Wir haben Jour­na­listen auslän­di­scher Medien gefragt, warum die euro­päi­schen Main­stream-Medien Polen, Ungarn und Slowe­nien mit Galle atta­ckieren und wer ihrer Meinung nach wirk­lich hinter diesen Angriffen steckt. So etwa wird Slowe­niens Premier­mi­nister Janez Janša allein für die Vertei­di­gung konser­va­tiver Werte ange­griffen, und seine Politik wird als extrem abgestempelt…

Alvaro Peñas, El Correo de España (Spanien):

„Wie Viktor Orbán sagt, hat die euro­päi­sche Politik die Mitte nach links verschoben, so dass eine Regie­rung, die eine rechte oder konser­va­tive Politik formu­liert, sofort als extrem abge­stem­pelt wird. Aufgrund der Politik der Visegrad-Gruppe in Bezug auf die ille­gale Einwan­de­rung, die auch Slowe­nien unter­stützt, hat die Linke all diese Länder nach Belieben verein­nahmt und ihre gesamte Politik wird in Frage gestellt. Die Medien haben Polen als ein ultra­ka­tho­li­sches Regime darge­stellt, das Homo­se­xu­elle verfolgt, und Ungarn als Diktatur. Der slowe­ni­sche Premier­mi­nister Janez Janša wird wegen der Vertei­di­gung konser­va­tiver Werte und seiner Freund­schaft mit Orban ange­griffen, was die Medien als Beweis für Radi­ka­lität sehen. Die Wahr­heit ist, dass diese Fake-News-Geschichten darauf abzielen, die Glaub­wür­dig­keit dieser Regie­rungen zu unter­graben und die Wähler in ihren Ländern negativ zu beeinflussen.“

„Wenn man sich die verschie­denen Kampa­gnen anschaut, die gegen diese Länder durch­ge­führt wurden, findet man immer das gleiche Muster. Beschwerden von linken NGOs, Unter­stüt­zung dieser Beschwerden durch die Medien und eine Reso­lu­tion, die den Bruch der Rechts­staat­lich­keit in der EU verur­teilt. Die Frage ist also, wer diese NGOs, diese „zivil­ge­sell­schaft­li­chen“ Gruppen anführt, die dann die Medien beein­flussen und letzt­lich eine poli­ti­sche Reak­tion in den Brüs­seler Büros provo­zieren. Das ist es, was George Soros tut. Sein Geld finan­ziert Hunderte von NGOs, kauft die Medien, stellt Kandi­daten für den Euro­päi­schen Gerichtshof für Menschen­rechte auf und fördert Poli­tiker in der Euro­päi­schen Kommis­sion. Seine Konfron­ta­tion mit Viktor Orban, der die Offene Gesell­schaft aus Ungarn vertrieben hat, und seine tota­li­täre globa­lis­ti­sche Agenda sind die trei­bende Kraft hinter allen Initia­tiven gegen Länder, die nicht bereit sind, ihre Werte und natio­nale Souve­rä­nität zu verkaufen.“

Mariann Őry, Senior Editor und Redak­teurin für Außen­po­litik bei Magyar Hírlap (Ungarn):

„Es ist klar, dass Länder mit konser­va­tiven Regie­rungen, die eine souve­räne Politik verfolgen und sich um ihre natio­nalen Inter­essen kümmern, oft von den libe­ralen Eliten der EU und ihren Medien ins Visier genommen werden. Ihre wahren Motive verbergen sich oft hinter juris­ti­schen Erklä­rungen, aber sie haben eindeutig poli­ti­sche, ideo­lo­gi­sche Gründe oder verschie­dene wirt­schaft­liche Inter­essen. Wenn es um Rechts­staat­lich­keit geht, messen sie mit zwei­erlei Maß, und aufgrund des poli­ti­schen Drucks auf einige Länder werden ihnen genau die glei­chen Bedenken vorge­worfen, die bei den „alten“ Mitglied­staaten völlig igno­riert werden.“

„Es gibt ein Netz­werk von NGOs, Think Tanks und anderen Lobby­gruppen, die ideo­lo­gi­sche Ziele verfolgen. In vielen Fällen setzen sie sich für die Inter­essen des Groß­ka­pi­tals ein.“

Peter Tase, frei­be­ruf­li­cher Jour­na­list und Spezia­list für inter­na­tio­nale Bezie­hungen (USA):

„Der Einfluss der russi­schen Spio­na­ge­ab­wehr und der wach­sende Natio­na­lismus der EU führen zu einer Verschie­bung, die drei mittel­eu­ro­päi­sche Länder (Slowe­nien, Ungarn und Polen) künst­lich vom Rest Europas trennt. Die EU hat die Dinge weiter verkom­pli­ziert, weil sie weiß, dass die Regeln des Binnen­marktes nicht durch­ge­setzt werden, und die Eindäm­mung der chine­si­schen Viruspan­demie war ein konti­n­ent­weites Fiasko. Auf der anderen Seite haben Polen, Ungarn und Slowe­nien wunder­bare Arbeit geleistet, indem sie ihre Bevöl­ke­rung geimpft haben und ihre Politik zur Förde­rung des Wirt­schafts­wachs­tums fort­ge­setzt haben.“

„Schäd­liche Strö­mungen wie die Bilder­berg-Treffen und der ameri­ka­ni­sche Milli­ardär George Soros sind nega­tive Einfluss­quellen in den euro­päi­schen Medien und üben großen Druck aus, um ein nega­tives Bild von Slowe­nien, Polen und Ungarn in den inter­na­tio­nalen Medien und euro­päi­schen Zeitungen zu fördern.“

Cvetin Chili­manov, maze­do­ni­scher Journalist:

„Ungarn, Polen, Slowe­nien und andere osteu­ro­päi­sche Länder sind Beispiele für andere euro­päi­sche Länder, dass es einen anderen Weg gibt. Dass ein Land indus­tri­elle Regionen nicht dem Verfall und der Arbeits­lo­sig­keit über­lassen muss. Dass Stadt­zen­tren keine poli­zei­li­chen No-Go-Areas sein sollten, in denen man sich nachts oder für den größten Teil des Tages nicht sicher bewegen kann. Dass es möglich ist, Grenzen durch­zu­setzen (Ungarn, Slowe­nien) oder ein starkes Einwan­de­rungs­pro­gramm aufzu­stellen (für Ukrainer in Polen und bis zu einem gewissen Grad für Einwan­derer aus dem Balkan in Slowe­nien), von dem das Ziel­land trotzdem profi­tiert, weil die Einwan­derer gut inte­griert sind und sich selbst Arbeit suchen und ihren Lebens­un­ter­halt bestreiten müssen – und nicht von Sozi­al­pro­grammen leben. Einfach gesagt: Buda­pest, Ljub­l­jana und Warschau haben Brüssel, Washington, London und Berlin beschämt, weil sie sicher sind, weil ihre Wirt­schaft dyna­misch ist und weil die Öffent­lich­keit patrio­tisch bleibt.

Aufgrund ihrer tragi­schen Erfah­rung mit dem Kommu­nismus sind diese Länder von einer starken Skepsis gegen­über Ideo­lo­gien geprägt, die ihnen von einem weit entfernten radi­kalen Zentrum aufge­zwungen werden. Deshalb wider­setzen sie sich der Einfüh­rung grüner Poli­tiken oder Expe­ri­menten im Bildungs­system, die von Büro­kraten ins Leben gerufen wurden, die die Kinder­er­zie­hung verstaat­li­chen oder ganze Kulturen umde­fi­nieren wollen, die Fami­li­en­werte und die Kirche unter­graben und Bauern, Arbeiter und Geschäfts­leute in Kabi­nen­be­wohner oder Couch-Surfer verwan­deln. Obwohl der Westen immer noch reicher ist als der Osten, ist es klar, dass die Länder des Westens viel von ihrem Stolz und ihrem Zuge­hö­rig­keits­ge­fühl verloren haben. Poli­tiker in west­li­chen Ländern kommen gele­gent­lich heraus und wollen den Nieder­gang abtun und verweisen stolz auf die Beispiele östli­cher Länder, um zu zeigen, dass sich die Dinge ändern können und der Nieder­gang umkehrbar ist. Das führt dazu, dass sich die linken poli­ti­schen Kräfte bedroht fühlen und gegen jedes Land reagieren, das zeigt, dass ein anderer Weg möglich ist.“

„Es ist eine selt­same Wendung in der Geschichte, dass eine radi­kale, schäd­liche Politik, die einst von Moskau ausging, nun von Brüssel und, in der Zeit demo­kra­ti­scher Präsi­denten, von Washington offen­ge­legt wird. Genau diese Macht­zen­tren liegen offenbar in den Händen nicht gewählter Büro­kraten – auch wenn der nomi­nell Verant­wort­liche aus einer rechten Partei kommt -, die Medi­en­kam­pa­gnen gegen rechts­ge­rich­tete Länder wie Ungarn, Polen und Slowe­nien organisieren.

Der Plan für diese Kritik ist oft derselbe – die Führer dieser Länder werden nach demselben Muster ange­griffen, die Nach­richten sind so iden­tisch, dass man, wenn man die Namen des „auto­kra­ti­schen rechten Führers“ und des „charis­ma­ti­schen und modernen Oppo­si­tio­nellen“ weglässt, das Gefühl hat, immer wieder denselben Artikel zu lesen.

Die Geschichte hat die kleinen Länder Osteu­ropas die Gefahren auslän­di­scher Zentren gelehrt, insbe­son­dere Zentren mit anti­hu­ma­nis­ti­schen Agenden und Entwürfen, und hat sie gelehrt, ihre Souve­rä­nität und ihre Fähig­keit, sich selbst zu schützen, zu schätzen. Es ist offen­sicht­lich, dass die Linke (oder ihre aktu­elle Inkar­na­tion in der rot-grün-grünen Regen­bo­gen­farbe, die sie Libe­ra­lismus genannt haben) es ernst meint mit dem Ergreifen, Ergreifen und Fest­halten an der Macht. Und sie glauben, dass jedes Land, das ihnen nicht blind­lings folgt, ein recht­mä­ßiges Ziel für einen Regime­wechsel und eine Farb­re­vo­lu­tion ist, die durch vorein­ge­nom­mene Nach­richten eines kleinen Kreises von akti­vis­ti­schen „Jour­na­listen“ aus einer kleinen Gruppe von Nach­rich­ten­me­dien ange­heizt wird. Nach dem ideo­lo­gisch moti­vierten diplo­ma­ti­schen Druck kommen Geschäfts­leute, die, obwohl ideo­lo­gisch moti­viert, auch einfache zukünf­tige Gewinne in den Ländern sehen, in denen sie die Regie­rung kontrol­lieren und einen Teil der Finan­zie­rung für Proteste, partei­ische Artikel und allge­meine Regime­wech­se­l­ope­ra­tionen bereit­stellen. Auf Kosten ihres beträcht­li­chen Reich­tums müssen einige akti­vis­ti­sche Milli­ar­däre einen Gott-Komplex entwi­ckelt haben, nachdem sie Jahr­zehnte damit verbracht haben, sich mit nichts als Kumpanen und Diplo­maten zu umgeben, die bereit sind, ganze Länder zu ihrem eigenen Profit und Vergnügen zu zerschlagen. Aber wie jeder ähnliche große Plan, diesen Teil Europas in der Vergan­gen­heit zu verän­dern, wird auch dieser mit Sicher­heit schei­tern, und es bleibt die Frage, wie viel Schaden die Ziel­länder in der Zwischen­zeit erleiden werden, während sie versu­chen, ihre Unab­hän­gig­keit zu bewahren und poli­ti­sche Unruhen, wirt­schaft­liche und poli­ti­sche Krisen und die Verbrei­tung schäd­li­cher, radi­kaler Ideo­lo­gien zu vermeiden.“

Dieser Beitrag erschien zuerst bei DEMOKRACIJA, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.