert befindet.

UME: Stahl­schilder? Welche Werte würden dabei gelten?

E.: Die genauen Para­meter müssen die Experten fest­legen. Wenn z.B. auf einem Quadrat­ki­lo­meter 10 Körner von nur einem Nano­meter, die viel­leicht von einem Meteo­riten stammen könnten, entdeckt werden, müsste man über­legen beim Verlassen eines festen Gebäudes einen Stahl­schild von 1,5 x 1 Meter und einer Stärke von 15 mm vorzu­schreiben. Wenn man in einem Gebiet doppelt so viele oder doppelt so große Körner vermutet, müsste das Schild entspre­chend dicker ausfallen. Dazu sollte ein inter­na­tio­nales Exper­ten­gre­mium welt­weite oder zumin­dest EU-weite Richt­li­nien für die genauen Maße aller Regionen vorgeben.

UME.: Aber wäre das Tragen so eines Schildes nicht sehr unbe­quem und beschwer­lich, vor allem für Kinder und Ältere?

E.: Ja, zuge­geben ist es für Manche viel­leicht unbe­quem, aber auch daran wird man sich gewöhnen.

UME: Wenn es jetzt schon Demons­tra­tionen gegen die Masken­pflicht und die 3G-Regeln gibt, werden dann nicht noch mehr Gegner einer Helm- & Schild­pflicht demonstrieren?

E.: Schwur­bler wird es immer geben. Auch wenn es sicher zu Protesten der Aste­ro­iden­leugner kommen wird – die sind ja gegen alle vernünf­tigen Argu­mente immun -, sind die meisten Bürger ja verant­wor­tungs­voll und vernünftig und werden die real drohende Gefahr erkennen – und die anderen wird man über­zeugen müssen sich an diese Verord­nungen zu halten, sonst wird es eben noch unge­müt­li­cher für sie. Es ist schließ­lich auch ein Akt der Soli­da­rität, wenn man dadurch verhin­dert, wegen eines Meteo­ri­ten­tref­fers im Spital auf einer Inten­siv­sta­tion oder gar im Leichen­schau­haus zu landen und damit anderen ein Inten­siv­bett oder eine Begräb­nis­stätte wegzunehmen.

UME: Aber wie soll man kontrol­lieren, ob die Helme und Schilder auch daheim, im Garten oder einem nicht so sicheren Gebäuden, also in einer Garage, Carport, Garten­laube oder Ähnli­chem getragen werden? Besteht da nicht die Gefahr daß die Helm­pflicht nur beim Ausgehen einge­halten wird?

E.: Helm- & Schild­pflicht ist nur der erste Schritt, den wir sofort verhängen können. Mittel­fristig brau­chen wir selbst­ver­ständ­lich einen besseren Schutz und werden daher eine Bunker­pflicht einführen.

UME: Bunker­pflicht?

E.: Ja, also das bedeutet jeder Bürger muss einen aste­ro­iden­si­cheren Beton­bunker bauen, mindes­tens 20 Meter unter der Erde mit einer 8 Meter dicken Decke und 5 m dicken Stahl­be­ton­wänden. Die Regie­rung wird dazu bereits entspre­chende Vorsorge treffen und genug Armie­rungs­eisen und Zement bevor­raten um jeden Haus­halt mit genug Stahl­beton für mindes­tens drei Bunker zu versorgen.

UME: Weshalb für 3 Bunker?

E.: Weil nicht ausge­schlossen ist, dass ein Bunker einen direkten Meteo­ri­ten­treffer abbe­kommt und damit unwirksam wird. Dann braucht man einen Ersatz. Ausserdem wurden bereits entspre­chende Verträge für Liefer­beton geschlossen und ab einer gewissen Menge bekommt man einen besseren Provisionssatz.

UME: Provi­sion…

E.: Verzei­hung, damit war natür­lich Mengen­ra­batt gemeint. Also bei der Menge an Beton für drei Bunker pro Einwohner redu­ziert sich der Preis um einige Prozent, weil man dann besser planen kann. Aber diese Details sollen uns jetzt nicht belasten. Sicher­heit geht vor und „koste es was es wolle!“

UME: Wenn jetzt bereits Verträge für drei Bunker pro Person geschlossen wurden, werden da nicht manche Kritiker denken, es würde sich dabei um ein Gefäl­lig­keits­ge­schäft für die Beton- & Baustahl­lobby handeln.

E.: Also diese demo­kra­tie­feind­li­chen Verschwö­rungs­theo­re­tiker werden sicher nur eine kleine Gruppe sein. Es wäre auch nur ein Zufall, wenn es hier die eine oder andere Quer­ver­bin­dung zwischen der Baustoff­in­dus­trie und der Politik und den Experten aus den Reihen der Bunker­bau­be­für­worter gibt. Jeder hat schließ­lich in irgend etwas inves­tiert. Außerdem wird das nicht allzu lange in den Medien aufscheinen. Und wenn, dann sowieso nur in alter­na­tiven Medien, die man weit­ge­hend unter­drü­cken kann. Schließ­lich sollen sich die Menschen schützen und sich nicht durch diese Meteo­rid­ioten verun­si­chern lassen und den Sinn der Maßnahmen anzwei­feln. Wenn wir nur viel genug testen und jeden Tag die Menge an überall entdeckten Teil­chen, die aus dem All stammen könnten, kumu­liert veröf­fent­li­chen wird bald jeder jemanden kennen, der irgend­wann fast von einem Aste­ro­iden getroffen worden wäre oder bei dem sogar in seinem eignen Garten ein solches außer­ir­di­sches „Sand­korn“ fest­ge­stellt wurde. Dann wird bald eine Mehr­heit für noch stren­gere Maßnahmen gegen Aste­ro­iden sein.

UME: Noch stren­gere? Was kann noch strenger sein als mit Masken, Helm und Stahl­schild in einem Beton­bunker 20 Meter unter der Erde zu sitzen?

E.: Nun, man wird ja ab und zu die Maßnahmen lockern können, wenn die Vernünf­tigen die Ober­hand haben – dann, wenn gerade keine beson­dere Aste­ro­iden­häu­fung zu erkennen ist und an Orten ohne erhöhte Einschlags­ge­fahr, wird man auch die Ansamm­lung von mehr als drei Personen gestatten können.

UME: Ansamm­lung … ?

E.: Ja, natür­lich sollte man auch vermeiden sich in größeren Gruppen zu versam­meln, damit ein Aste­roid nicht gleich­zeitig so viele Personen verletzen oder töten kann, dass die Spitäler und Bestatter dadurch über­lastet wären. Aber diese Verord­nungen wird man erst dann länger­fristig lockern können, sobald man rund um den Globus einen Schutz­schild im Orbit errichtet hat, der die Erde komplett abschirmt.

UME: Aber wird dadurch nicht das Sonnen­licht abge­halten und der ganze Globus beeinträchtigt?

E.: Das sind genau solche Fake News der Verschwö­rungs­theo­re­tiker die man unter­binden sollte – Tatsache ist: Im Gegen­teil. Der Schutz­schild hält nicht nur die sowieso unge­sunden Sonnen­strahlen ab, er kann auch mit Solar­zellen bestückt werden um den Strom zu liefern mit dem man die Elek­tro­mo­bi­lität voran­treiben, die Städte beleuchten und die Glet­scher kühlen und damit vom Abschmelzen schützen kann – zumin­dest die, die man zu Tourismus- und Sport­zwe­cken noch haben will.

UME: Aber die Pflanzen…?

E.: Papper­la­papp. Pflanzen kann man viel effi­zi­enter in Gewächs­häu­sern mit künst­li­cher Beleuch­tung anbauen. Das fehlende Sonnen­licht ist dann nur ein Kolla­te­ral­schaden an dem sich viel­leicht ein paar altmo­di­sche Menschen stören, solche hinter­wält­le­ri­schen Quer­denker, die dem Fort­schritt im Wege stehen und um jeden Preis ein anti­quiertes Welt­bild aufrecht erhalten wollen. Das sind dieselben Rechts­ra­di­kalen, die gegen Genthe­ra­pien – also gegen die Impfungen – und alles andere was zu ihrem Über­wa­chen, also zu ihrem eigenen Schutz, dient – auf die Straße gehen.

UME: Dagegen werden aber doch viele Menschen protes­tieren, nicht nur rechte Querulanten.

E.: Nur so lange sie nicht verstehen, dass sie Angst haben müssen. Es ist nur eine Frage der Test­menge an Sand und Steinen, um die Menschen von der Notwen­dig­keit dieser Schutz­maß­nahmen zu über­zeugen. Auch wenn es dabei ein paar asoziale Elemente geben wird, die es in Frage stellen. Solche gibt es immer, genauso wie die Impfskeptiker.

UME: Ist das alles nicht etwas über­trieben – nur wegen der Möglich­keit dass irgend­wann irgendwo ein Meteorit einschlagen könnte, der die ganze Mensch­heit vernichten könnte .… und wobei nicht einmal sicher ist ob diese Maßnahmen im Fall der Fälle über­haupt nützen.

E.: Also, wenn sie das jetzt in Frage stellen wollen, sollten wir das Inter­view hier beenden, da ich nicht mit Kata­stro­phen-Leug­nern auf solch einer unwis­sen­schaft­li­chen Basis weiter argu­men­tieren will. Dann müssen wir auch gar nicht mehr darüber spre­chen welche Viren auf oder in den Kometen hierher kommen werden.

UME: Verzei­hung, das war nur eine Frage …

E.: Sie können ja die Dino­sau­rier fragen, die dachten damals auch es wäre über­trieben und haben nichts unter­nommen. Und wo sind die heute?

UME: Wir danken für das kosmo­pi­de­mi­sche Gespräch.

SATIRE – (Trans­da­nu­bier)