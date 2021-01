Chloé Lopes Gomes, die erste schwarze Tänzerin beim Berliner Staats­bal­lett und zuvor Tänzerin an der Oper von Nizza und beim Ballet Béjart von Lausanne, geißelt den Rassismus, den sie inner­halb der renom­mierten Berliner Compa­gnie erlebt haben will, was das Manage­ment dazu veran­lasste, eine interne Unter­su­chung anzu­ordnen. Sie will nun dem Rassismus ein Ende setzen, dem gemischt­ras­sige oder schwarze Tänzer im klas­si­schen Ballett ausge­setzt sind, das fast ausschließ­lich weiß ist. […]

Eines Tages gibt die Ballett­meis­terin der größten deut­schen Compa­gnie den Tänzern einen weißen Schleier mit auf den Weg für eine Auffüh­rung von La Baya­dère, einem wegwei­senden Werk des klas­si­schen Reper­toires des 19. Jahr­hun­derts. Als die 29-jährige Fran­zösin an der Reihe war, lachte die Lehrerin: „Ich weigere mich, ihn dir zu geben, weil der Schleier weiß ist und du schwarz bist“, erin­nert sich die Ballerina.

Ein neuer Schock im Februar: Die Ballett­meis­terin will sie zwingen, weißes Make-up zu tragen. „Meine Haut aufzu­hellen wäre wie die Aufgabe meiner Iden­tität“, entrüstet sich die schwarze Tänzerin.

Ihre Posi­tionen belei­digen hingegen die Konser­va­tiven. Das roman­ti­sche Ballett unter­liegt strengen Regeln aus dem 19. Jahr­hun­dert, um den Eindruck von Homo­ge­nität zu vermit­teln. Chloé Lopes Gomes wider­spricht: „Ich bin es leid zu hören, dass man Schwarze nicht einstellen kann, weil sie nicht die Körper für klas­si­sches Ballett haben. Das ist nur eine Ausrede.“

