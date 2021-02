Berliner Imam: „Frauen dürden das Haus nicht verlassen“

Ein weiterer Bericht über das Denken der Imame, die Europa islamisieren:

Während einer Frei­tags­pre­digt in der Berliner Al-Nur Moschee erklärte Scheich Abdel Moez Al-Eila, der sich selbst als „lokaler Imam“ bezeichnet, dass Frauen in ihren Häusern einge­schlossen bleiben sollten.

Während der glei­chen Predigt sagte Al-Eila auch, dass eine Frau sich nicht weigern kann, sexu­elle Bezie­hungen mit ihrem Mann zu haben.

Im Folgenden finden Sie einige Auszüge:

Die meisten Ehepro­bleme hängen davon ab: „Als ich sie heira­tete, war sie schön und dünn. Sie hat immer nette Dinge gesagt. Jetzt ist sie voller Fett und Knochen und hat ein düsteres Gesicht. Wenn ich sie ansehe, erin­nert sie mich – Allah sei mir gnädig – an Satan! Manche Männer sagen: „Meine Frau hat nicht die Schön­heit der Frauen, die ich im Fern­sehen sehe.“ Frauen im Fern­sehen schlän­geln sich wie Schlangen.

[…]

Im Fern­sehen kann man sehen, wie eine Frau nackt auftritt – ihre Brust, ihr Hals, ihre Arme und sogar ihre Ober­schenkel. Sie ist nackt. Sie windet sich und benutzt eine vulgäre Sprache. Ein Mann denkt auto­ma­tisch: Das ist meine Art von Frau! Gott bewahre! Aber was willst du von dieser Frau? Gefällt dir die Art, wie sie sich bewegt?! Was magst du an ihr? Du kannst gehen und nach so einer Frau suchen. Es gibt viele Geschichten.

[…]

Außerdem darf sich eine Frau nicht weigern, mit ihrem Mann zu schlafen. Sie darf keine Ausreden erfinden oder Vorwände benutzen. Der Prophet Muhammad sagte, wenn ein Mann seine Frau ins Bett ruft und sie sich weigert … „Komm her! Ich will dich!“ Aber sie weigert sich und schläft ein … Die Engel werden sie verflu­chen, bis sie aufwacht. Wenn eine Frau sich außer­halb des Bettes ihres Mannes schlafen legt, werden die Engel sie verflu­chen, bis sie aufwacht.

Eine Ehefrau darf nicht unter irgend­einem Vorwand „nein“ sagen. Selbst wenn eine Frau ihre Periode hat, gibt es nichts, was ihren Mann davon abhält, ihren Körper zum Vergnügen zu benutzen, solange er ihre Vagina meidet… Sie zieht einen Tanga über ihre Vagina, und er kann gehen und ihren Körper genießen.

Aisha sagte, dass der Prophet Muhammad einen Tanga über ihre Vagina werfen und dann den Rest ihres Körpers zum Vergnügen benutzen würde. Wie bekommt ein Mann Freude an seiner menstru­ie­renden Frau? Nun, er hat den ganzen Körper, außer der Vagina und dem Anus. Das ist erlaubt (halal).

[…]

