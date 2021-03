Viele kriti­sche Beob­achter der poli­ti­schen Corona-Maßnahmen welt­weit fragen sich zu Recht, warum seit Monaten auf die Bevöl­ke­rungen ein derar­tiger Druck und Zwang ausgeübt wird, sich stetig auf das Coro­na­virus testen zu lassen. Nicht nur besteht durch die stetigen Tests ernst­hafte Gefahr, Verlet­zungen im Hirn­be­reich zu verur­sa­chen, auch was auf den Test­stäb­chen selbst ist und was mit der unwei­ger­lich gesam­melten DNA geschieht, ist umstritten. Nun dürfte klar sein, dass durch die massen­haften Testungen auch massen­haft DNA von Menschen gesam­melt und kate­go­ri­siert wird – ohne deren Wissen oder gar Einwilligung.

Bill-Gates-nahe Firma sammelt biome­tri­sche Daten aus Corona-Tests

In den USA wurde aufge­deckt, dass eine aus China stam­mende Firma, die von der „Bill & Melinda Gates Foun­da­tion“ finan­ziert wird, biome­tri­sche Daten US-ameri­ka­ni­scher Staats­bürger sammelt, aufbe­wahrt und weiter­ver­ar­beitet. An die Daten gelangt man mittels den massen­haft einge­setzten Corona-Tests. In Washington wollte die Firma beispiels­weise Corona-Test­sta­tionen mit eigenen Test­kits eröffnen, was im letzten Moment aufgrund ihrer Nähe zum kommu­nis­ti­schen Regime in Peking von den Behörden unter­sagt wurde.

Bei der Firma handet es sich um BGI Geno­mics – einem mit der Kommu­nis­ti­schen Partei Chinas verbun­denen Geno­mik­un­ter­nehmen, das intensiv mit der Bill & Melinda Gates Foun­da­tion zusam­men­ar­beitet. Denn Bill Gates war es, der nach Besu­chen im Jahr 2010 in China dem Unter­nehmen den Weg in die USA ebnete. Seine Stif­tung finan­zierte den Aufbau, siedelte die Firma im glei­chen Bundes­staat wie die Gates Foun­da­tion an (Washington) und entsandte den Präsi­dent des globalen „Gesund­heits­pro­gramms“ der Stif­tung in den Vorstand der Firma.

Das Human Genome Project

In seinem undurch­sich­tigen und dubiosen Plan, die Welt­ge­sund­heit zu revo­lu­tio­nieren und die gesamte Mensch­heit laufend gegen alles mögliche zu impfen, passt auch die Stra­tegie von Bill Gates die er mit BGI Geno­mics verfolgt. Es sollen sämt­liche biome­tri­sche Daten der Menschen zu nicht näher bekannten Zwecken gesam­melt und an diesen dann geforscht werden. Vorder­gründig um künf­tige Krank­heiten und Pande­mien besiegen zu können, hinter­gründig dürfte aber genau das Gegen­teil passieren, nämlich die Forschung an resi­tenten biolo­gi­schen Kampf­stoffen, wie Kritiker vermuten.

Überbau des Ganzen ist das soge­nannte „Human­ge­nom­pro­jekt“, welches unter Gates Ägide die Genome vieler vom Aussterben bedrohter Pflanzen- und Tier­arten sowie mensch­li­cher Krank­heiten sequen­ziert, einschließ­lich der anfäng­li­chen Sequen­zie­rung des Reisgenoms