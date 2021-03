Von László Domonkos

Es ist etwas mehr als ein Drei­vier­tel­jahr­hun­dert her, dass die tsche­cho­slo­wa­ki­sche Natio­nal­ver­samm­lung in Prag am 28. März 1946 alle Dekrete in Kraft setzte, die Präsi­dent Edvard Beneš zwischen April und Oktober 1945 erlassen hatte. Von den soge­nannten Beneš-Dekreten – insge­samt 143 – betrafen 13 direkt und 20 indi­rekt die Ungarn und Deut­schen Oberungarns (ungar. Felvidék = „Hoch­land“, heute: Slowakei), die eindeutig als Kollek­tiv­ver­bre­cher einge­stuft wurden. Ziel war es, sie nicht nur als Bürger, sondern auch als Menschen unmög­lich zu machen – vom Entzug der Staats­bür­ger­schaft bis zur Vertrei­bung aus der Heimat, vom Verbot des Gebrauchs der Mutter­sprache bis zur völligen Auslö­schung von Bildung und Kultur, von der Beschlag­nah­mung des Eigen­tums, von der Plün­de­rung bis zur physi­schen Folter. Und darüber hinaus. Um es noch deut­li­cher zu sagen: Das war sozu­sagen die Blau­pause für Völker­mord und Ausrot­tung, getarnt und ausgeklügelt.

Als ihr erster großer Aufde­cker schrieb Kálmán Janics in Die Jahre der Staa­ten­lo­sig­keit (1979 in München von der Euro­päi­schen Evan­ge­li­schen Freien Unga­ri­schen Univer­sität veröf­fent­licht): „Das Schei­tern des Liqui­da­ti­ons­plans gegen die unga­ri­sche Minder­heit war vor allem den Inter­essen der Groß­mächte und – zu einem nicht geringen Teil – dem Zufall zu verdanken“. Sidonia Dedina nannte Beneš in ihrem 2000 erschie­nenen zeit­ge­schicht­li­chen Roman Edvard Beneš: Der Liqui­dator „diesen poli­ti­schen Verbre­cher erster Güte, diesen Konzern­schurken“. (Wie wir wissen, sind die Beneš-Dekrete immer noch in Kraft.)

Kurz vor dem 75. Jahrestag sagte der slowa­ki­sche Staats­se­kretär für auswär­tige Ange­le­gen­heiten kürz­lich, dass der Grund, warum die Ungarn in der Slowakei die unga­ri­sche Staats­bür­ger­schaft nicht annehmen dürften, darin liege, dass dies die glei­chen Probleme wie in der Ostukraine, Südos­se­tien und Abcha­sien verur­sa­chen würde. Nach Ansicht des unga­ri­schen Außen­mi­nis­ters ist dies eine Provo­ka­tion, da es nicht hinnehmbar sei, die Ungarn als subver­sive und desta­bi­li­sie­rende Elemente darzu­stellen. Genauso wenig kann es hinge­nommen werden, dass ein Regie­rungs­ver­treter die Situa­tion der Ungarn im Hoch­land mit einge­fro­renen Konflikten im Kaukasus vergleicht. Die Antwort: Der unga­ri­sche Botschafter in Bratis­lava wird ins slowa­ki­sche Außen­mi­nis­te­rium vorge­laden und die unga­ri­sche Seite wird der Einmi­schung in innere Ange­le­gen­heiten bezichtigt…

Es ist, als ob wir seit fünf­und­siebzig Jahren gezwungen sind, mit einem sehr großen Defizit zu leben. Ständig. Unab­hängig von poli­ti­schen Systemen und poli­ti­schen Führern.

Wer hätte gedacht, dass einer der größten Dichter der unga­ri­schen Nation des zwan­zigsten Jahr­hun­derts, István Sinka, in den späten drei­ßiger Jahren, zur Zeit der Rück­gabe des unga­risch bewohnten südli­chen Teils Oberungarns und der Wieder­an­bin­dung der Karpaten, mit seiner Dich­tung eine beispiel­lose Geste gegen­über den seit Jahr­hun­derten in Oberungarn lebenden Slowaken macht. In seinem Gedicht mit dem Titel Kicsi nép nagy sorattal schrieb er unter anderem Folgendes:

„Das Gesetz der Berge und der Ebenen ist es zusam­men­zu­bleiben – / Unglück­liche Völker, wir werden immer so leben! / Dann lieber diesen Weg gehen / Als dass Blut vergossen wird und Kano­nen­donner herrscht. / Es wäre gut für uns – und auch für dich, dort hinüber­zu­gehen, / wenn wir uns nicht gegen­seitig die Dornen­krone aufsetzen würden… / Ich habe es vor langer Zeit gehört… ich habe das Wort fast vergessen, den Klang – hier und dort – / mein Vater sagte mir: es ist egal, woher du kommst, / ob du Stiefel oder Schuhe trägst: / dein Leid und deine Freude bleiben die glei­chen / auf dem Berg wie unter dem Berg. / Alles klar: Kampf für die Frei­heit. / Doch lasst es sein, wie ich sage: / Lasst uns nicht töricht über die Sorgen des anderen lachen / Um der anderen Völker willen. / Denn wenn es für uns besser ist, zu lachen, / wird der Kummer zweier Länder größer sein.“

Das bessere Angebot der Freund­schaft und Brüder­lich­keit, das zu einem nicht beispiel­losen Zeit­punkt in der Geschichte gemacht wurde, ist nicht ange­nommen worden, wie so viele Male zuvor und danach. Eine Stimme für die Slowaken – so lautet der Unter­titel des Gedichts. Die Stimme ist verklungen, ohne Echo. Und um in die Gegen­wart zu kommen: Zum Zeit­punkt der obigen Affäre hilft Ungarn der Slowakei, den russi­schen Impf­stoff zu bekommen…

Natür­lich wissen wir, dass die Notwen­dig­keit der Meister ist. Seit der Migran­ten­krise 2015 ist dank der Visegrád-Koope­ra­tion die offen­sicht­liche Gemein­sam­keit der Inter­essen sowohl mit dem tsche­chi­schen als auch mit dem slowa­ki­schen Volk in den Vorder­grund getreten, manchmal mit wirk­lich viel­ver­spre­chenden gemein­samen diplo­ma­ti­schen Schritten und Ergebnissen.

Aber es gibt ein System der Diplo­matie und der außen­po­li­ti­schen Inter­es­sen­gruppen – und ein anderes der natio­nalen Politik. Dass sich in den fünf­und­siebzig Jahren seither nichts wirk­lich geän­dert hat, ist eine bittere Tatsache, die man aner­kennen muss – ebenso wie den Beweis, dass die guten Palóc-Leute von Gömö immer tapfere Ungarn waren und die stolze Burg von Kraszn­ahorka genauso zur unga­ri­schen Geschichte und unga­ri­schem Natio­nal­be­wusst­sein gehört wie das Grab von Rákóczi im Dom von Kassa (skowak. Košice), das Haus von Merse Szinyei in Sáros (skowak. Šariš), der wunder­bare Haupt­platz von Bártfa (skowak. Bardejov) oder die wilden Auen des Csal­lóköz (Große Schüttinsel).

Und gerade deshalb müssen wir dem lang­jäh­rigen – fünf­und­sieb­zig­jäh­rigen – Dfizit Beach­tung schenken. Und zwar sehr viel. Wir wissen aus der kommu­nis­ti­schen Praxis, wozu Defi­zit­ma­nage­ment führt.

Ein anderer großer unga­ri­scher Dichter, János Arany, der ein Jahr­hun­dert vor István Sinka schrieb, brachte diese Zeilen zu Papier, die es wert sind, hier wieder­ge­geben zu werden: „Die Flut der Zeit fließt nicht zurück, / Sie schwillt vorwärts, unauf­haltsam“. Verstehen wir das, sehen wir das? Sehen wir es oft genug? Tun wir genug? Nun, oder besser, oder noch stärker, Taktik hier, Zwänge dort? Wie wird die unauf­haltsam anschwel­lende Flut der Zeit walten?

Ein Drei­vier­tel­jahr­hun­dert ist eine lange Zeit, wenn man darüber nach­denkt. Fünf­und­siebzig Jahre Defizit, fünf­und­siebzig Jahre der Frag­wür­dig­keit. Oder ist es etwas anderes?

Quelle: MTI / Magyar Nemzet