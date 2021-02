Die Bürger Öster­reichs lassen sich nicht mehr aufhalten und so verhält es sich auch mit ihrem stetig anwach­senden Protest gegen die dikta­to­ri­schen Corona-Maßnahmen sowie die türkis-grüne Regie­rung im Allge­meinen (die im Übrigen dank Dauer­streit und Korrup­ti­ons­skan­dalen nur mehr wenige Wochen halten dürfte). Daher findet auch morgen, am 13.02, um 13 Uhr wieder eine Groß­de­mons­tra­tion in Wien statt, trotz erneut ausge­spro­chenen Verboten im Vorfeld durch Polizei und Innen­mi­nis­te­rium. Wie man mit diesen Verboten erfolg­reich umgeht, zeigte die Teil­nahme von über 10.000 Menschen an der Demons­tra­tion von vor zwei Wochen in Wien – trotz Repres­sa­lien und Einschüch­te­rungs­ver­su­chen seitens Politik, Medien und Polizei – wir berich­teten exklusiv.

Diesmal ist der Treff­punkt am Karlsplatz/Resselpark bei der noch geneh­migten „Demons­tra­tion für die Frei­heit unserer Kinder“ um 13 Uhr – geplant erneut ein impo­santer Marsch über den Ring. Wie immer, rufen wir alle Leser zur Teil­nahme auf. UNSER MITTELEUROPA berichtet wieder vor Ort!