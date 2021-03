Der Austritt von Fidesz aus der EVP könnte größere Auswir­kungen auf die EU-Mitglieds­staaten haben als angenommen.

Der Austritt der unga­ri­schen Regie­rungs­partei aus der Frak­tion der Euro­päi­schen Volks­partei (EVP) schadet der EVP, dürfte die euro­päi­sche Kluft zwischen alten und neuen Mitglieds­staaten weiter vertiefen und könnte auch Auswir­kungen auf die wirt­schaft­li­chen Bezie­hungen west­eu­ro­päi­scher Länder zu Ungarn haben, schreibt Vote­watch Europe in einer Analyse.

„Zusätz­lich zu den offen­sicht­li­chen Verän­de­rungen im Kräf­te­ver­hältnis in den EU-Insti­tu­tionen und den damit verbun­denen poli­ti­schen Impli­ka­tionen, sollte die brei­tere geopo­li­ti­sche Dynamik nicht vernach­läs­sigt werden“, heißt es in dem Artikel mit dem Titel „Impact of EPP-Fidesz divorce to be bigger than expected“.

Weiter heißt es in dem Artikel: „Sie vertieft auch die geogra­fi­schen Gräben zwischen der nord­west­li­chen EU und (einem Teil) des ’neuen Europas‘ und bietet einen frucht­baren Boden für den wach­senden Einfluss von Nicht-EU-Akteuren im Hinterhof der EU.“

Mit dem am Mitt­woch bekannt gege­benen Austritt hat die EVP-Frak­tion 12 ihrer Abge­ord­neten verloren (von den 13 konser­va­tiven unga­ri­schen Abge­ord­neten gehört nur György Hölvényi dem Junior-Partner der unga­ri­schen Rgeierungs­ko­ali­tion, der Christ­lich-Demo­kra­ti­schen Volks­partei, an und ist bisher in der EVP-Frak­tion geblieben). Ange­sichts der engen Verbin­dung der Partei der ethni­schen Ungarn (RMDSZ) in Rumä­nien mit dem Fidesz stellte Vote­watch auch die Frage, ob die RMDSZ-Abge­ord­neten dem Fidesz folgen könnten, doch deren Präsi­dent Hunor Kelemen erklärte mitt­ler­weile, sie würden bei der EVP verbleiben.

Vote­watch weist auch darauf hin, dass der Austritt von Fidesz die markt­ori­en­tierten Kräfte der EVP schwä­chen könnte.

„Es ist wichtig, sich daran zu erin­nern, dass die Ungarn (zusammen mit anderen Dele­ga­tionen aus Mittel-Osteu­ropa) im Allge­meinen am markt­wirt­schaft­li­chen Ende des poli­ti­schen Spek­trums inner­halb der EVP stehen, wenn es um die Regu­lie­rung des Binnen­marktes und die inter­na­tio­nale Handels­agenda der EU geht“, heißt es in der Analyse.

Was die Zukunft der 12 Fidesz-Abge­ord­neten angeht, so haben sie nun drei Möglich­keiten: Sie können weiterhin als Unab­hän­gige arbeiten – was seine Vorteile hat, aber auch ihr rela­tives Gewicht redu­ziert. Oder sie können sich einer von zwei Frak­tionen anschließen, die sie wahr­schein­lich will­kommen heißen würden: der rechts­ge­rich­teten Frak­tion Iden­tität und Demo­kratie (ID) mit 75 der insge­samt 705 Abge­ord­neten des Euro­päi­schen Parla­ments oder den Euro­päi­schen Konser­va­tiven und Refor­misten (ECR) mit 62 Abgeordneten.

Basie­rend auf dem Abstim­mungs­ver­halten der Fidesz-Abge­ord­neten in der Vergan­gen­heit weist Vote­watch darauf hin, dass sie in 72 Prozent der Abstim­mungen im Euro­päi­schen Parla­ment mit der Posi­tion der ECR über­ein­stimmten und nur in 50 Prozent mit der ID.

Die Analyse wägt auch die mögli­chen wirt­schaft­li­chen Auswir­kungen ab und weist darauf hin, dass „EU-Länder mit wich­tigen Geschäfts­in­ter­essen in Ungarn und der Region, wie Deutsch­land, Frank­reich, aber auch andere ‚reichere‘ Länder wie Öster­reich oder die Nieder­lande, Gefahr laufen, Boden an Nicht-EU-Akteure aus West und Ost zu verlieren, deren Inter­essen in der Region nicht immer mit den ihren über­ein­stimmen: die USA und Groß­bri­tan­nien auf der einen Seite, Russ­land, China und neuer­dings die Türkei auf der anderen.“

Die Analyse endet mit der Warnung, dass die unga­ri­schen Parla­ments­wahlen im nächsten Jahr entschei­dend für die Bezie­hungen Ungarns zur EU sein könnten.

„Die EU-Akteure müssen diese Entwick­lungen genau beob­achten und sollten, wenn sie weitere Spal­tungen inner­halb der EU verhin­dern wollen, einen viel­schich­tigen stra­te­gi­schen Ansatz (im Gegen­satz zu einer emotio­nalen Reak­tion) in Betracht ziehen, der die lokalen wirt­schaft­li­chen und kultu­rellen Beson­der­heiten berück­sich­tigt und ihre Kommu­ni­ka­tion darauf abstimmt“.

Quelle: Remix News (Dénes Albert)