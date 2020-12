In den an Aser­bai­dschan abge­tre­tenen Gebieten der Region Berg­ka­ra­bach kommt es zu schweren Kriegs­ver­bre­chen an der arme­ni­schen Bevöl­ke­rung, darunter Mord und Vertrei­bung. Mensch­rechts­ak­ti­visten, regio­nale NGOs und poli­ti­sche Beob­achter spre­chen bereits von Genozid-ähnli­chen Zuständen. Nicht nur Kirchen und Klöster werden zerstört, christ­liche Fried­höfe geschändet und arme­ni­sche Häuser zerstört, auch die verblie­benen Arme­nier sehen sich viel­fach mit dem Tod konfrontiert.

Aser­bai­dscha­ni­sche Soldaten köpfen und pfählen (!) Armenier

Derzeit kursieren im Internet dutzende Videos und Fotos, die belegen, wie Soldaten der aser­bai­dscha­ni­schen Armee, aber auch isla­mis­ti­sche Söldner, arme­ni­sche Zivi­listen töten, darunter vor allem ältere Menschen. Viel­fach werden die wehr­losen Opfer wie Vieh geschlachtet und geköpft, wie Augen­zeugen berichten. In einem Fall wurde ein älterer Arme­nier von mehreren Soldaten fest­ge­halten, während ihm die Ohren abge­schnitten wurden.

Damit ist klar, dass der Islam auch hier seine Gewalt­phan­ta­sien und seinen Herr­schafts­an­spruch brutal durchsetzt.

Footage was shared just a few min ago on Azer­bai­jani Tele­gram channels.

Another evidence of #Azeri­WarCrimes taped by Azer­bai­jani soldiers.

In anderen Videos sind eben­falls enthaup­tete Menschen zu sehen, deren Leichen auch noch geschändet werden. Oftmals wird auch die Miss­hand­lung, Folte­rung und Ermor­dung gefan­gener arme­ni­scher Soldaten gefilmt, etwa durch Pfählen! Gepostet werden diese Videos direkt in die sozialen Netz­werke von den Soldaten selbst.

WATCH: (DISTURBING) Elderly Arme­nian civi­lian beat, robbed, and humi­liated by Azer­bai­jani mili­tary. These are the actual servicemen of Azer­baijan. He says to them “kill me. I won’t talk.”

We’ve cut the video and included the most important parts – so it would fit on Twitter. pic.twitter.com/bgcwVN4BCN

— ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) December 3, 2020