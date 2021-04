Von Bogdan Sajovic

Wir spra­chen mit dem unga­ri­schen Außen­mi­nister Péter Szij­jártó u.a. über die Central-5-Initia­tive, die Visegrád-Gruppe, die Zusam­men­ar­beit zwischen Ungarn und Slowe­nien und Ungarns Streit mit der Brüs­seler Bürokratie.

Können Sie uns sagen, welche Themen Sie bei dem heutigen Treffen in Brdo bespre­chen werden?

Das Thema des heutigen Tref­fens in Brdo (dt. Egg bei Krain­burg) wird der Kampf gegen die Covid-Virus-Pandemie sein. Die Central-5-Initia­tive, bestehend aus Slowe­nien, der Slowakei, Öster­reich, der Tsche­chi­schen Repu­blik und Ungarn, wurde letztes Jahr genau wegen der Pandemie ins Leben gerufen. Heute werden sich die Außen­mi­nister dieser fünf Länder über Maßnahmen zur Bekämp­fung der Pandemie austau­schen. Wir brau­chen kluge Maßnahmen, um einer­seits die Pandemie zu unter­drü­cken und ande­rer­seits so schnell wie möglich zum normalen Leben zurück­zu­kehren. Wir sind Nach­barn und daher stark vonein­ander abhängig, daher brau­chen wir eine Koor­di­na­tion, um so schnell wie möglich die Wirt­schaft, den Trans­port, den Personen- und Waren­ver­kehr über die Grenzen hinweg wieder anzu­kur­beln. Neben der Koor­di­nie­rung der Maßnahmen zwischen den fünf Mitglie­dern müssen wir auch Deutsch­land berück­sich­tigen, das der größte Wirt­schafts­partner aller fünf Länder ist.

Also funk­tio­niert das Central-5-Projekt gut?

Das Central-5-Projekt funk­tio­niert gut und zwar vor allem deshalb, weil es keine Insti­tu­tion, keinen büro­kra­ti­schen Apparat gibt. Es geht um die Zusam­men­ar­beit auf der Ebene der Außen­mi­nister, um die Zusam­men­ar­beit bei der Bekämp­fung der Covid-Pandemie und um die Wieder­be­le­bung der Wirt­schaft und des Lebens im Allge­meinen. Die bishe­rige Zusam­men­ar­beit im Rahmen von Central 5 hat sich als so erfolg­reich erwiesen, dass wir beab­sich­tigen, sie auch nach dem Abklingen der Pandemie fortzusetzen.

In welchen Berei­chen, sowohl bila­teral als auch inter­na­tional, arbeiten Slowe­nien und Ungarn noch zusammen?

Die Zusam­men­ar­beit zwischen Slowe­nien und Ungarn ist derzeit sehr gut, auch mit der aktu­ellen slowe­ni­schen Regie­rung. Unseren Minis­ter­prä­si­denten Viktor Orbán und Ihren Minis­ter­prä­si­denten Janez Janša verbindet eine persön­liche Freund­schaft und gegen­sei­tiger Respekt. In solchen Fällen, wenn es um gute persön­liche Bezie­hungen zwischen Minis­ter­prä­si­denten geht, ist die Zusam­men­ar­beit zwischen den Ländern meist sehr erfolg­reich und viel einfacher.

Wir arbeiten gut mit Slowe­nien zusammen, wenn es darum geht, die ille­gale Migra­tion nach Europa zu stoppen. Das Problem der Migra­tion ist entschei­dend für die Zukunft der Euro­päi­schen Union und Europas im Allge­meinen. Wir teilen die Meinung mit Slowe­nien, dass die Massen­mi­gra­tion nach Europa gestoppt werden muss. Ansonsten stehen wir vor einem großen Problem und schwer­wie­genden Folgen. Leider teilen viele Länder in West­eu­ropa diese Sicht­weise der Migra­tion nicht, ebenso wenig wie der büro­kra­ti­sche Apparat in Brüssel.

Sowohl Slowe­nien als auch Ungarn sind für die Erwei­te­rung der Euro­päi­schen Union, deshalb arbeiten wir bei der Annä­he­rung von Serbien und Monte­negro an die Euro­päi­sche Union mit und hoffen, dass sie bald der Union beitreten werden. Wir betei­ligen uns auch an dem Prozess der Beschleu­ni­gung der Beitritts­ver­hand­lungen mit Alba­nien und Nord­ma­ze­do­nien für die Mitglied­schaft in der Euro­päi­schen Union.

Slowe­nien und Ungarn teilen auch die Vision von einem starken Europa der starken Nationen. Eine Union starker, souve­räner Natio­nal­staaten, die für das Gemein­wohl zusam­men­ar­beiten, im Gegen­satz zu den Visionen derer, die ein zentra­li­siertes Europa wollen, das von einem starken büro­kra­ti­schen Apparat aus Brüssel geführt wird.

Gibt es eine wich­tige Frage, die Ungarn während der slowe­ni­schen Präsi­dent­schaft in Europa in der zweiten Hälfte dieses Jahres verwirk­li­chen möchte?

Für uns ist der wich­tigste Bereich die EU-Erwei­te­rung. Diese ist in den letzten Jahren fast völlig zum Still­stand gekommen und Europa stagniert dadurch. Der Grund für diesen Erwei­te­rungs­stopp ist der Wider­stand einiger Länder in West­eu­ropa, die viel­leicht auch zu weit von der Erwei­te­rungs­re­gion entfernt sind und deshalb keinen Grund für eine Erwei­te­rung sehen. Wir sehen das anders und wollen, dass sich die Union auch auf diese Region erwei­tert. Deshalb hoffen wir, dass während der slowe­ni­schen Rats­prä­si­dent­schaft Fort­schritte im Bereich der Erwei­te­rung erzielt werden können.

Ungarn wurde in den letzten Jahren häufig von einem büro­kra­ti­schen Mastodon in Brüssel ange­griffen. Hilft Slowe­nien Ungarn, sich gegen diese Angriffe zu wehren?

Der Hinter­grund all dieser Angriffe auf Ungarn ist unser Wider­stand gegen die Massen­mi­gra­tion nach Europa, die von der Brüs­seler Büro­kratie geför­dert wird. Brüssel ist mit dieser Unter­stüt­zung der Massen­mi­gra­tion nicht allein, es gibt auch einige Länder im west­li­chen Teil Europas, die großen Medien und NGOs. Da ihnen Ungarn mit seinem Wider­stand gegen die Migra­tion ein Dorn im Auge ist, greifen sie uns syste­ma­tisch an. Dabei erfinden sie Anschul­di­gungen, die völlig haltlos sind und nichts mit der Realität zu tun haben. Sie werfen uns zum Beispiel vor, dass in unserem Land eine Diktatur herr­sche, was natür­lich nicht stimmt. In unserem Land herrscht die Demo­kratie und alle demo­kra­ti­schen Insti­tu­tionen funk­tio­nieren wie in anderen Ländern auch. Wir weisen solche belei­di­genden und unwahren Anschul­di­gungen zurück, und die slowe­ni­sche Regie­rung unter­stützt uns dabei. Auch Ihre Regie­rung ist Opfer ähnli­cher halt­loser Angriffe, und das nur, weil sie sich eben­falls gegen links­li­be­rale Agenden stellt.

Einige Regie­rungen und Poli­tiker in anderen euro­päi­schen Ländern schließen sich diesen Angriffen auf Ungarn an, in der Hoff­nung, einige Bonus­punkte bei Brüs­seler Büro­kraten oder den großen Medien zu sammeln. Die slowe­ni­sche Regie­rung gehört nicht dazu.

Was unsere Regie­rung betrifft, so sind wir nicht der Brüs­seler Büro­kratie verpflichtet, sondern den unga­ri­schen Wählern. Wir tun das, was wir für das Beste für Ungarn halten, und das werden wir auch weiterhin tun, solange wir die Unter­stüt­zung der Wähler­schaft haben.

Glauben Sie, dass die Menschen in dieser Region, die histo­risch gesehen jahr­hun­der­te­lang unter türki­schen Inva­sionen gelitten hat, sich ein wenig mehr für die Vertei­di­gung unserer Tradi­tionen und Kultur einsetzen?

Wahr­schein­lich, die unga­ri­sche Regie­rung ist defi­nitiv verpflichtet, unser christ­li­ches Erbe, unsere Tradi­tionen und Kultur zu vertei­digen. Wir sind uns bewusst, dass Massen­mi­gra­tionen diese Tradi­tionen und Kultur, unser christ­li­ches Erbe, auf dem Europa gegründet ist, bedrohen. Je mehr sie bedroht sind, desto schwä­cher ist Europa. Wir werden unser christ­li­ches Erbe entschlossen schützen und werden nicht zulassen, dass es verschwindet.

Ungarn ist Mitglied der Visegrád-Gruppe; gibt es poli­ti­sche Akti­vi­täten, um sie zu erweitern?

Ich denke, die Visegrád-Gruppe ist die am besten funk­tio­nie­rende euro­päi­sche Regio­nal­or­ga­ni­sa­tion. Natür­lich sind wir sehr an einer brei­teren Inte­gra­tion inter­es­siert. Um es klar zu sagen: Die Visegrád-Vier werden immer die Visegrád-Vier bleiben. Aber wir wollen eine stär­kere Inte­gra­tion in der Region. Deshalb haben wir das Modell V4 + vorbereitet.

Slowe­nien ist sicher­lich eines der Länder, die zu diesem Modell der Inte­gra­tion gehören. Im Sommer wird es ein Treffen zwischen den Außen­mi­nis­tern der Mitglieds­staaten der Visegrád-Gruppe und den Außen­mi­nis­tern von Slowe­nien, Öster­reich und Kroa­tien geben. Das sind die Länder, die uns am nächsten stehen, und wir hoffen, dass das V4+-Modell zum Leben erweckt wird.

Tech­no­logie-Giganten haben den ameri­ka­ni­schen Präsi­denten, den wohl mäch­tigsten Mann auf dem Planeten, zensiert. Ich glaube, die unga­ri­sche Regie­rung arbeitet an einem Geset­zes­ent­wurf, der eine solche Zensur in Ungarn über­winden soll?

Inner­halb des unga­ri­schen Justiz­mi­nis­te­riums gibt es ein Komitee für digi­tale Frei­heit, dessen Aufgabe es ist, zu verhin­dern, dass digi­tale Unter­nehmen die Frei­heit des Einzelnen gefährden. Einer­seits erhöht die Digi­ta­li­sie­rung die Frei­heit, da sie den Hori­zont erwei­tert. Auf der anderen Seite erleben wir die Einschrän­kung der mensch­li­chen Frei­heit durch Zensur der Nutzer und Schlie­ßung von Webseiten. Wir beob­achten eine diskri­mi­nie­rende Zensur der Äuße­rung von konser­va­tiven, christ­li­chen, patrio­ti­schen, rechts­ge­rich­teten Ansichten…

Ange­sichts der Tatsache, dass die Euro­päi­sche Union auf christ­li­chen Wurzeln gegründet wurde, könnte man sagen, dass die Zensur christ­li­cher Ansichten die Grund­lagen Europas untergräbt…

Ein Angriff auf die christ­li­chen Wurzeln ist sicher­lich ein Angriff auf die Funda­mente Europas. Diskri­mi­nie­rung und Zensur ohne die Möglich­keit, Einspruch zu erheben, stehen eben­falls im Wider­spruch zu den Grund­werten der Euro­päi­schen Union. Wir werden das in Ungarn nicht zulassen, und deshalb wird der Justiz­mi­nister in diesem Früh­jahr einen Geset­zes­ent­wurf ins Parla­ment schi­cken, der solche Willkür verhin­dern wird.

Biogra­phie:

Péter Szij­jártó wurde am 30. Oktober 1978 in Komárom geboren. Nach dem Abschluss des Bene­dik­tiner-Gymna­siums in Győr studierte er an der Univer­sität Buda­pest und machte seinen Abschluss in Inter­na­tio­nalen Bezie­hungen und Sport­ma­nage­ment. Im Jahr 1998 wurde er in die Stadt­ver­ord­ne­ten­ver­samm­lung von Győr gewählt, wo er für Bildung, Kultur und Sport zuständig war. Er gehörte zu den Grün­dern und war der erste Vorsit­zende des Győrer Zweigs der Fide­litas, der Jugend­or­ga­ni­sa­tion der Fidesz-Partei. Im Jahr 2001 wurde er Vize­prä­si­dent der Fide­litas und zwischen 2005 und 2009 war er ihr Präsident.

Im Jahr 2002 wurde er im Alter von vier­und­zwanzig Jahren als jüngster Abge­ord­neter in das Landes­par­la­ment gewählt und bei den Wahlen 2006, 2010, 2014 und 2018 als Abge­ord­neter wiedergewählt.

Als die Fidesz-Partei 2010 die Führung in Ungarn über­nahm, war Szij­jártó der persön­liche Spre­cher von Premier­mi­nister Viktor Orbán. Im Jahr 2012 wurde er Staats­se­kretär für auswär­tige Ange­le­gen­heiten und inter­na­tio­nale Wirt­schafts­be­zie­hungen im Büro des Minis­ter­prä­si­denten und leitete gleich­zeitig acht Wirt­schafts­aus­schüsse der Regierung.

Im Jahr 2014 wurde er zum Minister für Auswär­tige Ange­le­gen­heiten und Handel ernannt.

Er ist verhei­ratet und Vater von zwei Söhnen.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei DEMOKRACIJA, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.