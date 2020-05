Nachdem die seiner­zeit fort­schritt­liche Parole „Afrika den Afri­ka­nern“ jetzt von „Europa den Afri­ka­nern“ abge­löst wird, kommt die von Globa­listen und Linken gewünschte Afri­ka­ni­sie­rung Europas immer rascher in Schwung. Auf die damit einher­ge­hende „Neben­wir­kungen“ dieser Entwick­lung wollen wir in diesem Artikel nicht eingehen, diesmal jedoch das zeigen, was man uns in den Quali­täts­me­dien lieber nicht zeigen will: Nämlich das, wie es zugeht, wenn die erwünschte „Bunt­heit“ bereits voll Fahrt aufge­nommen hat.

Auch von Krimi­na­lität und derglei­chen soll hier nicht die Rede sein, sondern ledig­lich davon, was passiert, wenn Leute die „schutz­su­chend“ und viel­fach illegal nach Europa kamen, plötz­lich eine kriti­sche Masse bilden. Dann tritt nämlich der Fall ein, dass aus Bitt­stel­lern frech Fordernde werden, die glauben, dass sie bereits die neuen Herrn im Land sind. Im Grunde genommen kann man das diesen Leuten gar nicht verargen, denn dieses präpo­tente Selbst­ver­ständnis wir ihnen ja von Linken und sons­tigen Gutmen­schen förm­lich einge­trich­tert.

Hier ein Video welches eine „bunte“ Demo mitten in Paris zeigt. Diese Bilder sind sicher nicht angetan, bei Ländern wie Ungarn oder Polen doch noch den Appetit zu erwe­cken, eben­falls solcherart berei­chert zu werden. So wie die EU samt Merkel und Konsorten sich das vorstellen.