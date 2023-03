Banken-Crash – Fallen jetzt die Dominosteine?

Fallen jetzt die Dominosteine?

Diese Frage stellte kürz­lich nun auch der Chef des welt­weit größten Vermö­gens­ver­wal­ters BLACKROCK.

Von ANDREAS KUBIN | „Es handelt sich aktuell um den größten Banken­kol­laps seit der Finanz­krise von 2008.“ So oder so ähnlich lauteten dieser Tage zahl­reiche Schlagzeilen.

Beson­ders auffällig ist, dass häufig dabei tunlichst die Erwäh­nung der Invest­ment­bank „Lehman Brot­hers“ vermieden wurde. Wahr­schein­lich fürchtet man dadurch eine Art Schock­starre bei Inves­toren auszu­lösen. Beim Banken­crash 2008 hatte sich ja das US-Finanz­mi­nis­te­rium gegen einen bail out entschieden und die Invest­ment-Bank fallen gelassen.

Die Schlag­zeilen dieser Tage müssten infor­mativ voll­um­fäng­lich lauten: Bei der am 10. März bekannt­ge­wor­denen Banken­pleite der Silicon Valley Bank (SVB) – die am glei­chen Tag der US-Einla­gen­si­che­rungs­be­hörde (FDIC) unter­stellt wurde – handelt es sich nach Lehman Brot­hers um die zweit­größte Banken­pleite in der Finanz­ge­schichte der USA.

Die primäre Frage lautet: Wie viele BANKEN werden noch fallen?

Nur zwei Tage später, Sonntag den 12. März 2023, wurde von den US-Behörden die New Yorker Signa­ture Bank geschlossen. (Ein Bank­haus mit beträcht­li­chen Krypto-Geschäften.) Schon eine Woche zuvor kündigte der Mutter­kon­zern „Silver­gate CAPITAL“ die Liqui­die­rung der Kryp­to­bank Silver­gate an, welche durch die Pleite der Kryp­to­börse FTX erheb­liche Schwie­rig­keiten bekam. Dies bringt in Zukunft erheb­liche Probleme bei der Koope­ra­tion zwischen dem klas­si­schen Banken­sektor und Kryp­to­banken mit sich, auch weil das SEN (Silver­gate Exch­ange Network) nicht weiter betrieben wird.

Äußerst frag­lich ist nun, ob die Federal Reserve den Mut hat bei ihrer nächsten Sitzung die Leit­zinsen in den USA – wie noch vor kurzem ange­kün­digt – um weitere 25 Basis­punkte neuer­lich anzu­heben. Erste Finanz­profis stellen dies bereits infrage.

Wie geht es an den Börsen weiter. Nachdem die Börsen­in­dizes vergan­genen Freitag (10.3.2023) welt­weit kräftig abtauchten, kam es am folgenden Montag zur obli­ga­to­ri­schen Gegen­be­we­gung an den Börsen, von der sich aber lang­jäh­rige Finanz­ex­perten sowieso nicht täuschen lassen. Bereits am Dienstag, den 14. März 2023, ging es an den Börsen wieder deut­lich nach unten, allen voran natür­lich Bank­titel, von denen der risi­ko­be­wusste Anleger sowieso bereits seit Jahren die Finger lässt.

Kenner der Börsen-Materie werden das Geschehen aufmerksam von der „Outlinie“ aus verfolgen und still halten. Denn inwie­weit die Sache wirk­lich gegessen ist und ob noch mit weiteren Kolla­te­ral­schäden an den Finanz­märkten zu rechnen sein wird, das wird sich erst in den nächsten Wochen oder ev. Monaten herausstellen.

Was war auffällig und sollte erst recht die Alarm­glo­cken schrillen lassen?

Wenn sich relativ schnell Poli­tiker hinstellen und behaupten, man hätte die Situa­tion unter Kontrolle, dann ist dies erst recht ein Anzei­chen dafür, dass „Feuer am Dach“ ist.

13.3.2023: Nach SVB-Kollaps: Biden fordert schär­fere Regeln [1]

Die Ameri­kaner könnten darauf vertrauen, dass das US-Banken­system sicher sei, sagte US-Präsi­dent Joe Biden in Washington. Kunden der Silicon Valley Bank zogen zuletzt Milli­arden von Dollar ab.

Wir meinen, so etwas sind doch nur noch abge­dro­schene Phrasen, denn seit der Finanz­krise 2008/2009 hätt man genug Zeit gehabt schär­fere Regeln zu imple­men­tieren und die Banken schärfer zu kontrollieren.

14.3.2023: Scholz zu Banken­krise – „Es gibt keinen Grund zur Sorge in Deutsch­land“[2]

Die beide berühmte Rating­agen­turen Stan­dard & Poors sowie Fitch hatten am 15.3.2023 die „FIRST REPUBLIC Bank“ auf hoch speku­lativ BB+ bzw. BB herab­ge­stuft.[3] Die Einlagen dieser Bank sollen mit rund 180 Milli­arden US$ etwa jener Größe entspre­chen der jetzt pleite gegan­genen SVB und der Signa­ture Bank. Manches Online Finanz­me­dium dekla­riert jene Boni­täts­stufen gar als „JUNK“ = Ramsch­ni­veau, was aber über­trieben und zudem falsch ist. Die First Repu­blic Bank mit Einlagen in Höhe von gut 180 Milli­arden Dollar (Stand 2021) hat in etwa die Größe der beiden kürz­lich pleite gegan­genen Silicon Valley Bank und der Signa­ture Bank.

Ist die CREDIT SUISSE (CS) nun ein Sanierungsfall?

Was hat das Ganze mit der CS zu tun? Seit vergan­genem Herbst kämpft die CS zudem mit massiven Abflüssen von Kundengeldern.

Die aktuell größte Frage in Europa lautet, wie sich die Turbu­lenzen am Banken­sektor in den USA auf die bereits zuvor seit zahl­rei­chen Monaten ange­schla­gene Schweizer Groß­bank „Credit Suisse“ auswirken könnten. Am 9. März verschiebt die CS ihre Veröf­fent­li­chung des Geschäfts­be­richts für 2022 vor allem wegen Einschrei­tens der US-Wert­pa­pier­auf­sicht SEC, die Fragen beant­wortet haben wollte. Infor­ma­tionen zufolge geht es offen­ge­legte Bilan­zie­rungs­pro­bleme für die Geschäfts­jahre 2019 und 2020. So etwas macht natür­lich Inves­toren extrem nervös.

Nach der letzten Finanz­krise zählte sie in fast allen Berei­chen zu den Top-10 Banken der Welt. Dann kam der tiefe Fall der Credit Suisse. Zum Sorgen­kind geriet die Invest­ment­bank neuer­lich in 2022. Im Gegen­satz dazu musste die UBS, die sich mit kompli­zierten Hypo­theken-Kredit­pa­pieren in den USA verzockt hatte vom Schweizer Bund gerettet werden.

Die Credit Suisse jedoch hatte schlim­mere Fehler am US-Hypo­the­ken­markt vermieden und konnte sich damals aus eigener Kraft retten.

Erst vergan­genen November wurde die Saudi National Bank durch eine Finanz­spritze zur Groß­ak­tio­närin der Schweizer Bank mit einem Akti­en­an­teil von rund 10 %.

CNBC veröf­fent­licht am 15. März 2023: Der grösste Investor der Credit Suisse, die Saudi National Bank, sagte laut einem Reuters-Bericht, dass sie der Schweizer Bank keine weitere finan­zi­elle Unter­stüt­zung gewähren könne, was den jüngsten Kurs­rück­gang auslöste. „Wir können nicht, weil wir über 10% gehen würden. Das ist eine regu­la­to­ri­sche Frage“, sagte der Vorsit­zende der saudi­schen Natio­nal­bank, Ammar Al Khud­airy, am Mitt­woch gegen­über Reuters. Er fügte jedoch hinzu, dass die SNB mit dem Trans­for­ma­ti­ons­plan der Credit Suisse zufrieden sei und es unwahr­schein­lich sei, dass die Bank zusätz­li­ches Geld benö­tige.[4]

Aktuell prüfen EZB und US-Finanz­mi­nis­te­rium, wie stark andere Banken bei der CS enga­giert sind.

„Credit Suisse leiht sich bis zu 50 Milli­arden Franken bei der Schweizer Natio­nal­bank“, wurde in der Nacht auf Donnerstag den 16.3.2023 publi­ziert. Die krisen­ge­plagte Schweizer Groß­bank werde „die Liqui­dität präventiv stärken“ hieß es per Ad-Hoc-Meldung. Vorerst einmal reagierten die Märkte erleichtert.

Die Bank unter­zieht sich einer massiven stra­te­gi­schen Umstruk­tu­rie­rung, um nach einer Reihe von Verlusten und Skan­dalen ihre Stabi­lität und Renta­bi­lität wieder­her­zu­stellen. Die Umstruk­tu­rie­rung umfasst die Abspal­tung der Invest­ment­bank in die CS First Boston mit Sitz in den USA, eine dras­ti­sche Verrin­ge­rung der risi­ko­ge­wich­teten Aktiva und eine Kapi­tal­erhö­hung in Höhe von 4,2 Mrd. USD, die Infor­ma­tionen zufolge teil­weise durch den von der saudi­schen Natio­nal­bank erwor­benen Anteil von 9,9 % finan­ziert wird. Die Kapi­tal­märkte sowie Inves­toren dürften davon aber nicht über­zeugt zu sein, denn schon 2022 stürzte der CS Akti­en­kurs kräftig ab. Zudem verlor die Credit Suisse alleine im vierten Quartal 2022 rund 38 % ihrer Einlagen. Credit Default Swaps, die Anlei­he­gläu­biger gegen den Ausfall eines Unter­neh­mens absi­chern, stiegen in der 11. Kalen­der­woche 2023 auf neue Rekordhöhen.

Bryce Baschuk und Bastian Benrath schreiben am 21.3.2023 auf Bloom­berg die scho­ckie­rende Wahr­heit unter dem Titel „Schweizer zahlen 13.500 Dollar pro Person für die Rettung der Credit Suisse“:

„Die Kosten, die die Schweiz zur Stüt­zung ihres Rufs als Finanz­zen­trum zu tragen hat, könnten sich auf 12.500 Schweizer Franken (13.500 Dollar) für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind im Land belaufen. Um den Notver­kauf der Credit Suisse Group AG an ihren Züri­cher Konkur­renten UBS Group AG abzu­si­chern, hat die Schweizer Regie­rung zuge­sagt, bis zu 109 Milli­arden Franken zur Verfü­gung zu stellen – eine gewal­tige Belas­tung für das Land mit 8,7 Millionen Einwoh­nern.“[5]

FIRST REPUBLIC BANK

17.3.2023: Nächste Hiobs­bot­schaft! Inner­halb von Tagen wackelt die dritte Bank. Mehrere Groß­banken versu­chen, das Institut First Repu­blic – eine Regio­nal­bank aus San Fran­cisco – zu stützen und haben Einlagen in Höhe von 30 Milli­arden Dollar in die Bank einge­bracht. Darunter sind die solide JP Morgan Chase oder Bank of America und Goldman Sachs.

Jedoch anders als bei den beiden voran­ge­henden Insti­tuten griff die Banken­branche hier zunächst selbst ein. Der Druck der US-Behörden dürfte mächtig gewesen sein. In einer Aussendung von Federal Reserve und US Finanz­mi­nis­te­rium hieß es, die Maßnahme sei „höchst will­kommen“ und demons­triere die Wider­stands­kraft des Bankensystems.

21.3.2023: Jüngsten Berichten zufolge wankt die US-Regio­nal­bank erneut trotz erfolgter Geld­spritzen durch diverse US-Großbanken!

Was bedeuten die neuer­li­chen Rettungs­ein­griffe der Zentral­banken resp. Nationalbanken?

In erster Linie sicher­lich eine weitere Aufblä­hung der Zentral­bank Bilanz­summen. Es geht als in Wirk­lich­keit weiter mit dem Quan­ti­ta­tive Easing und nicht mit dem jüngst bewor­benen Quan­ti­ta­tive Tigh­tening; bei dem eigent­lich Liqui­dität aus dem Markt genommen wird.

Warum das Vertrauen der Anleger im Keller ist?

Der Grund sind meist Dementis, die sich oft im Nach­hinein als falsch heraus­stellen. Lee Ying Shan schreibt auf CNBC auf die Frage von Hadley Gamble (CNBC) bei einer Podi­ums­dis­kus­sion in Riad am Mitt­woch, 15.3.2023 ob er eine Art von staat­li­cher Unter­stüt­zung in Zukunft ausschließen würde, antwor­tete Lehmann:

„Das ist kein Thema: Wir sind regu­liert, wir haben starke Kapi­tal­quoten, eine sehr starke Bilanz. Wir haben alle Hände voll zu tun. Das ist also über­haupt nicht das Thema.“

Staats­hilfen sind für uns „kein Thema“, sagte der Credit Suisse-Vorsit­zende.[6]

Markus KOCH im Video:

„Über 80 % der Kunden­ein­lagen bei der SVB waren (Anm.: „zwar“) nicht versi­chert.… Also kein Schaden für die Kunden­ein­lagen. Auch alle Kunden­ein­lagen der Signa­ture Bank waren ab Montag 13.3.2023 wieder frei verfügbar. Eine klare Ansage: Fortan gilt für alle Banken in den Verei­nigten Staaten, dass die Kunden­ein­lagen – selbst wenn die Bank schei­tert – gesi­chert sind.….. .….Um einen RUN auf die Regio­nal­banken zu vermeiden, haben die Ameri­ka­ni­schen Regu­la­toren einher­ge­hend mit der FDIC (Federal Deposit Insu­rance Corpo­ra­tion) Einla­gen­si­che­rung, nun alle Kunden­ein­lagen garantiert.….

„Ein neues Programm bei der Federal Reserve wird ins Leben gerufen um Liqui­dität zu sichern für die Banken.… „ [7]

Anlei­hen­halter sowie Aktio­näre der Silicon Valley Bank und von Signa­ture gehen jedoch leer aus. Das ist also kein klas­si­scher BAIL IN, denn dabei hätten auch die Einla­gen­gelder herhalten müssen.

Eine solche unbe­grenzte neue Sicher­heits­ga­rantie für Kunden­ein­lagen wie jene der FED vermisst man bei Euro­päi­schen Banken von Seiten der EZB oder natio­nalen Zentralbanken.

VALUTEN horten?

Spitzt sich die Situa­tion am Banken­sektor in den nächsten Wochen oder Monaten weiter zu, könnte es ratsam sein, Giral­geld in Valuten umzu­wan­deln bis sich die Situa­tion beru­higt hat.

Momentan werden viele Infor­ma­tionen absicht­lich zurück­ge­halten, um Panik zu vermeiden. Es werden in naher Zukunft sicher noch viele Details an die Öffent­lich­keit gelangen. Man darf gespannt sein, welche FINANZ-LEICHEN bei div. Banken noch auftau­chen werden. Gerade deshalb ist es derzeit unmög­lich einschätzbar welche (Eigen-)Dynamik respek­tive welches SZENARIO sich auf den Finanz­märkten noch abspielen könnte. Obwohl es beacht­lich „knarrt im Gebälk“, ist es AUFFÄLLIG ruhig. Es könnte die Ruhe vor einem größeren Sturm an den Finanz­märkten sein. Wie sich das abzeichnen wird, das werden wir in den nächsten Wochen live erleben. Nimmt man das gelbe Edel­me­tall als Baro­meter her, dann sind die Unsi­cher­heiten als sehr hoch einzu­stufen, näherte sich doch kurz vor dem Wochen­ende (17.3.2023) die Fein­unze in Euro gerechnet ihrem all-time-high.

Bislang hat sich ja der Kurs­rutsch an den Börsen über­wie­gend auf die Finanz­titel beschränkt. Sollte dies auf andere Titel über­schwappen oder das Szenario gar in einer wasch­echten Wirt­schafts­krise enden, dann ist durch­dachtes stock-picking von soliden Unter­nehmen die bessere Stra­tegie. Börsen- bzw. Finanz­markt­spe­zia­listen werden diese Krise als Einstiegs-CHANCEN nützen. Dafür sind aber eiserne Nerven notwendig, um nicht in Bullen­fallen zu tappen respek­tive um nicht zu früh und daher zu teuer zu inves­tieren. Als eine Art Richt­schnur könnte es zur Bestim­mung der Einstiegs­kurse nütz­lich sein, die Tiefst­kurse aus 2008/2009 heranzuziehen.

Andreas Kubin, copy­right 2023

Zum Autor:

Andreas Kubin, MBA ist seit mehreren Jahr­zehnten spezia­li­siert auf intern. Finanz­märkte, Wirt­schafts­po­litik sowie Funda­men­tal­ana­lysen über börsen­no­tierte Unter­nehmen und Privatinvestor.

