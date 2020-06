Die deut­sche Bundes­re­gie­rung weitet den „Kampf gegen Hetze“ im Internet aus und will den Straf­rahmen sowie die Tatbe­stände massiv verschärfen. Treffen wird dies frei­lich in erster Linie regie­rungs­kri­ti­sche Bürger und alter­na­tive Nach­rich­ten­seiten, wie schon die Vergan­gen­heit zeigte. Das umfang­reiche Geset­zes­paket geht jedoch so weit, dass künftig schon bald ein falsch gesetztes „Gefällt mir“ bzw. ein „Like“ strafbar wird. Will­kommen in der Diktatur kann man da nur sagen.

Drohungen und „Hetze“ werden mit Gefängnis geahndet

Verschärft wird das Vorgehen von digi­talen Drohungen bis hin zum „Verbreiten straf­barer Inhalte“. Was darunter fällt bleibt natür­lich wie immer eine Ermes­sens­sache der „unab­hän­gigen“ Gerichte und der Justiz. Für die Bundes­jus­tiz­mi­nis­terin Chris­tine Lambrecht (SPD) sei es jeden­falls „ein klares Signal, dass wir die Taten nicht hinnehmen und uns mit Nach­druck zur Wehr setzen“. „Wer hetzt und droht muss mit Anklagen und Verur­tei­lungen rechnen. Das sind entschlos­sene Schritte gegen Menschen- und Demo­kra­tie­feinde, die ein gefähr­li­ches Klima der Gewalt schüren.“, so die Drohung gegen die unlieb­samen Bürger und ihre aufmüp­figen Meinungen.

Wer künftig Drohungen im Netz äußert, die etwa als Aufrufe zur Körper­ver­let­zung, zu sexu­ellen Über­griffen oder auch zur Sach­be­schä­di­gung inter­pre­tiert werden könnten, dem drohen bis zu zwei Jahre Haft!

Und: Auch für eine Belei­di­gung könnte der Verfasser zu einer Haft­strafe von bis zu zwei Jahren verur­teilt werden.

Falscher Like? Das wird teuer

Aber hier endet der Kontroll- und Zensur­wahn der Regie­rung nicht. Auch wer künftig ein falsches „Gefällt mir“ setzt muss mit Straf­ver­fol­gung rechnen. Bisher war es strafbar, bereits began­gene Taten zu befür­worten. Das gilt nun auch für ange­kün­digte Taten. Dabei kann es auch schon reichen, wenn ein User durch ein „Like“ oder Ähnli­ches anzeigt, dass ihm die began­gene oder geplante Tat „gefällt“. Erzielt diese Angabe eine große Reich­weite unter anderen Inter­net­nut­zern, muss ein Gericht entscheiden, ob damit der „öffent­liche Frieden gestört“ wird und damit Strafen verhängt werden könnten.

Poli­tiker-Kaste erhält mehr Schutz

Und auch die Poli­tiker-Kaste hat man in der neuen Gesetz­ge­bung nicht vergessen. Diese erhält weitere Privi­le­gien. So werden nun Straf­ver­fol­gungen wegen übler Nach­rede oder Verleum­dung gemäß Para­graf 188 des Straf­ge­setz­bu­ches von „im poli­ti­schen Leben stehende Person“ auf Kommu­nal­po­li­tiker ausge­weitet. Lokal­po­li­tiker können zudem, ebenso wie Jour­na­listen oder ehren­amt­lich Tätige, leichter eine Auskunfts­sperre für ihre Daten im Melde­re­gister erwirken.

Man sieht: Das System schützt seine Günst­linge und bestraft seine Wider­sa­cher.