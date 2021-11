Austra­lien macht es der Welt einmal mehr vor, wie die Durch­set­zung des Corona-Faschismus prak­tisch funk­tio­niert. Nachdem in Öster­reich bald Impf­zwang für Alle herrscht, errichtet man in Austra­lien bereits eigene „Quaran­täne-Lager“, die nun nicht mehr nur mit Einrei­senden, sondern auch mit positiv-getes­teten Inlän­dern und deren Kontakt­per­sonen (!) befüllt werden.

Armee für den Trans­port von „Corona-Posi­tiven“ angefordert

Im Bundes­staat „Nort­hern Terri­tory“ ist die dortige Lokal­re­gie­rung in heller Panik: mindes­tens neun (!) Corona-Fälle soll es in der haupt­säch­lich von Abori­gines bewohnten Region Binjari geben. Mögli­cher­weise gibt es auch Fälle in anderen Gebieten, da sich die Einwohner selten an Reise­be­schrän­kungen und ähnli­ches halten. Daher verhängte der Regie­rungs­chef Michael Gunner einen strikten Lock­down über die Indi­genen und zog gleich­zeitig das Militär zur Hilfe.

