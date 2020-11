Massen­imp­fungen bereits für Mitte Dezember geplant?

Die Regener Eishalle soll das Corona-Impf­zen­trum im Land­kreis Regen werden. Das ist am Mitt­woch­nach­mittag im Land­ratsamt entschieden worden. Die Eissport-Saison ist für die Halle damit gelaufen. In der Halle sollen demnächst die Um- und Einbauten erle­digt werden. So könnte, wie von den Land­kreisen verlangt, das Impf­zen­trum Mitte Dezember den Betrieb aufnehmen, berichten die Passauer Neue Presse.

Aus für Eisho­cke­sport und Eislaufbetrieb

Die Umfunk­tio­nie­rung der Sport­halle zum Impf­zen­trum ist eine Entschei­dung mit weit­rei­chenden Konse­quenzen im Heimat­sport. Denn schon jetzt ist klar: Mangels Alter­na­tive muss der ERC die Mann­schaft vom Spiel­be­trieb der Eisho­ckey-Bezirks­liga abmelden. Die Bayer­wald-Stadt muss in diesem Winter auf ihren geliebten Eisho­ckey-Sport verzichten, so pnp.de weiter. Und weil „dank“ Corona die Uhren jetzt überall anders zu gehen scheinen wurde der Vorsit­zende des ERC Regen Tobias Himmel­stoß von der Nach­richt über­rum­pelt und ist dementspre­chend enttäuscht vom uner­wartet schnellen Vorgehen der Verant­wort­li­chen. „Wir sind einfach vor voll­endete Tatsa­chen gestellt worden.“

Kata­stro­phale Folgen für den Verein

Vorsit­zender befürchten Spieler-Flucht, falls die Spiel­saison gene­rell weiter gehen wird. . „Wenn die Saison weiter­geht, könnte es sein, dass einige unserer Spieler kurz­fristig den Verein wech­seln wollen. Da werden wir sie leider ziehen lassen müssen. Und ob sie dann wieder zurück­kommen, steht in den Sternen“, so Himmel­stoß. Neben den fehlenden Eintritts­gel­dern muss der Verein in diesem Jahr auch ohne die Einnahmen aus der Christ­baum­ver­stei­ge­rung und dem Christ­kindl­markt kalku­lieren. Darüber hinaus wird wohl der ein oder andere Sponsor sein Enga­ge­ment redu­zieren oder einstellen.

Auch Nach­wuchs leidet

Unter der Hallen­be­le­gung zu leiden hat schluss­end­lich auch die in den vergan­genen zwei Jahren akri­bisch aufge­baute Nach­wuchs­ab­tei­lung des Vereins. „Das wird nun alles zunichte gemacht“, sagt Himmel­stoß. Dabei habe man im Sommer viele Anmel­dungen von inter­es­sierten Kindern verbu­chen können. Trübe Aussichten also für den ERC, der sich zumin­dest auf seine Mitglieder verlassen kann. Bislang gibt es keine Austritte, berichtet die genannte Zeitung weiter.