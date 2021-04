„Lieber Gott, hilf mir, weiße Menschen zu hassen.“ So beginnt A Rhythm of Prayer: A Collec­tion of Medi­ta­tions for Renewal (Ein Rhythmus des Gebets: Samm­lung von Medi­ta­tionen zur Erneue­rung), ein bizarres Buch, das von der afro­ame­ri­ka­ni­schen protes­tan­ti­schen Theo­login Chanequa Walker-Barnes geschrieben wurde, im Februar veröf­fent­licht wurde und bei großen E‑Com­merce-Websites wie Amazon, Barnes & Noble und Target erhält­lich ist. Anti-weißer Rassismus wird hier von denselben Online-Handels­platt­formen unter­stützt, die ansonsten „rassis­ti­sche“, „sexis­ti­sche“ und „homo­phobe“ Bücher verbieten!

„Lieber Gott, hilf mir, weiße Menschen zu hassen“, schreibt Walker-Barnes. „Oder zumin­dest, sie hassen zu wollen. Oder zumin­dest aufhören, sich um sie zu kümmern, indi­vi­duell und kollektiv. Ich möchte aufhören, mich um ihre abar­tigen, rassis­ti­schen Seelen zu kümmern, ich möchte aufhören zu glauben, dass sie besser sein können, dass sie aufhören können, rassis­tisch zu sein.“

Kein Weißer ist also vor Walker-Barnes‘ Klagen gerettet, die im Gebet um Hilfe bittet, und selbst gemä­ßigte, „nette“ Weiße hasst, die ihren Rassismus mit Freund­lich­keit gegen­über Schwarzen maskieren, aber nichts tun, um die weiße Vorherr­schaft zu bekämpfen.

„Mein Gebet ist, dass du mir hilfst, andere weiße Menschen zu hassen – du weißt schon, die netten“, schreibt Walker-Barnes weiter. „Etwa Trump-Wähler, denen die Haut­farbe egal ist, die aber subtil rassis­ti­sche Kommen­tare abgeben. Die Leute, die mich gerne zum Essen einladen, die aber jedes Mal die Nach­bar­schaft alar­mieren, wenn ein unbe­kannter Schwarzer an ihrem Haus vorbei­geht. […] Ersparen Sie mir ihr weißes Gerede und die Tränen der weißen Frauen.“

A Rhythm of Prayer ist die Nr. 1 in der Rubrik Christ­liche Medi­ta­tion, Anbe­tung & Andacht bei Amazon und ein Best­seller der New York Times. Das Buch ist laut der Beschrei­bung der Verkaufs­platt­formen eine „Samm­lung von bewe­genden, zärt­li­chen Gebeten für freu­dige Resi­lienz und ein Aufruf zum Handeln“. […] diese zutiefst süßen und doch subver­siven Gebete bieten dem Leser einen intimen Einblick in eine andere Form des Gebets.“ Target beschreibt die Samm­lung als „einen sicheren Raum, in dem Menschen Hilfe, Hoff­nung und Frieden suchen können.“

„In Wahr­heit haben mir meine Familie und meine persön­li­chen Erfah­rungen eine Million Gründe gegeben, weiße Menschen zu hassen“, erklärt Walker-Barnes gegen­über News­week. „Der Hass ist berech­tigt. Ich konnte sogar einen bibli­schen Präze­denz­fall dafür finden“, führt die „Theo­login“ weiter aus…

Quelle: VoxNews