Von PETER HAISENKO | Die Auswir­kungen von Atom­bom­ben­ab­würfen werden zumeist falsch einge­schätzt. Hiro­shima und Naga­saki sind keinen atomaren Wüsten. Sie sind schnell wieder zu blühenden Städten geworden. Was werden aber die Auswir­kungen sein, wenn hunderte, gar tausende von Atom­bomben zum Einsatz kommen?

Atom­bomben werden etwa 300 Meter über dem Ziel gezündet. Auf diese Weise erhält die Explo­siv­kraft eine größere Reich­weite. Die Druck- und Hitze­welle kann ihre Wirkung über viele Kilo­meter entfalten. Erfolgte die Zündung am Boden, wäre sie schnell abge­schirmt von Bauwerken oder natür­li­chen Erhe­bungen. Der Wirk­ra­dius wäre stark einge­schränkt, aber im Zentrum wäre die atomare Verseu­chung um ein Viel­fa­ches größer. Bei einer Zündung in 300 Meter Höhe kommt aber kaum etwas am Boden an, von den gefähr­li­chen radio­ak­tiven Parti­keln. Warum ist das so?

Die Bilder von „Atom­pilzen“ zeigen es auf: Durch die enorme Hitze­ent­wick­lung entsteht ein sehr kleines, aber enorm kräf­tiges Tief­druck­ge­biet. Die dadurch zur Aufwärts­be­we­gung gezwun­gene Luft mit all den radio­ak­tiven Parti­keln steigt auf bis in Höhen von zehn bis sechzig Kilo­me­tern und saugt so alle Partikel vom Boden ab. Die sechzig Kilo­meter wurden beob­achtet bei der Zündung der sowje­ti­schen „Zar-Bombe“, der stärksten Wasser­stoff­bombe, die jemals gezündet worden ist. Die war so schreck­lich, dass Moskau entschieden hat, niemals wieder eine solche Bombe zu bauen. Der Pilot, der diese ulti­ma­tive Waffe abge­worfen und beob­achtet hatte, hat fortan sein Leben verän­dert und niemals wieder ein Bomben­flug­zeug geflogen.

Diese Bombe hätte ganz Paris inklu­sive aller Vororte mit einem Schlag dem Erdboden gleich gemacht. Die Druck­welle der Explo­sion hat den Erdball dreimal messbar umkreist. Inter­es­sant daran ist aber, dass selbst die Insel im Nord­meer, Nowaja Semlja, über der die Zündung im Jahr 1961 erfolgte, kaum von radio­ak­tivem Fallout betroffen war. Eben­falls bemer­kens­wert ist, dass die Spreng­kraft dieser Höllen­ma­schine absicht­lich auf etwa die Hälfte des Mögli­chen redu­ziert war. Mehr darüber finden Sie hier

Der Unter­schied zwischen Atom­bomben und Kernkraftwerken

Der Punkt ist also, dass beim Einsatz einer Atom­bombe die Zerstö­rungen unter­halb der Zündung, also am soge­nannten „ground zero“, kata­stro­phal sind, die radio­ak­tive Verseu­chung jedoch gering­fügig. Das eben, weil die radio­ak­tiven Partikel von dem von der Explo­sion erzeugten enormen Aufwind vom Boden abge­saugt und in die obere Atmo­sphäre trans­por­tiert werden. Dort werden sie von den Höhen­winden über die ganze Erde verblasen und kommen so weit verteilt überall nieder. Doch halt, über die ganze Erde? Eben nicht. Der Fallout bleibt beschränkt auf eine Halb­kugel. Was glauben Sie, warum sonst die USA und Frank­reich ihre ober­ir­di­schen Atom­tests im Südpa­zifik durch­ge­führt haben? Insge­samt gab es bis Ende der 1960er Jahre 688 ober­ir­di­sche Atom­bom­ben­zün­dungen, bis man sich einigte, diese nur noch unter­ir­disch durch­zu­führen. Es ging darum, bei diesen Tests keinen radio­ak­tiven Fallout mehr zu produzieren.

In diesem Sinn gehe ich kurz auf Tscher­nobyl ein, dessen Havarie angeb­lich Europa verseucht haben soll. Das ist blanker Unsinn. Bei diesem Unfall ist nur ein Bruch­teil dessen frei geworden, was jede ober­ir­di­sche Explo­sion in die Atmo­sphäre geschleu­dert hat. Der Punkt ist aber, dass vor Tscher­nobyl niemand auf die Idee gekommen ist, Pilze oder Wild­tiere auf radio­ak­tive Konta­mi­na­tion zu unter­su­chen. Diese Ergeb­nisse wurden dem Unfall in Tscher­nobyl zuge­ordnet und das ist falsch.

Nahezu alles, was an radio­ak­tiven Parti­keln den Boden verseucht hat, stammt von den ober­ir­di­schen Atom­bom­ben­tests. Das aber will man natür­lich nicht zugeben, denn dann müsste dafür auch die Verant­wor­tung über­nommen werden. Tscher­nobyl müsste neu bewertet werden und die Diskus­sionen über Kern­kraft müssten auch auf neuer Basis geführt werden. Aller­dings ist es bei einem GAU in einem Kern­kraft­werk anders, als bei der Explo­sion einer Bombe. Die radio­ak­tiven Partikel werden nicht in die obere Atmo­sphäre geschleu­dert, sie gehen Mangels der Absau­gung durch eine Explo­sion im direkten Umfeld des Unfalls nieder. Bei Tscher­nobyl im Umkreis von etwa dreißig Kilometern.

10.000 Atom­bomben werden einen nuklearen Winter auslösen

In den Arse­nalen der Atom­mächte befinden sich mehr als 10.000 Atom­spreng­köpfe. Alle diese sind im Fall eines atomaren Schlag­ab­tauschs zum Einsatz vorge­sehen. Wir wissen nun, wie die 688 ober­ir­di­schen Zündungen die Erde bereits verseucht haben. Etwa die Hälfte davon wurden auf der Südhalb­kugel gezündet. Das ist übri­gens die wahre Ursache für vermehrt aufge­tre­tene Haut­krebs­er­kran­kungen in Austra­lien, nicht das soge­nannte „Ozon­loch“. Was also das Thema Atom angeht, werden wir schamlos belogen, in Unwis­sen­heit gehalten.

Doch nun zum Thema, was geschähe, wenn es zu einem Atom­krieg käme. Alle Atom­waffen befinden sich auf der Nord­halb­kugel der Erde. Die vorge­se­henen Ziele eben­falls. Abge­sehen von den direkten Verwüs­tungen, würde sich der radio­ak­tive Nieder­schlag beinahe gleich­mäßig über die gesamte Nord­halb­kugel verteilen. Nun lernt aber jeder Meteo­ro­loge im ersten Semester, dass prak­tisch kein Austausch der Luft­massen zwischen der Nord- und Südhalb­kugel statt­findet. Am Äquator, in den Zonen der Passat­winde, sind die Luft­strö­mungen getrennt. Dort gibt es prak­tisch keine Nord- oder Südwinde. Sie verlaufen immer in Ost-West-Rich­tung. Daraus folgt, dass, selbst wenn alle 10.000 Atom­bomben zum Einsatz kämen, von dem tödli­chen Fallout auf der Südhalb­kugel nahezu nichts ankäme. Was wären also die Folgen eines Atomkriegs?

Wird Afrika Flücht­linge aus Europa will­kommen heißen?

Die Zivi­li­sa­tionen auf der Nord­halb­kugel würden aufhören zu exis­tieren. Es würde unend­liche Migra­tion geben, vom geprie­senen Werte­westen, dem aktu­ellen Ziel für Migranten aus Afrika, Rich­tung Südhalb­kugel, dem verblie­benen Rest an unver­seuchter Erde. Ob die dann dort genauso „liberal“, besser irrsinnig, mit den Zuwan­de­rern verfahren werden, wie unsere Gutmen­schen­re­gie­rungen, ist zu bezwei­feln. Es wird nämlich auch im Süden drama­ti­sche Einbrüche geben. Es werden nicht nur Dünge­mittel aus dem Norden fehlen, sondern auch alle Produkte und Ersatz­teile, die nicht nur die Land­wirt­schaft benö­tigt. Nein, es wird auch im Süden nicht genug übrig bleiben, um die eigene Bevöl­ke­rung vor dem Hungertod zu bewahren. Und wer Afrika kennt, weiß, dass da für Migranten aus dem Norden wenig Sympa­thie zu finden sein wird.

So komme ich zu dem Schluss, dass es im Fall eines Atom­kriegs zwar keine sofor­tigen, direkten Auswir­kungen auf die Südhalb­kugel geben wird, aber die Sekun­där­schäden werden auch das gesamte Leben dort zu einer Reor­ga­ni­sa­tion zwingen. Länder wie Malaysia, direkt am Äquator, die schon jetzt Chips für die Elek­tronik produ­zieren, werden eine völlig neue, domi­nante, Stel­lung einnehmen. Die Mehr­zahl der verblie­benen Menschen werden fortan Muslime sein. Wer also fahr­lässig vom Einsatz von Atom­waffen spricht, sollte darüber nach­denken, was die Folgen sein werden.

Die atomare Erst­schlag­dok­trin der USA

Vergessen wir nicht, es sind die USA, die als einzige schon Atom­bomben einge­setzt haben und die sich mit ihrer Mili­tär­dok­trin atomare Erst­schläge als legales Mittel erlauben. Und es sollte klar sein, dass Russ­land, Putin, immer unmiss­ver­ständ­lich gesagt hat, dass Atom­waffen nur als Reak­tion auf fremde Atom­an­griffe einge­setzt werden. Das ist glaub­haft, denn die Führung in Moskau will ihr Volk nicht vernichten. Leider ist es aber so, dass man befürchten muss, dass die USA in engli­scher Tradi­tion, wie vor dem Ersten Welt­krieg, ebenso denken: Wenn wir die Welt nicht beherr­schen können, unter­gehen, dann bitte alle anderen mit uns. Sie sollten dabei aber nicht vergessen, dass in Südame­rika schon jetzt niemand die Ameri­kaner mag. Und eigent­lich auf der gesamten Südhalb­kugel, außer Austra­lien und Neusee­land. Es wird also für Ameri­kaner und den Rest der Nord­halb­kugel kein Will­kommen auf der Südhalb­kugel geben…wenn es dann über­haupt noch die Möglich­keit gibt, irgend­wohin zu migrieren. Allein der Gedanke an einen Atom­krieg ist galop­pie­render Wahn­sinn, der nur von Hirn­am­pu­tierten auch nur ange­dacht werden kann.

Zum Autor: Peter Haisenko ist Schrift­steller, Inhaber des Ander­welt-Verlages und Heraus­geber von AnderweltOnline.com

