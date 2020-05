Es war einmal mehr eine eindrucks­volle Macht­de­mons­tra­tion der Moslems in ganz Europa anläss­lich des Endes des Ramadan. Denn zum soge­nannten „Zucker­fest“ bela­gerten in Dutzenden Städten auf dem ganzen Konti­nent die „Recht­gläu­bigen“ öffent­liche Plätze um demons­trativ zu beten. Die lokalen Behörden, vor allem in Ländern wie Deutsch­land, Groß­bri­tan­nien, Italien oder Frank­reich, haben diese Schau­spiele aber nicht nur pro-aktiv durch die kurz­fris­tige „Corona-Maßnah­men­lo­cke­rungen“ vor Beginn des Ramadan geför­dert, sondern den Auswüchsen nun auch tatenlos zuge­sehen. Während also der „deut­sche Michel“ bei den kleinsten Verstößen gegen die Corona-Auflagen von der Polizei durch Sonne und Mond geprü­gelt wird, genießen Moslem erneut Sonder­rechte.

Massen­beten in deut­schen Städten

Bilder und Videos aus Essen, Herne, Wetzlar, Duis­burg oder Berlin verdeut­li­chen das ganze Ausmaß der voran­schrei­tenden Isla­mi­sie­rung. Hunderte Moslems, teils mit Mund­schutz, beten öffent­lich auf ihren Teppi­chen gen Mekka.

Während die AfD noch daran arbeitet, sich selbst zu zerlegen, werden in Herne Fakten geschaffen. Wer glaubt, dass man dem mit ein wenig bürger­li­cher, libe­ral­kon­ser­va­tiver Islam­kritik beikommt, wird sich noch stark wundern.t.co/Bed4Z9YvRz pic.twitter.com/gTSrZkPmds — Markus Klar­name (@Netzdenunziant) May 25, 2020

Es sind Massen­zu­sam­men­künfte, wie sie eigent­lich von den Behörden sofort verboten oder zumin­dest aufge­löst werden müssten. Doch Polizei ist weit und breit keine in Sicht. In Wetzlar wurde sogar eigens ein riesiger Park­platz vor einer Ikea-Filiale zur Verfü­gung gestellt:

Ein anderes Bild könnte symbol­träch­tiger kaum sein. Junge Moslems – teil­weise noch im Kindes­alter – liegen mit ihren Teppi­chen auf einer Fußgän­ger­zone, im Hinter­grund ist der Turm einer Kirche zu sehen. Europa 2020:

Auch in Italien mosle­mi­sches Massen­beten

Auch aus Italien sind ähnliche Bilder zu vernehmen. Gerade in Palermo auf Sizi­lien fanden sich Moslems auf dem lokalen Strand zum Massen­gebet ein. Just also in Sizi­lien, dass im Früh­mit­tel­alter fast 250 Jahre unter mosle­mi­scher Knecht­schaft litt: