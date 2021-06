Stefan Magnet, einer der erfolg­reichsten alter­na­tiven Medi­en­ma­cher im deutschs­spra­chigen Raum, ist in Öster­reich mit einem neuen und viel­ver­spre­chenden Projekt an den Start gegangen: den ersten alter­na­tiven und vor allem unab­hän­gigen Fern­seh­sender für deutsch­spra­chige Gebiete, gennant AUF1 (Alter­na­tives Unab­hän­giges Fern­sehen, Kanal 1). Nachdem mit alter­na­tiven Online­por­talen wie Wochen­blick, Info-Direkt und Unzen­su­riert bereits erfolg­reich die staat­liche subven­tio­nierte Main­stream-Medi­en­land­schaft in Öster­reich aufge­wir­belt wurde, nimmt man damit nun das Fern­sehen – als größten Medi­en­markt – in Angriff.

Nach­richten, Analysen und Hintergründe

AUF1 wartet dabei gleich von Beginn an mit einem breiten Medi­en­an­gebot auf: Sendungen berichten über aktu­elle Nach­richten, bieten poli­ti­sche Analysen, Hinter­grund­be­richte und Inter­views sowie Fakten­checks und Meinungen. Und auch Satire und Spaß kommt nicht zu kurz:

„Alter­na­tives Unab­hän­giges Fern­sehen, Kanal 1. Mit AUF1 startet der erste wirk­lich zu 100% unab­hän­gige und alter­na­tive TV-Sender im deutsch­spra­chigen Raum mit 7‑Tages-Programm und tägli­chem Nach­rich­ten­format. Neuartig sind nicht nur die Inhalte, sondern auch die Grund­prin­zi­pien des Senders.“

In der linken Fernseh-Medi­en­land­schaft Öster­reichs, ange­führt von einem mit Millionen Euro subven­tio­nierten und der Politik gelenkten Staats­funk ORF, dürfte AUF1 einen Nerv treffen und den Bedarf an „alter­na­tivem Fern­sehen“ abde­cken, wie auch die ersten Zugriffs­zahlen zeigen. Wir wünschen dem Projekt jeden­falls viel Erfolg und werden es gerne unterstützen.

Der Online-TV-Sender AUF1 ist ausschließ­lich durch seine Zuseher finan­ziert und will von keinen Inves­toren oder großen Werbe­trä­gern abhängig sein. Wer das Projekt unter­stützen möchte, kann dies hier tun.