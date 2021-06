Ayaan Hirsi Ali: Hört auf die Vernunft!

Mitte-Links- und Links­außen-Parteien sind auf die Stimmen der Einwan­derer angewiesen

- Es gibt viele euro­päi­sche Staats­ober­häupter, die mit der Einwan­de­rung einfach nicht zurecht­kommen. Wir spre­chen hier nicht nur von linken, sondern auch von Mitte-Rechts-Führern, sagte Ayaan Hirsi Ali in einem Inter­view mit Magyar Nemzet. Laut der welt­be­kannten, in Somalia gebo­renen nieder­län­disch-ameri­ka­ni­schen Schrift­stel­lerin und Frau­en­rechts­ak­ti­vistin wird Europa wahr­schein­lich mit immer mehr Flücht­lings­wellen konfron­tiert werden, solange die Migra­tion nicht richtig gesteuert wird, zumin­dest auf dem Konti­nent. Ayaan Hirsi Ali sprach über die unga­ri­sche Einwan­de­rungs­po­litik und sagte: ich glaube nicht, dass daran etwas Rechts­ex­tremes ist, die Ungan folgen nur ihrem gesunden Menschenverstand.“

- In den letzten Wochen haben sich die Migra­ti­ons­ströme in Europa verstärkt. Sind Sie von den stei­genden Zuwan­de­rungs­zahlen überrascht?

– Nein. Tatsäch­lich spreche ich seit dem Ausbruch des Arabi­schen Früh­lings von der Gefahr von immer neuen Flücht­lings­wellen! Wir sehen, dass die Pandemie die ohnehin schwache Wirt­schaft der nord­afri­ka­ni­schen Länder belastet hat, so dass immer mehr Menschen die Region in Rich­tung Europa verlassen. Ich könnte aber nicht nur Nord­afrika nennen, sondern auch Länder in der südli­chen Sahel­zone oder sogar im Nahen Osten.

Auch die Balkan-Migra­ti­ons­route könnte in naher Zukunft stärker unter Druck geraten, so dass die Lektion auch für Ungarn gilt.

Wir erleben neue Flücht­lings­wellen, vor allem von jungen Männern, die nach Europa kommen. Neben der Aushöh­lung der Frau­en­rechte in Europa möchte ich auch betonen, dass auch Homo­se­xu­elle und Juden durch die Massen­ein­wan­de­rung stärker bedroht sind. Auch die euro­päi­sche Arbei­ter­klasse, die unteren sozialen Schichten, leiden: Die Neuan­kömm­linge werden in ärmeren Vier­teln unter­ge­bracht, und da die Masse der Einwan­derer die Landes­sprache nicht spricht, wird sich die Qualität des Bildungs- und Gesund­heits­we­sens bald verschlech­tern. Das ist das Drama des sozialen und gesell­schaft­li­chen Zusam­men­halts in Europa. Eine Zeit lang lieferte die Corona-Krise für einige Führer eine bequeme Ausrede, um sich nicht mit der Einwan­de­rung befassen zu müssen. Meine Vermu­tung ist, dass das Virus in ihrem Fall für immer ein poli­ti­sches Wahl­kampf­thema bleiben könnte.

- Der Arabi­sche Früh­ling begann vor mehr als zehn Jahren. Warum haben Sie in diesem Jahr ein Buch über die nega­tiven Folgen der Einwan­de­rung auf die Rechte der Frauen in Europa veröf­fent­licht? In Prey: Immi­gra­tion, Islam and the erosion of women’s rights (Beute: Einwan­de­rung, Islam und die Aushöh­lung der Frau­en­rechte) schreiben Sie über die unge­recht­fer­tigte Vernach­läs­si­gung von Beläs­ti­gungen, die Einwan­de­rern zuge­schrieben werden.

– Ich hielt es für sehr wichtig, das Buch jetzt zu veröf­fent­li­chen, da die Zahl der Fälle von Gewalt gegen Frauen in Europa Rekord­höhen erreicht. Ich behaupte nicht, dass das Phänomen mit der Migra­ti­ons­welle von 2015 begonnen hat, aber die große Anzahl von zuge­wan­derten Männern, die damals ankamen, hat die Situa­tion jetzt spek­ta­kulär verschlimmert.

Ein weiterer Aspekt war, dass ich lange Zeit dachte, dass die #metoo-Frau­en­rechts­be­we­gung, die in den USA verwur­zelt ist, Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, welt­weit helfen würde. Aber das tat es nicht. Fast niemand sprach sich gegen die Aktionen der Männer mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund aus.

Es ist kein Geheimnis, woran das in Europa liegt: Die Haltung gegen­über den Ange­hö­rigen einer Minder­heit, ihre Verant­wort­lich­keit, ist bei weitem nicht so ausge­prägt wie die der Mehr­heit. Ich habe selbst lange Zeit in Europa gelebt und kenne die Situa­tion der Minder­heiten dort sehr gut, weshalb mir die Botschaft dieses Buches sehr wichtig ist.

- Wie schwierig war es, die Daten zur Unter­maue­rung dieser Behaup­tung zu sammeln? West­eu­ro­päi­sche Länder sagen immer wieder, dass sie Gewalt­täter aufgrund ihrer ethni­schen Zuge­hö­rig­keit oder Reli­gion nicht straf­recht­lich verfolgen können.

– Beim Sammeln der Daten bin auch ich gegen eine Mauer gestoßen, ebenso wie Jour­na­listen und andere Forscher. Ich könnte Belgien, Deutsch­land, Schweden, die Nieder­lande oder Frank­reich nennen. Tatsäch­lich gaben die Behörden in fast allen Fällen an, dass keine Daten auf der Grund­lage des Herkunfts­landes oder der Reli­gion verfügbar waren. Also musste ich kreativ sein. Neben der Verar­bei­tung aller Daten, die ich von den euro­päi­schen Behörden erhalten habe, habe ich mit einer großen Anzahl von Korre­spon­denten und Jour­na­listen gespro­chen und auch die Opfer selbst kontak­tiert. Ich befragte auch Regie­rungs­be­amte und Voll­zugs­be­amte, die mit Migran­ten­vier­teln vertraut waren. Wenn ich nur mit den Daten der Behörden arbeite, bekomme ich nur ein kleines, eher unbe­deu­tendes Stück vom Kuchen ab.

- Sie sind einst aus Somalia nach Europa geflohen. Viele Menschen wissen von Ihrer schwie­rigen Reise. Gab es Inter­view­partner, deren Geschichte Sie immer noch schockiert?

– Diese Frage wird mir oft gestellt, und ich habe das Gefühl, dass ich einen brutalen Fall präsen­tieren soll, zum Beispiel eine Geschichte über eine Grup­pen­ver­ge­wal­ti­gung. Das ist aber nicht der Fall.

Für mich sind die einpräg­samsten Inter­view­partner dieje­nigen, die mir erzählen, wie die Massen­ein­wan­de­rung ihr tägli­ches Leben verän­dert hat.

Ich denke dabei meist an eine junge Frau in Deutsch­land, die mir erzählte, dass sie nicht mehr den Müll raus­bringen oder ihr Kind in die Kita bringen kann, ohne von jungen, zuge­wan­derten Männern beschimpft zu werden. Sie ist eine dieser euro­päi­schen Frauen, die ihre Rechte lange Zeit als selbst­ver­ständ­lich ansahen, und dann hat sich die Gegend, in der sie lebt, radikal verän­dert. Sie geht durch ihre eigene Straße und erhält sexu­elle Annä­he­rungs­ver­suche von einge­wan­derten Männern, die ihr obszöne Worte zurufen. Diese junge Frau steht morgens auf und fragt sich, wie sie andere Wege finden kann, um ihr Kind in die Kita zu bringen oder dafür zu sorgen, dass ihr Mann jeden Morgen mit ihnen geht. Selbst letz­teres ist keine Lösung: Während unseres Inter­views sagte der Ehemann, dass seine Anwe­sen­heit die Beläs­tiger nicht abschreckt. Ihre Geschichte mag nicht krass erscheinen, aber stellen Sie sich vor, dass Hundert­tau­sende von euro­päi­schen Frauen ähnliche Erfah­rungen machen könnten. Übri­gens zeigen meine Inter­views mit weib­li­chen Poli­zisten ein ähnli­ches Phänomen.

Viele weib­liche Poli­zei­be­amte im Westen haben mir von Tatorten erzählt, an denen sie von zuge­wan­derten Männern prak­tisch igno­riert wurden.

Und nach all dem erhielten sie ein Schul­ter­klopfen von ihren Vorge­setzten oder sogar von Poli­ti­kern, die ihnen sagten, sie sollten es nicht persön­lich nehmen. Unerhört!

- Eine wich­tige Behaup­tung des Buches ist, dass die euro­päi­schen Poli­tiker die Augen vor den Problemen der Migra­tion und Inte­gra­tion verschließen. Ist es nur ein beruf­li­cher Grund, das Thema nicht anzu­spre­chen, oder ist es die Tatsache, dass West­eu­ropa inzwi­schen eine große Anzahl von Wählern mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund hat?

– Alle diese Punkte sind richtig. Ich stimme voll und ganz mit der Behaup­tung überein, dass Mitte-Links- und Links­außen-Parteien von den Stimmen der Einwan­derer abhängig sind. Das gilt sogar in den Verei­nigten Staaten, nicht nur in Europa. Diese Parteien reden nicht über die Vertei­di­gung der Grenzen, über schwin­dende Ressourcen, sondern zeigen mit größter Leich­tig­keit auf Kritiker und nennen sie rassis­tisch, frem­den­feind­lich, intolerant.

Und doch ist die Abhän­gig­keit der Linken von den Stimmen der Einwan­derer viel­leicht einer der wich­tigsten und mora­lisch verwerf­lichsten Aspekte von allen. Denken Sie nur: Die derzei­tige Situa­tion ist nicht zugunsten der Einwan­derer oder der Aufnah­me­länder, sondern nur zugunsten einer engen Gruppe, die an der Macht bleiben will.

Außerdem ist die erste Hälfte der Frage auch gültig. Es gibt viele euro­päi­sche Führungs­per­sön­lich­keiten, die damit einfach nicht zurecht­kommen. Dies führt zu einer insti­tu­tio­nellen Krise. Ich spreche nicht nur von linken Führern, sondern auch von Mitte-Rechts-Führern. Sie sind dieje­nigen, die im Wahl­kampf sagen, dass der Multi­kul­tu­ra­lismus auch seine Schat­ten­seiten hat, und dann später die Hände in den Schoß legen, wenn es um die Gesetz­ge­bung geht. Ich kann sehen, Sie können sehen, prak­tisch jeder kann sehen, dass die Zahl der Menschen, die auf diese Weise nach Europa kommen, in naher Zukunft nur zunehmen wird. Und hier komme ich wieder auf meinen ursprüng­li­chen Gedanken zurück. Wer wird in Scharen aus Nord­afrika, aus dem Nahen Osten auf den Konti­nent kommen? Junge Männer, weil sie die gefähr­liche Reise machen können. Sie können sich die Daten ansehen, ich rede nicht um den heißen Brei herum. Achtzig Prozent der Neuan­kömm­linge sind Männer unter 30 Jahren.

- Sie spre­chen ständig von Europa, obwohl West­eu­ropa und Osteu­ropa fast völlig entge­gen­ge­setzte Ansichten zur Einwan­de­rung haben.

– Natür­lich bin ich mir der Unter­schiede inner­halb Europas bewusst. Und ich halte Ungarn für eines der nüch­ternsten Länder, wenn es um die Einwan­de­rung geht. Es ist nicht möglich, die Tür für jeden zu öffnen, beson­ders nicht für ein Land, das die dunkle Seite der Unter­drü­ckung kennt. Wenn Sie in histo­ri­scher Perspek­tive denken, ist die Wende noch gar nicht so lange her.

Ungarn ist jetzt wirt­schaft­lich, poli­tisch und insti­tu­tio­nell auf dem rich­tigen Weg. Ich habe die andere Seite gesehen, daher habe ich Grund zu sagen, dass man diesem Beispiel nicht folgen soll.

Ich denke, die unga­ri­sche Regie­rung wägt die Vorteile der EU-Mitglied­schaft mit der Sicher­heit der unga­ri­schen Bürger ab. Ich glaube nicht, dass daran etwas Rechts­ex­tremes ist, sie folgen nur ihrem gesunden Menschenverstand.

- Sehen Sie in West­eu­ropa ein gutes Beispiel dafür, wie man mit Zuwan­de­rung umgeht? Der fran­zö­si­sche Präsi­dent Emma­nuel Macron zum Beispiel vertritt bereits eine härtere Haltung als in der Vergan­gen­heit zu diesem Thema.

– In Frank­reich steht Präsi­dent Macron wegen der bevor­ste­henden Präsi­dent­schafts­wahlen unter Druck, und es besteht eine hohe Wahr­schein­lich­keit, dass er die Wahl verlieren wird. Er nimmt seiner­seits eine harte Haltung gegen­über dem Islam ein. Nach den jetzt vorlie­genden Zahlen könnte Marine Le Pens Natio­nale Rallye leicht den ersten oder zweiten Platz errei­chen, was eine drama­ti­sche Verän­de­rung in der fran­zö­si­schen Politik bedeuten würde.

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Präsi­dent, wenn die Präsi­dent­schafts­wahlen nicht unmit­telbar bevor­stünden, das Thema Einwan­de­rung und Islam lieber unter den Teppich kehren würde.

Ansonsten halte ich die Migra­ti­ons­po­litik Däne­marks und Öster­reichs für die zukunfts­wei­sendsten unter den west­li­chen Ländern: Auch bei ihnen sehe ich eine klare Hinwen­dung zu dem, was die Wähler wollen. Gleich­zeitig schließen Kopen­hagen und Wien ihre Grenzen nicht hundert­pro­zentig, sondern denken über Mecha­nismen und Inte­gra­ti­ons­pro­gramme nach, die auf ihre eigenen Bedürf­nisse zuge­schnitten sind. Mein Buch führte eine Zeit lang die Beliebt­heits­charts in Däne­mark an, und es wird auch im deutsch­spra­chigen Europa viel gelesen. Auch in den Nieder­landen und Belgien war das Inter­esse der Presse groß. Für mich ist das auch aufschluss­reich. Ich bekomme jetzt die glei­chen Fragen von west­li­chen Repor­tern, wie ich sie zum Beispiel von Ihnen, einem unga­ri­schen Jour­na­listen, bekomme.

Vor zehn Jahren fragten mich die glei­chen west­li­chen Jour­na­listen nur, warum ich ein Bastard für die extreme Rechte sei. Aber jetzt kann man sich nirgends mehr verste­cken, die Probleme sind da.

Ich bin in stän­digem Kontakt mit fran­zö­si­schen Denkern, die alle sagen, dass sie sich im Wesent­li­chen auf einen Bürger­krieg vorbe­reiten. Können Sie sich das vorstellen?

Ayaan Hirsi Ali (1969) In Somalia gebo­rene ameri­ka­nisch-nieder­län­di­sche Schrift­stel­lerin, Akti­vistin, Poli­ti­kerin. 1992 erhielt er Asyl in den Nieder­landen, wohin er aus Afrika geflohen war. Als Mädchen wurde sie einer Geni­tal­ver­stüm­me­lung unter­zogen, als Jugend­liche war sie Anhän­gerin der Muslim­bru­der­schaft. Heute lebt sie als renom­mierte Kriti­kerin des Islams und der Massen­ein­wan­de­rung im Westen in den Verei­nigten Staaten. Mit Sitz in New York grün­dete sie ihre eigene Orga­ni­sa­tion, die AHA Foun­da­tion, die sich für die Rechte der Frauen einsetzt.