Von Daniele Scalea



Das polni­sche Institut „Ordo Iuris (das sich sehr für die Förde­rung einer Rechts­kultur einsetzt, die nicht mit der vorherr­schenden progres­siven Kultur über­ein­stimmt, und in diesen Monaten eine neue Univer­sität, das Colle­gium Inter­ma­rium, ins Leben gerufen hat) hat einen umfang­rei­chen Bericht vorge­legt, in dem auf fast 200 Seiten darge­legt wird, wie der Weg der „Vertie­fung der euro­päi­schen Inte­gra­tion“ zur Schaf­fung eines echten Super­staates führt. Der in engli­scher Sprache verfasste Bericht mit dem Titel Between a Europe of nations and a super­state. Doctrinal, legal and economic aspects of the project of “deeper inte­gra­tion” in the Euro­pean Union (Zwischen einem Europa der Nationen und einem Super­staat. Doktri­nelle, recht­liche und wirt­schaft­liche Aspekte des Projekts der „vertieften Inte­gra­tion“ in der Euro­päi­schen Union) werden demnächst der Öffent­lich­keit zugäng­lich gemacht.

Wer die Gele­gen­heit hatte, sie zum ersten Mal zu sehen, kann die Mammut­ar­beit der Heraus­geber Bartosz Zalewski und Tymo­teusz Zych nur loben, die die Beiträge von elf Forschern präsen­tieren (Konrad Dyda, Filip Furman, Katar­zyna Gęsiak, Rafał Krus­zyński, Anna Kubacka, Filip Ludwin, Maciej Łobza, Paweł Łuka­szewski, Eryk Łon, Maria Podlowska, Wero­nika Prze­biorła). Die Kapitel des Berichts befassen sich in tech­ni­scher Hinsicht mit Themen wie dem Brexit, dem Subsi­dia­ri­täts­prinzip, der Inef­fi­zienz der zentralen Verwal­tung, den wirt­schaft­li­chen Konver­genz­pro­zessen, der Einmi­schung der EU in das Fami­li­en­recht der Mitglied­staaten, den sozialen Rechten, der Migra­ti­ons­po­litik, der Gesund­heits­po­litik und der nächsten Genera­tion der EU.

Die These, die die Autoren aufstellen wollen, ist, dass es Prozesse gibt, die die Euro­päi­sche Union zu einem föde­ralen Super­staat machen werden. In der Tat stellen sie in allen unter­suchten Berei­chen unge­recht­fer­tigte Inter­ven­tionen der EU fest, die auf „krea­tive“ Ausle­gungen der Verträge, „soft law“ (nicht bindende, aber orien­tie­rende Entschlie­ßungen oder Erklä­rungen), Bevor­zu­gung bestimmter Mitglieder und finan­zi­ellen Druck auf dieje­nigen, die versu­chen, die euro­päi­schen Insti­tu­tionen zu bremsen, zurück­greift. Diese Haltung hat mehrere nega­tive Folgen. Inef­fi­zienz (mit einer „Regu­lie­rungs­in­fla­tion“, die das Grund­prinzip der Subsi­dia­rität, d.h. Entschei­dungen auf der nied­rigsten geeig­neten Ebene zu treffen, völlig negiert), Maßnahmen, die nur die reichsten Länder begüns­tigen (insbe­son­dere Deutsch­land, das von der Währungs­union stark profi­tiert hat, zum Nach­teil vor allem Italiens), und ein Angriff auf die natio­nale Iden­tität der Mitgliedstaaten.

Der Ordo Iuris-Bericht beschreibt die Probleme und zeigt Lösungen auf, um sie zu lösen. Der Vorschlag des polni­schen Insti­tuts zielt darauf ab, die Befug­nisse des Rates (des zwischen­staat­li­chen Organs schlechthin) zu stärken und sich auch gegen Maßnahmen (wie die quali­fi­zierte Mehr­heit) zu wenden, die das Veto­recht der Mitglied­staaten aushe­beln. Auch die Dere­gu­lie­rung der Gesetz­ge­bung sollte geför­dert werden, indem man zum Subsi­dia­ri­täts­prinzip zurück­kehrt und die Verab­schie­dung verbind­li­cher Vorschriften als letztes Mittel belässt.

Wenn diese Initia­tiven nicht ergriffen werden, sondern die Föde­ra­li­sie­rung Europas weiter voran­ge­trieben wird“, warnt der Bericht, „dann ist es absehbar, dass die EU schließ­lich in klei­nere, einheit­li­chere Gebiete zerfällt. Die EU maßt sich nämlich Kompe­tenzen an, die sie nicht hat, und nutzt sie aus, um den kultu­rellen Plura­lismus und die Werte des Konti­nents anzu­greifen, indem sie beispiels­weise ein neues, von der Gender-Ideo­logie geprägtes Fami­li­en­recht auch in den Ländern durch­setzt, die es ablehnen.

Daniele Scalea

Gründer und Vorsit­zender des Machia­velli-Studi­en­zen­trums. Er hat einen Abschluss in Geschichts­wis­sen­schaften (Univer­sität Mailand) und einen Doktor­titel in Poli­tik­wis­sen­schaften (Univer­sität Sapi­enza) und unter­richtet an der Univer­sität Cusano die Fächer „Geschichte und Doktrin des Dschi­ha­dismus“ und „Geopo­litik des Nahen Ostens“. Von 2018 bis 2019 war er Sonder­be­rater für Einwan­de­rung und Terro­rismus des Unter­staats­se­kre­tärs für auswär­tige Ange­le­gen­heiten Guglielmo Picchi. Sein neuestes Buch (zusammen mit Stefano Graziosi) heißt Trump contro tutti. L’Ame­rica (e l’Oc­ci­dente) al bivio (Trump gegen alle. Amerika (und der Westen) am Scheideweg).

Dieser Beitrag erschien zuerst bei CENTRO MACHIAVELLI, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.