Auf Ungarn und Polen kommen harte Zeiten zu

Von Álvaro Peñas *

Es ist keine Über­ra­schung, dass Joe Bidens Antritt der US-Präsi­dent­schaft eine schlechte Nach­richt für Patrioten in der ganzen Welt und insbe­son­dere in Europa ist. Aber der Sieg der Demo­kraten ist noch schlimmer für Länder wie Ungarn und Polen, deren Regie­rungen ihre natio­nale Souve­rä­nität bis zum Äußersten gegen das föde­ra­lis­ti­sche und globa­lis­ti­sche Projekt der Euro­päi­schen Union vertei­digt und Trump als Refe­renz betrachtet haben. Die Bezie­hungen beider Länder zu den USA waren während der Trump-Admi­nis­tra­tion noch nie so gut wie heute. Der unga­ri­sche Außen­mi­nister Petér Szijártó stellte im Oktober fest, dass „der Präsi­dent der USA und der unga­ri­sche Premier­mi­nister ähnliche Ansichten über ille­gale Einwan­de­rung, Grenz­schutz, Sicher­heit, Unter­stüt­zung für Fami­lien und den Schutz christ­li­cher Gemeinden haben. Im Januar 2020 unter­zeich­neten Polen und die USA eine gemein­same Erklä­rung, um die mili­tä­ri­sche Zusam­men­ar­beit der beiden Länder voran­zu­treiben. Der polni­sche Premier­mi­nister Mateusz Mora­wi­ecki sagte damals: „Donald Trump nimmt die natio­nalen Sicher­heits­in­ter­essen Polens sehr ernst, und damit sind wir in Warschau sehr zufrieden.

All diese gegen­sei­tige Sympa­thie hat ein Ende und die Aussagen der Demo­kraten weisen eindeutig in diese Rich­tung. Bei einer Veran­stal­tung, die im Oktober auf ABC ausge­strahlt wurde, äußerte sich Biden sehr kritisch über Trumps inter­na­tio­nale Politik. Obwohl Trump keinen Krieg erklärt und wich­tige Frie­dens­ab­kommen erreicht hatte, hielt Biden seine Außen­po­litik für geschei­tert und sinnlos. In Bezug auf Osteu­ropa machte der dama­lige demo­kra­ti­sche Kandidat seine Posi­tion deut­lich: „Sie sehen, was von Weiß­russ­land bis Polen und Ungarn passiert, es ist Aufstieg tota­li­tärer Regime. Dieser Präsi­dent umarmt alle Tyrannen auf dieser Welt.“ Mit anderen Worten: Für Biden sind Polen und Ungarn tota­li­täre Regime, vergleichbar mit Belarus.

Im November wies der ehema­lige Außen­mi­nister von Barack Obama und künf­tige Sonder­be­auf­tragte für die Bekämp­fung des Klima­wan­dels, John Kerry, während einer Podi­ums­dis­kus­sion auf dem Welt­wirt­schafts­forum darauf hin, dass ein „Great Reset“ („große Neuord­nung“) erfor­der­lich sei und dass die Coro­na­virus-Krise dazu dienen könne, das zu stoppen, was er als „natio­nalen Popu­lismus“ in der Welt bezeich­nete. Auf dem Forum, an dem auch die Präsi­dentin der Euro­päi­schen Kommis­sion, Ursula von der Leyen, teil­nahm, sagte Kerry: „Und ja, der Great Reset wird statt­finden. Und ich denke, er wird mit einer größeren Geschwin­dig­keit und Inten­sität geschehen, als sich die meisten Menschen jemals vorstellen können. In der Tat haben die Bürger der Verei­nigten Staaten gerade einen Great Reset erlebt. Es gab eine Rekord­be­tei­li­gung an den Wahlen. Die Verei­nigten Staaten kehren auf den globa­lis­ti­schen Weg zurück, und zwar indem sie Gas geben. Mit den Worten von Biden: „Amerika ist zurück und bereit, die Welt zu führen.

Schließ­lich dürfen wir die große progres­sive Ikone Barack Obama nicht vergessen, der eben­falls auf den „anti­de­mo­kra­ti­schen“ Charakter Ungarns hinge­wiesen hat. In einer am vergan­genen Sonntag ausge­strahlten Sendung, „Acht Fragen an Präsi­dent Obama“, erklärte der ehema­lige Präsi­dent, dass „dieser Konflikt, dieser Kampf zwischen einer umfas­sen­deren demo­kra­ti­schen Vision und einer anderen, die von oben nach unten ausge­richtet ist, vom Herr­scher zum Unter­ge­benen, ein Wett­be­werb ist, der in den Verei­nigten Staaten und auf der ganzen Welt statt­findet. Er wird nicht enden, nur weil die Wahlen vorbei sind und Donald Trump besiegt wurde, denn Sie sehen Beispiele dafür auf den Phil­ip­pinen und in Ungarn, in verschie­denen Ländern in Afrika und Asien, und so wird dieses Rennen weiter­gehen. Petér Szijártó antwor­tete Obama im Fern­seh­sender RTL Klub: „Man sollte nicht vergessen, dass man in Ungarn den Posten des Minis­ter­prä­si­denten nicht im Lotto gewinnt, sondern nach einer gewon­nenen Wahl, was bedeutet, dass die Menschen für ihn gestimmt haben. Aber für den Frie­dens­no­bel­preis­träger, der die Verei­nigten Staaten während seiner acht­jäh­rigen Amts­zeit im Krieg hielt, ist es egal, wie die Leute wählen, wichtig ist, dass sie „richtig“ wählen.

Weder Ungarn noch Polen können vom neuen Bewohner des Weißen Hauses oder seiner mehr als mögli­chen Nach­fol­gerin, Kamala Harris, etwas Gutes erwarten. Von Buda­pest aus merkte Orbán an, er erwarte, dass Bidens Außen­po­litik besser sein werde als die letzte, in Anspie­lung auf Obama. In den Worten des Euro­pa­ab­ge­ord­neten der polni­schen Partei für Recht und Gerech­tig­keit (PiS) Ryszard Legutko „ist das Ergebnis der ameri­ka­ni­schen Wahlen eine schlechte Nach­richt für die west­liche Welt“, weil die Verei­nigten Staaten „dem Europa der Linken und Libe­ralen ähneln werden“. Im September machte die US-Botschaf­terin in Polen einige unglück­liche Aussagen gegen die polni­sche Regie­rung zur Unter­stüt­zung der LGBT-„Rechte“; ihre Drohungen könnten ein Beispiel dafür sein, was noch kommen wird.

Jeden­falls kommen harte Zeiten auf Ungarn und Polen zu und man kann nur hoffen, dass je größer der Druck, desto größer der Wider­stand der bisher unnach­gie­bigen Ungarn und Polen sein wird.

Quelle: El Correo de España

*) Über den Autor:

Álvaro Peñas ist leiden­schaft­li­cher Geschichts­for­scher und einge­fleischter Reisender. Er kennt die Länder Osteu­ropas, in die er häufig reist, und ihre poli­ti­sche Situa­tion gut, dank seiner Freund­schaft mit Jour­na­listen und Poli­ti­kern der patrio­ti­schen Parteien in vielen dieser Länder.