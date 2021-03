Es ist einfach nicht zu fassen mit welcher Perfidie die Bevöl­ke­rung einmal mehr zum Narren gehalten werden soll, wenn es darum geht, die Versuchs­reihe am Menschen mit dem im Schnell­ver­fahren geneh­migten Covid-Impfungen skru­pellos weiter durchzuziehen.

Nachdem die „Ergeb­nisse“ der Impfungen mit dem Impf­stoff Astra­Ze­neca vereh­rende Ergeb­nisse zu Tage gebracht hatten – die Palette reicht von schweren Neben­wir­kungen bis zum nach­ge­wie­senen Todes­fall“ bedient man sich nun eines beson­deres gefin­kelten Tricks, um den in Verruf gera­tenen Impf­stoff sozu­sagen reinzuwaschen:

Aus „COVID-19 Vaccine Astra­Ze­neca“ wird kurzer­hand „Vaxze­vria“

Die Zulas­sung wurde bereits letzte Woche entspre­chend durch die EMA (Euro­pean Medi­cines Agency) am 25. März 2021 geän­dert.

Für Leser die diesen Etiket­ten­schwindel nicht glauben können und zur Erleich­te­rung der Arbeit der „unab­hän­gigen Fakten­che­cker“, die uns pausenlos bei Face­book anpatzen, hier die entspre­chenden Infos samt Links:

„The name oft the vaccine was changed“

Auf Seite 4 diskrete verpackt:



Anmer­kung:

Nachdem unsere Prognosen immer zutrafen, hier eine weitere Voraus­sage: Man wird am Impf­stoff ein paar unbe­deu­tenden Ände­rungen vornehmen um dann zu sagen, es handle sich beim dem Impf­stoff um etwas völlig anderes. Und wer’s nicht glauben kann, ist eben einmal mehr ein „Corona-Leugner“, ein „Covidot“ oder am besten gleich ein „Nazi“.