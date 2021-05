Banken sind berüch­tigt dafür, unsen­ti­mental zu sein und aus jeder Situa­tion einen Vorteil ziehen zu wollen. In Däne­mark wird die größte Bank des Landes, die Danske Bank, einen nega­tiven Zins­satz von 0,6 % auf alle Einlagen über 100.000 DKK (13.500 €) anwenden. Für Unter­nehmen wird der Satz sogar ‑1% betragen. Diese Bestim­mung wird am 1. Juli 2021 in Kraft treten, berichtet Capital. Die Danske Bank besteuert Einlagen seit 2012, aber anfangs war der Schwel­len­wert, bei dem diese Strafe gilt, viel höher. Der bishe­rige Schwel­len­wert lag bei 250.000 Kronen, umge­rechnet 33.225 €, was bereits niedrig war, aber nur wenige Nutzer erreichten ihn. 13.500 werden viel leichter über­schritten werden, und wie immer wird es die Mittel­schicht sein, die darunter leidet.

Bezahlen, um sein Geld vor Dieben schützen zu lassen, scheint das neue Credo der Banken zu sein. Einige deut­sche und Schweizer Banken besteuern auch Einlagen, aber die Ober­grenze ist viel höher (50.000 € bei der Hamburger Spar­kasse), und in der Schweiz sind es die Privat­banken mit vermö­genden Kunden, die dieses System praktizieren.

Das Argu­ment der Danske Bank zur Recht­fer­ti­gung dieser Maßnahme ist etwas zynisch. Durch die Pandemie haben die Dänen weniger ausge­geben und mehr Geld auf ihren Konten gelassen. Aber eine euro­päi­sche Bank ist verpflichtet, ihre über­schüs­sigen Mittel (die sie nicht verwendet, in Form von Krediten weiter­ver­teilt oder inves­tiert) bei der EZB zu hinter­legen, die einen Nega­tiv­zins von 0,5 % anwendet. Die EZB hat diese Maßnahme ergriffen, um die Banken zu ermu­tigen, das Geld, das sie auf den Einlagen haben, besser zirku­lieren zu lassen, so dass sie mehr Risiken eingehen, nicht um den Benutzer zu berauben. Die Danske Bank behauptet, dass sie ihre Bücher nicht mehr ausglei­chen kann, was eine gewagte Behaup­tung ist.

Tatsäch­lich entzieht sich die Danske Bank mit ihrer Nega­tiv­steuer der Verpflich­tung, mehr Kredite an Privat­per­sonen oder Unter­nehmen zu vergeben oder produk­ti­vere Inves­ti­tionen zu tätigen, die ihr die EZB zu Recht aufer­legen will. So vermeidet er jedes unnö­tige Risiko, leiht nur zu sicheren Kosten und behält einen guten Teil seiner Mittel unpro­duktiv, indem er sie von seinen Kunden zurückerhält.

Die Grenze von 13.500 € wird schnell über­schritten, wenn man versucht, vor einer größeren Anschaf­fung zu sparen (Auto, Veranda, Swim­ming­pool…). Ein Benutzer, der z.B. durch­schnitt­lich 40.000 € drei Monate lang auf seinem Konto hat, bevor er diesen Betrag ausgibt, muss 40 € bezahlen, eine geringe Gebühr, aber im Prinzip immer noch untragbar! Und es spricht nichts dagegen, dass die Danske Bank in der nächsten Phase die erste Krone besteuert.

Die däni­sche Regie­rung ist gegen diese kommer­zi­elle Maßnahme und zieht die Banken zur Rechen­schaft. Wir werden sehen, ob wirk­same Maßnahmen ergriffen werden. In Frank­reich haben nur wenige Privat­banken den Schritt gewagt. Aber wenn BNP, LCL oder die Banque Popu­laire-Gruppe eine Steuer auf Einlagen einführen, würden alle mitziehen. Die Fran­zosen müssten reagieren, wenn diese schlechte Idee durch­bre­chen würde, und sie müssten en masse die Bank verlassen, die eine solche Abwei­chung zulassen würde, aber würden sie es tun? Die Konto­ge­bühren sind in die Höhe geschnellt, aber nur wenige haben darauf reagiert und die Vorteile des Wett­be­werbs genutzt.

Quelle: Boule­vard Voltaire