In einem Inter­view, das am Montag, den 7. Juni, vom ameri­ka­ni­schen Sender CNN ausge­strahlt wurde, zeigte der ehema­lige US-Präsi­dent Barack Obama einmal mehr die immer größer werdende Kluft zwischen Konser­va­tiven und „Libe­ralen“ auf, und zwar bis zu dem Punkt, an dem die Worte für beide Seiten nicht mehr die gleiche Bedeu­tung zu haben scheinen.

„Ungarn und Polen haben offen­sicht­lich nicht die glei­chen demo­kra­ti­schen Tradi­tionen wie wir…“

So warnte Barack Obama vor der Schnel­lig­keit, mit der Demo­kratie in Auto­ri­ta­rismus umschlagen kann – was wir in West­eu­ropa zwar in gewisser Weise sehen… aber eher wegen der Libe­ralen – und griff damit ein Argu­ment auf, das der jetzige US-Präsi­dent Joe Biden schon im Wahl­kampf genannt hatte: „Das unde­mo­kra­ti­sche Amerika wird nicht auf einen Schlag aufkommen, sondern in mehreren Schritten.

Wenn man sich anschaut, was in Ländern wie Ungarn und Polen passiert, die offen­sicht­lich nicht die glei­chen demo­kra­ti­schen Tradi­tionen hatten wie wir, und wo diese Tradi­tionen nicht so tief verwur­zelt waren. Und doch waren sie noch vor zehn Jahren funk­tio­nie­rende Demo­kra­tien, und jetzt sind sie im Wesent­li­chen auto­ri­täre Regimes geworden…“

Ferner erklärte er, dass „die Demo­kratie an der Wahl­urne sterben kann“, sprich, wenn das Volk nicht „richtig“ wählt.

„Mangelndes Wissen führt oft zu falschen Schlussfolgerungen“

Nicht unbe­dingt sehr über­rascht, da Ungarn und Polen von ihren west­li­chen Gesprächs­part­nern – denen ein Teil der unga­ri­schen und polni­schen Oppo­si­tion durchaus zuzu­ordnen ist – sich schon einiges anhören müssen, reagierte der polni­sche Minis­ter­prä­si­dent Mateusz Mora­wi­ecki jedoch, indem er durch die Blumen meinte, in den Äuße­rungen von Barack Obama nicht das Land erkennen zu können, in dem er täglich lebt: „Es wäre besser, Barack Obama nach Polen einzu­laden, was ich auch tue, [damit er sehen kann], wie prächtig sich Polen heute entwi­ckelt […] Als ein anderer Poli­tiker der Demo­kra­ti­schen Partei, Bill Clinton, vor ein paar Jahren nach Polen kam, sparte er nicht mit Lob.

Man muss nur hierher kommen, statt irgend­welche Berichte zu lesen, die meiner Meinung nach das Bild von Polen stark verzerren.

Andere Beob­achter, die weniger zurück­hal­tend in ihren Kommen­taren sind, weil sie keine Regie­rungs­po­si­tionen inne­haben, waren in ihrer Reak­tion weniger nuan­ciert, so der Jour­na­list Tomasz Grzy­wac­zewski auf Twitter:

„Durch seine kata­stro­phale inter­na­tio­nale Politik hat Präsi­dent Obama immer wieder gezeigt, dass er nichts über die Welt weiß. Wie wir sehen können, hat sich seitdem wenig geändert,

während sogar der stell­ver­tre­tende polni­sche Außen­mi­nister Szymon Szyn­kowski vel Sęk seiner­seits der Meinung war, dass ein „Mangel an Wissen oft zu falschen Schluss­fol­ge­rungen führt und in diesem Fall ist es nicht das erste Mal“, in Anspie­lung auf das, was der Jour­na­list Grze­gorz Kuczyński und der Sejm-Vize­prä­si­dent Marek Kuch­ciński (PiS) unver­blümt erklärten:

„Wie wir wissen, ist Obama ein promi­nenter Experte für Polen…“,

und erin­nerten daran, dass er 2012 von angeb­li­chen „polni­schen Todes­la­gern“ gespro­chen hatte.

Eine „ernste Warnung vor einer Schwä­chung der Allianz zwischen Polen und den Verei­nigten Staaten“

Der ehema­lige polni­sche Vertei­di­gungs­mi­nister Tomasz Siemo­niak (PO) sagte seiner­seits, er teile die Ansicht des ehema­ligen US-Präsi­denten, die er als „ernst­hafte Warnung vor einer Schwä­chung der Allianz zwischen Polen und den Verei­nigten Staaten“ betrachte, zeigte dadurch wieder einmal die Homo­ge­nität der Meinungen zwischen der polni­schen Oppo­si­tion und den west­li­chen Libe­ralen und hob somit unbe­wusst den Wider­spruch hervor, sich zu sehr auf das Bündnis mit Leuten zu verlassen, die an liberal-liber­tären Werten fest­halten und ihre progres­sive Ideo­logie der ganzen Welt aufzwingen möchten. Erin­nern wir uns daran, dass Präsi­dent Obama im Jahr 2011 die Förde­rung der der LGBT-Forde­rungen in der Welt zu einer der Achsen der ameri­ka­ni­schen Außen­po­litik gemacht hatte und dass er immer abscheu­liche Bezie­hungen zu Ungarn unter­hielt, seitdem das unga­ri­sche Volk den Fidesz gewählt hatte, um das Land zu regieren.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei der VISEGRÁD POST, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.