REDAKTION | Was war es für eine Erleich­te­rung für das geplagte „intel­lek­tu­elle“ Gutmen­schen-Bürgertum in Öster­reich, als sich am Sonntag (angeb­lich) 30.000 Menschen zu einem Lich­ter­meer auf der Ring­straße versam­melten, um vorder­gründig den Corona-Toten zu gedenken, hinter­gründig aber in tradierter kommu­nis­ti­scher Manier Propa­ganda für das Corona-Regime und gegen den (weitaus größeren) Corona-Wider­stand zu betreiben. Schon im Vorfeld wurde der system­treue Aufmarsch von allen Main­stream-Medien, sozialen Verbänden und „Prominenten/Influencern“ des Landes und natür­lich der hoch­ran­gigen Politik mit viel Geld beworben – samt plumper Mani­pu­la­ti­ons­ver­suche mit Fotos von Demons­tra­tionen aus dem Jahr 1993.

Die „vernünf­tige Zivilgesellschaft“

Und wie es in kommu­nis­ti­schen Gesell­schaften nun einmal so üblich ist, und dahin entwi­ckeln sich jene Europas im Eiltempo – Corona und „Great Reset“ sei Dank -, dient die staat­lich verord­nete Mobi­li­sie­rung der Propa­ganda für die eigene Sache, das „hehre Ziel“. Es sind die „Guten“, in jenem Fall des Lich­ter­meeres in Wien „die Vernünf­tigen“, die natür­lich in der Mehr­heit sind und sich dem bösen Feind, in jenem Fall die wider­stän­digen Bürger (gebrand­markt als Hooli­gans, Neonazis, Neofa­schisten, Staats­feinde und Demo­kra­tie­gegner), entge­gen­stellen und dem großen gemein­samen Ziel dienend, sich selbst für das Kollektiv und dessen „Gemein­wohl“ aufop­fern. Es sind die klas­sisch links-libe­ralen „Intel­lek­tu­ellen“, die wohl­stands­ver­wahr­losten Genera­tionen der „68er-Eltern“, die ausschließ­lich Stan­dard, Zeit und taz lesen, Staats­me­dien konsu­mieren und die Wissen­schaft gott­gleich anbeten, ohne jedoch den Kern von Wissen­schaft über­haupt ansatz­weise zu verstehen. Wie schnell diese Gesell­schafts­schicht die hoch­ge­ju­belte „Minder­heit“ zum „Problem­fall“ der Gesell­schaft abstem­pelt, die mit allen Mitteln besei­tigt gehört, wenn sie der eigenen Agenda im Wege steht (und sich noch dazu aus vorrangig auto­ch­tonen Bürgern zusam­men­setzt), ist jeden­falls bemer­kens­wert – Stalin lässt grüßen.

Die Aufop­fe­rung sah in diesem Fall so aus, dass der „gut infor­mierte“, an das offi­zi­elle Narrativ glau­bende, in den inneren Berei­chen und hippen Vier­teln der Stadt lebende Wissen­schafts­gläu­bige mit FFP2-Makse bestückt und um den Sicher­heits­ab­stand bemüht, sein leuch­tendes Smart-Phone in die Höhe hielt und sich bei der Regie­rung für die eigene Verskla­vung und die mitt­ler­weile jahre­lang andau­ernde Entwür­di­gung und Entmün­di­gung unter­würfig dankbar zeigte. Und wie es eben­falls in kommu­nis­ti­schen Gesell­schaften üblich ist, darf auch die kitschig-plumpe, fast schon zu offen­sicht­lich durch­schau­bare Bild­sprache, samt Begleit­rethorik, nicht fehlen. Und da steht man in Öster­reich den Genossen in China oder Nord­korea kaum nach. Ledig­lich die auf Kommando auf den Boden stür­zenden, weinenden Staats­diener fehlen noch. In Öster­reich – und beson­ders in Wien – müssen Staats,- Verbands,- oder Gemein­de­be­diens­tete, Schüler, Künstler und andere im Salär oder anderer Abhän­gig­keit des Staates stehende „nur“ oftmals verpflich­tend bei derlei Aufmär­schen mitgehen, um den Job (und das Gesicht) nicht zu verlieren.

Von guten und bösen Demonstrationen

In der links-liberal diktierten Polit- und Medi­en­land­schaft des Westens ist man es ohnehin seit Jahr­zehnten gewohnt, dass alles zeit­geist­kri­ti­sche, tradi­tio­nelle, „wahre“ und der Frei­heit verpflich­tete verteu­felt und in orwell’scher Manier in das Gegen­teil dessen verkehrt wird, für das es über­haupt steht. So kommt es nicht von unge­fähr, dass jene Bürger, die seit Monaten im Zuge ihrer „Corona-Haltung“ als minder­wer­tige Menschen zweiter Klasse von Politik und Medien, aber auch Mitbür­gern, denun­ziert, diffa­miert und in die Enge getrieben werden, als die „Gefährder, Hetzer, Spalter und Verschwö­rungs­ideo­logen“ gebrand­markt werden, während jene, die dies alle orches­trieren und sich fleißig daran betei­ligen und mitwirken, als die mora­lisch erhöhten, vernünf­tigen „Retter der Mensch­heit“ darge­stellt werden.

Und so kommt es dann natür­lich auch zwangs­läufig, dass es gute und böse Demons­tra­tionen gibt, dass es „Ausschrei­tungen“ (eher Unmuts­be­kun­dungen) von jenen gibt, die ohnehin mit dem Rücken zur Wand stehen und diese auch bewusst durch Poli­zei­ge­walt provo­ziert werden, und dass es gemüt­liche Gutmen­schen-Kerzen­mär­sche gibt, im Wissen darüber, dass das gesamte Estab­lish­ment wohl­wol­lend hinter einem steht und der Versor­gungs­posten in den Rädern des Regimes nie gefährdet ist, solange man brav mitspielt.

Wie weit kann das System noch gehen?

Sieht man sich die beglei­tenden Medi­en­be­richte zum „Lich­ter­meer der Vernünf­tigen“ an, oder auch das Verhalten der Polizei, die plötz­lich Luft­auf­nahmen mit Jubel­mel­dungen dazu aus dem Hut zaubert ‚während Luft­auf­nahmen bei den Anti-Regie­rungs­de­mons­tra­tionen verboten sind, aus Angst, die Bilder der Menschen­massen (zuletzt 350.000 (!) Demons­tranten) könnten in die Medien gelangen, so drängt sich die Frage auf, wie lange diese Systeme noch an ihren Direk­tiven, an der „Komme was wolle“-Politik, an all den Lügen und der offen­sicht­li­chen Propa­ganda fest­halten können? Und das betrifft naehzu alle Bereiche der Corona-Politik, von den Lügen­ge­bäuden der Impf­mär­chen, bis hin zu den Schmier­gel­dern, die in Millionen fließen. Denn wie die Geschichte auch zeigt, über­spannen gerade kommu­nis­ti­sche Systeme gerne den Bogen und agieren am Zenit ihres Verfalls wie ange­schos­sene Hunde, die blind­lings um sich beißen.

Letzten Endes wird es an den mutigen Bürger, den „Aussät­zigen“, liegen, diese Systeme zu Fall zu bringen, hoffent­lich ein für alle Mal. Sieht man sich nur an, mit welchen Prozent­an­teil an der Gesamt­be­völ­ke­rung Migranten und Kultur­fremde im Westen erfo­gl­reich ihre Lebens- und Denk­weisen durch­setzen können, so könnte doch Hoff­nung bestehen, dass es auch der „Minder­heit“ der „Unver­nünf­tigen“ eines Tages ähnlich gelingen mag. Natür­lich ist der Feind ein Über­mäch­tiger, aber zu verlieren gibt es in diesen Zeiten ohnehin nichts mehr, außer dem Skla­ven­leben in einem mori­bunden System, dass sich längst selbst über­lebt hat.

Hier noch eine kleine Auswahl an den viel­sa­genden Pres­se­be­richten zum „Lich­ter­meer“. Die alter­na­tive öster­rei­chi­sche Nach­rich­ten­seite Unzen­su­riert widmete sich wiederum den vermut­lich getürkten Teil­neh­mer­zahlen und dem partei­ischen Verhalten der Polizei Wien.