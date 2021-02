Während Rentner zu einem nicht uner­heb­li­chen Teil mit ein paar hundert Euro im Monat über die Runde kommen müssen, sitzt das Geld ander­wärts locker: Beispiels­weise im schwer verschul­detem Berlin, wo gerade um eine Milli­arde Euro (!) Luxus­quar­tiere für Asyl­be­werber hoch­ge­zogen werden. Kosten per Quadrat­meter: bis zu 4.500 Euro! Ganz schön viel für „Modu­laren Unter­künfte für Flücht­linge (MUF)“, wie die angeb­li­chen „Plat­ten­bauten“ bezeichnet werden. Insge­samt werden 53 (!) Bauten für die künf­tigen Pensi­ons­zahler errichtet, während der normale Wohnungsbau stagniert.

Ärger mit den Anwoh­nern und Sonder­bau­recht inkl. Vernich­tung von Baumbestand

Überall gibt es Ärger mit den Anwoh­nern, berichtet die Berliner Zeitung und nennt auch die Gründe dafür:

Die Anwohner werden nicht gefragt, obwohl SPD, Grüne und Linke die „beste Bürger­be­tei­li­gung aller Zeiten“ verspro­chen hatten.

Die Bauten werden nach einem Sonder­bau­recht errichtet, das die meisten geltenden Regeln und sogar den Denk­mal­schutz außer Kraft setzt. Einmal mehr wird der Rechts­staat ausge­he­belt, wenn es um das Wohl um Versor­gungs­su­chende geht.

Beim Thema Migra­tion wird auch der den Grünen ansonsten so wich­tige Natur- und Umwelt­schutz hint­an­ge­stellt. „Die Anwohner wurden vorab in keiner Weise von offi­zi­eller Seite über dieses Vorhaben infor­miert“, schreibt die örtliche Bürger­initia­tive in einer Peti­tion an das Abge­ord­ne­ten­haus. „Ohne vorhe­rige Aufklä­rung wurde rück­sichtslos sämt­li­cher alter Baum­be­stand vernichtet.“

„Hoher sozialer Druck“

Nach­barn am Osteweg in Lich­ter­felde können schon auf „Erfah­rungen“ mit den neuen Nach­barn zurück­bli­cken. Hier entstand eine MUF mit 46 Ein- bis Fünf­zimmer-Wohnungen auf einem Schul­standort. Selbst der SPD-Kreis­vor­sit­zende Jörg Stroedter steht den Projekten skep­tisch gegen­über: Die Wohn­ge­biete in der Nähe hätten schon jetzt „einen hohen sozialen Druck“, sagte er.

Die Berliner Zeitung lässt auch eine Leserin zu Wort kommen: „Bei uns in Weißensee, Falken­berger Straße, wurden trotz schwe­bender Rechts­strei­tig­keiten mehr­ge­schos­sige MUFs für 300 Flücht­linge in einem Abstand von nur 18 Metern hinter erst vor zwölf Jahren gebauten Einfa­mi­li­en­häu­sern errichtet“, schreibt uns eine Leserin. „Im Vorfeld war dieses Bauvor­haben im Gegen­satz zu anderen nirgends bekannt­ge­geben worden.“ Wäre auch erstaun­lich wenn dem anders wäre. Haupt­sache der Schutz­su­chende fühlt sich wohl.