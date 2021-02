Von Alex­andre Laborde

Der türki­sche Außen­mi­nister Mevlüt Çavuşoğlu traf sich am 21. Januar mit der Präsi­dentin der Euro­päi­schen Kommis­sion Ursula Von der Leyen, der Kommis­sarin für Inneres Ylva Johansson und dem Kommissar für Nach­bar­schaft und Erwei­te­rung Olivér Várhelyi. Nach dem Treffen kehrte Çavuşoğlu mit einem viel­sa­genden Posting in den sozialen Netz­werken zum Thema Beitritt der Türkei zur Euro­päi­schen Union zurück: „Der Beitritts­pro­zess muss neu gestartet werden […] Die Zoll­union muss aktua­li­siert werden und die Visa­li­be­ra­li­sie­rung muss umge­setzt werden. Wir müssen die Zusam­men­ar­beit im Kampf gegen ille­gale Einwan­de­rung und Terro­rismus verstärken. Wir müssen gegen den Anstieg von Rassismus, Diskri­mi­nie­rung und Islam­feind­lich­keit in Europa kämpfen.“

Der Beitritt der Türkei zur Euro­päi­schen Union hat eine lange Geschichte, denn bereits 1995 unter­zeich­nete das Land ein Abkommen über eine Zoll­union mit den Brüs­seler Behörden und wurde am 12. Dezember 1999 beim Euro­päi­schen Rat in Helsinki offi­ziell als Kandidat aner­kannt. Das Refe­rendum über die Euro­päi­sche Verfas­sung im Jahr 2005 markierte jedoch die erste Ableh­nung der Türkei durch die Menschen in Europa. Seitdem hat sich die Kluft zwischen Brüssel und Ankara weiter vergrö­ßert. Im Jahr 2016 hat die starke Repres­sion, die von Präsi­dent Erdoğan nach dem Putsch­ver­such einge­setzt wurde, zusammen mit der Nicht­ein­hal­tung der Migra­ti­ons­ver­ein­ba­rungen, die zwischen der Türkei und dem Euro­päi­schen Parla­ment getroffen wurden, zu einer Verlang­sa­mung des Prozesses geführt. In der Folge­zeit folgte eine Krise auf die andere mit den terri­to­rialen Ansprü­chen der Türkei auf Zypern und auf grie­chi­sche Seege­biete, die reich an Gasvor­kommen sind. Auf kultu­reller Ebene hat die Entschei­dung von Erdoğan, die Basi­lika der Heiligen Sophia in eine Moschee umzu­wan­deln, die christ­liche Bevöl­ke­rung endgültig von der Kluft zwischen der euro­päi­schen Zivi­li­sa­tion und der osma­ni­schen Welt, die dem Islam tief verbunden ist, überzeugt.

Dennoch und trotz der Einschüch­te­rungs­ver­suche Ankaras gegen­über Zypern und Grie­chen­land im September 2020 scheint es, dass die Euro­päi­sche Kommis­sion die Möglich­keit einer Wieder­auf­nahme der Gespräche mit der Türkei nicht ausschließt. So twit­terte Präsi­dentin von der Leyen am 21. Januar über diesen Austausch: „Dialog ist notwendig, aber wir erwarten auch konkrete und glaub­wür­dige Aktionen vor Ort“, während ihr Stell­ver­treter auf die Notwen­dig­keit „posi­tiver Maßnahmen“ hinwies. Der Hohe Vertreter der Euro­päi­schen Union für Außen- und Sicher­heits­po­litik, Josep Borrell, ging seiner­seits noch weiter: „Das vergan­gene Jahr war ein kompli­ziertes Jahr für die Bezie­hungen zwischen der Euro­päi­schen Union und der Türkei. Heute habe ich Mevlüt Çavuşoğlu empfangen, um den weiteren Weg zu bespre­chen – die Suche nach gemein­samen stra­te­gi­schen Inter­essen, die Entwick­lung einer koope­ra­tiven und wech­sel­sei­tigen Bezie­hung, die in gemein­samen Werten und Prin­zi­pien veran­kert ist. „Die Verei­nigten Staaten haben immer auf diese Annä­he­rung gedrängt, und wir sind zuver­sicht­lich, dass die Regie­rung von Joe Biden die Wieder­auf­nahme der Gespräche zwischen Brüssel und Ankara begrüßen wird.

Quelle: Présent