Am Dienstag gab die Familie des polni­schen Mannes, der im briti­schen Kran­ken­haus in Plymouth von den lebens­er­hal­tenden Maßnahmen abge­schnitten wurde, den Tod des Mannes bekannt, nachdem diplo­ma­ti­sche Versuche der polni­schen Regie­rung, ihn nach Hause zu bringen, geschei­tert waren.

„Leider haben wir heute eine der schlimmst­mög­li­chen Nach­richten erhalten. Das ist eine große Tragödie für uns alle – all die Menschen, die hier in der Botschaft in London alles getan haben, um unserem Lands­mann zu helfen. Wir haben alles getan, leider haben unsere Bemü­hungen im Kran­ken­haus in Plymouth nicht gefruchtet“, teilte der stell­ver­tre­tende Außen­mi­nister Piotr Wawrzyk mit.

Auch Erzbi­schof Stanisław Gądecki äußerte sich zum Tod des Mannes: „Ich drücke mein tiefes Bedauern über den Tod des Polen in Plymouth aus. Ich bete für den Himmel für ihn und Trost für seine Familie. Wir sollten mutig ‚NEIN‘ zu der barba­ri­schen Zivi­li­sa­tion des Todes sagen.“

Wyrażam głęboki smutek z powodu śmierci Polaka w Plymouth. Modlę się o niebo dla niego i pociechę dla rodziny. Mówmy odważnie „NIE“ barb­ar­zyńs­kiej cywi­li­zacji śmierci. — Prze­wod­nic­zący Episko­patu (@Abp_Gadecki) January 26, 2021

Auch der ehema­lige polni­sche Gesund­heits­mi­nister Wojciech Maksy­m­o­wicz, Professor für Neuro­chir­urgie, bezog sich auf den Vorfall und nannte das, was dem Mann wider­fahren war, einen „barba­ri­schen Mord“.

„Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen, als ich Infor­ma­tionen über den sich kontrol­liert verschlech­ternden Zustand des Pati­enten und die subku­tane Flüs­sig­keits­zu­fuhr las. Die Verab­rei­chung von Flüs­sig­keiten, die die Gehirn­ak­ti­vität unter­drü­cken sollen, ist eine barba­ri­sche Methode. Das alles zusammen kann man nicht anders als Eutha­nasie bezeichnen. Ich würde dies als einen wirk­lich barba­ri­schen Mord bezeichnen“, sagte er.

Es geht um R.S., einen Mann mitt­leren Alters, dessen Daten nicht veröf­fent­licht werden können, um die Privat­sphäre seiner Familie zu schützen. Am 6. November 2020 erlitt er einen mindes­tens 45-minü­tigen Herz­still­stand. Nach Angaben des Kran­ken­hauses, in dem er im Koma lag, erlitt er schwere und dauer­hafte Hirnschäden.

Infol­ge­dessen bean­tragte das Kran­ken­haus in Plymouth, England, bei einem briti­schen Gericht die Erlaubnis, die lebens­er­hal­tenden Maßnahmen des Mannes abzu­schalten. Die Frau und die Kinder des Mannes, die in Groß­bri­tan­nien leben, stimmten dem zu. Seine Mutter und seine Schwester, die in Polen leben, lehnten dies ab, ebenso seine Nichte, die sich eben­falls in Groß­bri­tan­nien aufhält.

Der Euro­päi­sche Gerichtshof für Menschen­rechte lehnte den Einspruch der Familie ab und das Kran­ken­haus unter­brach erneut die lebens­er­hal­tenden Maßnahmen.

Die Familie des Mannes wandte sich daraufhin an die polni­sche Regie­rung, um Unter­stüt­zung im Kampf um sein Leben zu erhalten. Nach den von der Familie vorge­legten Beweisen war der Mann in der Lage, auf seine Umge­bung zu reagieren und selbst­ständig zu atmen, obwohl das Kran­ken­haus ihn als im vege­ta­tiven Zustand befind­lich erklärt hatte.

Die polni­schen Behörden appel­lierten an das Kran­ken­haus, den Trans­port des Pati­enten nach Polen zur weiteren Behand­lung zu erlauben. Dem Mann wurde sogar ein Diplo­ma­ten­pass ausge­stellt, um ihn aus dem Zustän­dig­keits­be­reich Groß­bri­tan­niens zu transportieren.

Die briti­schen Ärzte lehnten den Antrag jedoch ab und weigerten sich, den Trans­port des Mannes nach Polen zu erlauben. Sie argu­men­tierten, dass eine solche Reise das Leben des Mannes gefährden würde.

