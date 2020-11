Es hat nicht lange gedauert, bis einge­treten ist, was viele befürchtet haben: Nachdem die schwer­um­kämpften Gebiete Berg­ka­ra­bachs durch einen mehr als frag­wür­digen Frie­dens­ver­trag unter der Ägide Russ­lands vom christ­li­chen Arme­nien an das musli­mi­sche Aser­bai­dschan abge­treten wurden, beginnen dort Isla­misten mit der Schän­dung und Zerstö­rung von Kirchen. Ähnli­ches kennt man in Europa aus dem Kosovo-Krieg, wo musli­mi­sche Albaner nach ihrem Triumph sämt­liche ortho­doxen Klöster und Kirchen zerstörten. Russ­lands Einlenken gegen­über der Türkei ist somit nicht nur ein Verrat an den Arme­niern, sondern auch an allen Christen der Region. Einer Region, die als älteste Wirk­stätte des Chris­ten­tums nach dem heiligen Land gilt.

IS-Terro­risten schänden Kirchen

Wie auf Videos und Fotos belegt ist, dürften es vor allem die von der Türkei einge­schleusten IS-Kämpfer aus Syrien sein, die sich an den christ­li­chen Bauwerken und Kultur­stätten vergehen. So wurde die arme­ni­sche „Kanatsch Scham“ Kirche aus dem Jahr 1818 in der an Aser­bai­dschan gefal­lenen Stadt Schu­schi nur wenige Tage nach der Einnahme zerstört:

Die arme­ni­sche „Kanatsch Scham“ Kirche aus dem Jahr 1818 in #Schu­schi wurde nur wenige Tage nach der Einnahme der Stadt durch Aser­bai­dschan zerstört. #Berg­ka­ra­bach pic.twitter.com/VkpH2p3nDG — HAYPRESS (@HAYPRESS_news) November 19, 2020

Ein weiteres Video zeigt einen aser­bai­dscha­ni­schen Soldaten auf dem Turm einer Kirche, wie er isla­mi­sche Parolen brüllt und mögli­cher­weise zuvor das Kreuz entfernte:

Azer­bai­jani soldier stan­ding on top of the cross of an Arme­nian chapel and yelling exactly what you think at the top of his lungs in a gesture of conquest. He could be a Syrian jiha­dist but those are stan­dard Azer­bai­jani soldier camou­flage pants. pic.twitter.com/cZwTd15sfJ — Serge (@Zinvor) November 14, 2020

Ebenso kursieren Videos, die Soldaten im den eroberten Gebieten zeigen, wie sie die Einrich­tungen von arme­ni­schen Häusern zerstören: