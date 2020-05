WALDKRAIBURG – Seit April kam es in der ober­baye­ri­schen Stadt zu vier Anschlägen auf türkisch­stäm­mige Geschäfte. Bei dem Brand­an­schlag auf einen Gemü­se­laden wurden sechs Personen verletzt. Leicht hätte es auch Tote geben können. Haben wir es mit dem Beginn einer zweiten NSU-Serie zu tun, lautete vorerst die Frage. Liegt etwa ein „Rassis­ti­scher Hinter­grund?“ schlag­zeilte die Abend­zei­tung noch am 1. Mai. Und dort konnte man auch State­ment und Schluss­fol­ge­rung des Poli­zei­prä­si­denten Robert Kopp dazu lesen:

„Die Gefähr­dung oder Schä­di­gung türki­scher Einrich­tungen ist in keiner Weise akzep­tabel und ist mit einer tole­ranten und welt­of­fenen Gesell­schaft nicht vereinbar“.

Diesmal werden wir aller­dings nicht 130 Jahre warten müssen, bis, wie in der NSU-Serie die Wahr­heit auf den Tisch kommt – solange sind nämlich die dies­be­züg­li­chen Akten für die Öffent­lich­keit gesperrt (warum wohl?). Diesmal herrscht jetzt schon Klar­heit. Bei dem Täter handelt es sich um einen „deut­schen Staats­bürger mit türki­schen Wurzeln“, erfährt man nun in der Abend­zei­tung. Und wie die Polizei auf einer Pres­se­kon­fe­renz heute, Sonntag, mitteilt, hatte der gestän­dige 25-Jährige laut seinen eigenen Angaben weitere Anschläge in nächster Zukunft bereits geplant. Nachdem er wegen einer fehlenden gültigen Fahr­karte von der Polizei kontrol­liert wurde, konnten die Beamten mehrere Rohr­bomben im Gepäck des Täters fest­stellen. Er bezeichnet sich selber als Anhänger des Isla­mi­schen Staates (IS) und war bis jetzt nur gering­fügig straf­fällig geworden. Trotzdem kein Beispiel gelun­gener Inte­gra­tion, oder?

Abschlie­ßend erhebt sich die Frage, ob unsere Gesell­schaft etwa nicht zu „tole­rant“ gegen­über Into­le­ranten ist. Oder wären wir dann am Ende zu wenig „welt­offen“?