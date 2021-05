Polni­sche Medien berich­teten diese Woche, dass das Euro­pa­par­la­ment den EU-Gerichtshof gebeten habe, die Prüfung der Beru­fung Polens und Ungarns gegen den auf dem EU-Gipfel im Dezember beschlos­senen Rechts­staat­lich­keits­me­cha­nismus zu beschleu­nigen. Besagter Mecha­nismus soll die Auszah­lung von EU-Geldern aus dem Mehr­jah­res­budget 2021–2027 und dem EU-Konjunk­tur­pro­gramm der nächsten Genera­tion davon abhängig machen, dass die Euro­päi­sche Kommis­sion die Einhal­tung der „euro­päi­schen Werte“ und der „Rechts­staat­lich­keit“ durch die Mitglieds­länder bewerte. Der Euro­pa­ab­ge­ord­nete Patryk Jaki erklärte am Donnerstag, dass eine solche Anfrage vom Euro­päi­schen Parla­ment an den EuGH geschickt worden sei.

Ausdeh­nung des Konzepts der Rechts­staat­lich­keit auf gesell­schaft­liche Fragen – unge­achtet der Verträge

Bereits im März hatte das Euro­pa­par­la­ment eine Reso­lu­tion verab­schiedet, in der die Euro­päi­sche Kommis­sion aufge­for­dert wurde, diesen Kondi­tio­na­li­täts­me­cha­nismus umzu­setzen. Die Entschlie­ßung gab der Kommis­sion bis zum 1. Juni Zeit, andern­falls würde das Parla­ment die Kommis­sion vor den EUGH bringen.

Seit Anfang des Jahres hat das Euro­pa­par­la­ment jedoch mehrere Entschlie­ßungen verab­schiedet, die das Konzept der Rechts­staat­lich­keit und der euro­päi­schen Werte, die in Artikel 2 des Vertrags über die Euro­päi­sche Union erwähnt werden, auf das sich der vom Euro­päi­schen Rat im Dezember ange­nom­mene Mecha­nismus bezieht, nachdem Polen und Ungarn ihr Veto zurück­ge­zogen haben, erweitern.

So wurde die Euro­päi­sche Union von einer Mehr­heit der Abge­ord­neten in einer Reso­lu­tion, die insbe­son­dere Polen mehr­fach kriti­sierte, zur „Zone der Frei­heit für LGBTIQ-Menschen“ dekre­tiert. Außerdem hat das Euro­pa­par­la­ment seit dem Urteil des polni­schen Verfas­sungs­ge­richts vom letzten Oktober, das euge­ni­sche Abtrei­bungen verbietet, mehrere Diskus­sionen geführt und über mehrere Entschlie­ßungen und Entschlie­ßungs­ent­würfe abge­stimmt, in denen es behauptet, Abtrei­bung als Grund­recht und euro­päi­schen Wert anzuerkennen.

Während gesell­schaft­liche Fragen – wie u.a. die Abtrei­bungs­frage – nach den euro­päi­schen Verträgen in die ausschließ­liche Zustän­dig­keit der Mitglied­staaten fallen, ist heute klar, dass das Euro­pa­par­la­ment beab­sich­tigt, die Anwen­dung des „Rechts­staat­lich­keits­me­cha­nismus“ auf diese Fragen auszu­weiten, wie es in seiner Entschlie­ßung vom September 2020 zugunsten des Sank­ti­ons­ver­fah­rens gegen Polen nach Artikel 7 offen befür­wor­tete. Der Wunsch, den Geltungs­be­reich euro­päi­scher Sank­tionen auf gesell­schaft­liche Fragen auszu­dehnen, wurde auch von Mitglie­dern der derzei­tigen Euro­päi­schen Kommis­sion wieder­holt geäußert.

Der Akti­vismus des Euro­pa­par­la­ments und der Euro­päi­schen Kommis­sion seit Anfang des Jahres, aber auch die bishe­rige Erfah­rung eines EU-Gerichts­hofs, der stets bereit ist, die Kompe­tenzen der Union auszu­dehnen, ohne einen neuen Vertrag (der im Rahmen eines demo­kra­ti­schen Prozesses wahr­schein­lich abge­lehnt würde) abzu­schließen, lassen wenig Zweifel an der bevor­ste­henden Umset­zung und der sehr breiten Anwen­dung dieses Mecha­nismus zu ideo­lo­gi­schen Erpres­sungs­zwe­cken, den die polni­sche und unga­ri­sche Führung schließ­lich akzep­tiert hat, indem sie sich mit einer gemein­samen Erklä­rung der 27 begnügte, die sie beru­higen sollte.

Erklä­rung des Euro­päi­schen Rates vom Dezember ohne großen Wert

Es trifft zu, dass der Euro­päi­sche Rat in dieser Erklä­rung fest­stellte, dass die Verord­nung des Euro­pa­par­la­ments und des Rates über ein allge­meines System der Kondi­tio­na­lität zum Schutz des Unions­haus­halts „unter unein­ge­schränkter Achtung des Arti­kels 4 Absatz 2 EUV, insbe­son­dere der natio­nalen Iden­tität der Mitglied­staaten, die in deren grund­le­gender poli­ti­scher und verfas­sungs­recht­li­cher Struktur zum Ausdruck kommt, des Grund­satzes der Zurech­nung sowie der Grund­sätze der Objek­ti­vität, der Nicht­dis­kri­mi­nie­rung und der Gleich­be­hand­lung der Mitglied­staaten ange­wandt werden muss.“ Ferner versi­cherte er, dass „der Kausal­zu­sam­men­hang zwischen solchen Verstößen und den nega­tiven Folgen für die finan­zi­ellen Inter­essen der Union hinrei­chend direkt und ordnungs­gemäß nach­ge­wiesen werden muss“, und betonte, dass „es sich bei der Verord­nung nicht um weit verbrei­tete Versäum­nisse handelt“.

Das Problem ist aber, dass eine Erklä­rung des Euro­päi­schen Rates kein euro­päi­scher Rechts­text ist, eine Verord­nung des Euro­päi­schen Parla­ments und des Rates hingegen schon. Die Defi­ni­tion des Begriffs „Rechts­staat­lich­keit“ in dieser „Verord­nung des Euro­päi­schen Parla­ments und des Rates über ein allge­meines System der Kondi­tio­na­lität zum Schutz des Unions­haus­halts“ ist über­mäßig weit gefasst und offen für Inter­pre­ta­tionen. Die EU-Insti­tu­tionen werden vor solch weiten Ausle­gungen nicht zurück­schre­cken, wie die bereits gegen Polen und Ungarn einge­lei­teten Sank­ti­ons­ver­fahren nach Artikel 7 zeigen. Gemäß der vom Euro­päi­schen Rat im Dezember gebil­ligten Verord­nung wird der Kondi­tio­na­li­täts­me­cha­nismus alle Grund­sätze und Werte abde­cken, die in allge­meiner Form in Artikel 2 des Vertrags über die Euro­päi­sche Union aufge­führt sind, der wie folgt lautet

„Die Union gründet sich auf die Werte der Achtung der Menschen­würde, der Frei­heit, der Demo­kratie, der Gleich­heit, der Rechts­staat­lich­keit und der Wahrung der Menschen­rechte, einschließ­lich der Rechte von Personen, die Minder­heiten ange­hören. Diese Werte sind den Mitglied­staaten in einer Gesell­schaft gemeinsam, die sich durch Plura­lismus, Nicht­dis­kri­mi­nie­rung, Tole­ranz, Gerech­tig­keit, Soli­da­rität und Gleich­stel­lung von Frauen und Männern auszeichnet.“

Es wird Aufgabe der Kommis­sion sein, die Einhal­tung dieser allge­meinen Grund­sätze zu bewerten, u.a. im Lichte ihrer neuen „Stra­tegie für die Gleich­stel­lung von LGBTIQ in der EU“.

Natio­nale Justiz­wesen bald dem Kondi­tio­na­li­täts­me­cha­nismus ausgeliefert

Die neue Verord­nung, die einen Kondi­tio­na­li­täts­me­cha­nismus für die Auszah­lung von EU-Geldern einführt, besagt außerdem, dass:

„Rechts­staat­lich­keit erfor­dert, dass alle öffent­li­chen Behörden inner­halb der gesetz­lich fest­ge­legten Grenzen, im Einklang mit den Werten der Demo­kratie und der Achtung der Grund­rechte, wie sie in der Charta der Grund­rechte der Euro­päi­schen Union (im Folgenden ‚Charta’) und anderen einschlä­gigen Instru­menten veran­kert sind, und unter der Aufsicht unab­hän­giger und unpar­tei­ischer Gerichte handeln. Insbe­son­dere wird gefor­dert, dass die Prin­zi­pien der Lega­lität, die das Vorhan­den­sein eines trans­pa­renten, rechen­schafts­pflich­tigen, demo­kra­ti­schen und plura­lis­ti­schen Gesetz­ge­bungs­pro­zesses, Rechts­si­cher­heit, das Verbot will­kür­li­chen Handelns der Exeku­tive, ein wirk­samer gericht­li­cher Schutz, einschließ­lich des Zugangs zur Justiz, durch unab­hän­gige und unpar­tei­ische Gerichte und die Gewal­ten­tei­lung beinhalten, beachtet werden.“

Im Klar­text: Die Kommis­sion kann die Auszah­lung von Geldern an Polen aussetzen, wenn dieses sich weiterhin weigert, seine Justiz­re­formen rück­gängig zu machen, die nach Ansicht Brüs­sels gegen das Prinzip der unab­hän­gigen und unpar­tei­ischen Gerichts­bar­keit und der Gewal­ten­tei­lung verstoßen.

Wenn es eine Mehr­heit im EU-Rat gibt, die die Kommis­sion unter­stützt, kann also Polen die Milli­arden von der EU abschreiben, wenn es nicht allen Forde­rungen der Kommis­sion nach­gibt. Wäre die obige Passage nicht genug, wird in der Verord­nung weiter ausge­führt, dass „bei der Ausfüh­rung des Haus­halts­plans der Union durch die Mitglied­staaten“ (…) „die Achtung der Rechts­staat­lich­keit eine wesent­liche Voraus­set­zung für die Einhal­tung der Grund­sätze der wirt­schaft­li­chen Haus­halts­füh­rung ist“, und es wird weiter ausge­führt, dass die Über­wa­chung der Einhal­tung dieser Grund­sätze der wirt­schaft­li­chen Haus­halts­füh­rung ohne eine unab­hän­gige Justiz nicht gewähr­leistet werden kann. Die Verord­nung geht sogar noch weiter, indem sie die Bedin­gungen auflistet, unter denen man von der Unab­hän­gig­keit der Justiz spre­chen kann, obwohl die Orga­ni­sa­tion der natio­nalen Justiz­or­gane nicht zu den Zustän­dig­keiten gehört, die der EU durch die Verträge über­tragen wurden.

Wenn heute Polen und Ungarn beson­ders ins Visier genommen werden, weil sie von Konser­va­tiven regiert werden, die für ein Europa der Nationen sind und der Gender-Ideo­logie feind­lich gegen­über­stehen, wird natür­lich bald jedes EU-Land der Erpres­sung durch die Euro­päi­sche Kommis­sion ausge­setzt sein, auch wenn die Netto­emp­fänger des euro­päi­schen Haus­halts, also vor allem die ehema­ligen osteu­ro­päi­schen Länder, dem stärker ausge­setzt sein werden als die anderen.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei der VISEGRÁD POST, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.